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UP से आई मोहब्बत की तस्वीर: ईद मिलादुन्नबी के जुलूस का पुजारी ने किया स्वागत, दिखा भाईचारे का अनूठा रंग

ईद मिलादुन्नबी पर निकले भव्य जुलूस ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में पूरे शहर में जगह-जगह जुलूस निकाले गए. इसी कड़ी में अमीनाबाद के झंडेवाला पार्क से "जुलूस-ए-मदहे सहाबा" रवाना हुआ. इसकी शुरुआत झंडा फहराने और जुलूस का तराना पढ़ने के साथ हुई. इसके बाद यह काफिला नक्खास और मौलवीगंज से होते हुए ऐशबाग ईदगाह पहुंचा. जहां एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, मौलाना अब्दुल अज़ीम, मौलाना अब्दुल बारी और मौलाना हसन फारूकी सहित भारी संख्या में आम लोग और नौजवान शामिल हुए. ईद मिलादुन्नबी पर शहर में निकले गए जुलूस (Video Credit; ETV Bharat) इस दौरान मौलाना खालिद रशीद ने बताया कि यह जुलूस निकालने की इजाज़त लखनऊवासियों के लंबे संघर्ष के बाद मिली थी. उन्होंने अपील की है कि जुलूस के दौरान जारी एडवाइजरी का पालन करें और किसी भी तरह की आपत्तिजनक नारेबाजी या टिप्पणी से बचें, ताकि शहर का अमन-चैन बना रहे. उन्होंने बताया कि गाइडलाइन के मुताबिक, झंडे लपेटकर ले जाएं और जुलूस में शामिल होने के बाद ही खोले. हजारों लोगों की मौजूदगी में तिरंगा भी शान से लहराया गया, जो मुल्क के प्रति मोहब्बत और गंगा-जमुनी तहजीब का पैगाम देता है. मौलाना ने बताया कि हर साल 12 रबी-उल-अव्वल को यह परंपरा निभाई जाती है, जिसमें लोग फल-पानी बांटकर खुशी मनाते हैं. इस जुलूस में करीब 200 अंजुमनों ने हिस्सा लिया, जिन्हें इनामी राशि भी दी गई. ईद मिलादुन्नबी (न) जुलूस-ए-मोहम्मदी शहर का दूसरा प्रमुख जुलूस "जुलूस-ए-मोहम्मदी" बालागंज से रवाना होकर मेडिकल कॉलेज स्थित शाह मीना शाह दरगाह पर संपन्न हुआ. घोड़ों और रंग-बिरंगे झंडों के साथ बड़ी संख्या में युवा-बुजुर्ग इसमें शामिल हुए. जुलूस की अगुवाई मौलाना सैयद अयूब अशरफ ने की. साथ में मौलाना मोहम्मद अहमद मियां और सैयद बाबर अशरफ भी मौजूद रहे. सैयद बाबर अशरफ ने कहा कि पैगंबर ने आज से 1400 साल पहले मोहब्बत, भाई-चारे, एकता और इंसानियत का जो पैगाम दिया था, आज उस पर चलने की सख्त जरूरत है. शांति के साथ जीना, किसी को तकलीफ न पहुंचाना, गरीबों को खाना खिलाना और जरूरतमंदों की मदद करना ही सच्ची इंसानियत है.