ETV Bharat / state

UP से आई मोहब्बत की तस्वीर: ईद मिलादुन्नबी के जुलूस का पुजारी ने किया स्वागत, दिखा भाईचारे का अनूठा रंग

पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में राजधानी में जगह-जगह निकाले गए जुलूस

Photo Credit; ETV Bharat
ईद मिलादुन्नबी पर निकले भव्य जुलूस (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 5:10 PM IST

|

Updated : August 26, 2026 at 5:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में पूरे शहर में जगह-जगह जुलूस निकाले गए. इसी कड़ी में अमीनाबाद के झंडेवाला पार्क से "जुलूस-ए-मदहे सहाबा" रवाना हुआ. इसकी शुरुआत झंडा फहराने और जुलूस का तराना पढ़ने के साथ हुई. इसके बाद यह काफिला नक्खास और मौलवीगंज से होते हुए ऐशबाग ईदगाह पहुंचा. जहां एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, मौलाना अब्दुल अज़ीम, मौलाना अब्दुल बारी और मौलाना हसन फारूकी सहित भारी संख्या में आम लोग और नौजवान शामिल हुए.

ईद मिलादुन्नबी पर शहर में निकले गए जुलूस (Video Credit; ETV Bharat)

इस दौरान मौलाना खालिद रशीद ने बताया कि यह जुलूस निकालने की इजाज़त लखनऊवासियों के लंबे संघर्ष के बाद मिली थी. उन्होंने अपील की है कि जुलूस के दौरान जारी एडवाइजरी का पालन करें और किसी भी तरह की आपत्तिजनक नारेबाजी या टिप्पणी से बचें, ताकि शहर का अमन-चैन बना रहे.

उन्होंने बताया कि गाइडलाइन के मुताबिक, झंडे लपेटकर ले जाएं और जुलूस में शामिल होने के बाद ही खोले. हजारों लोगों की मौजूदगी में तिरंगा भी शान से लहराया गया, जो मुल्क के प्रति मोहब्बत और गंगा-जमुनी तहजीब का पैगाम देता है. मौलाना ने बताया कि हर साल 12 रबी-उल-अव्वल को यह परंपरा निभाई जाती है, जिसमें लोग फल-पानी बांटकर खुशी मनाते हैं. इस जुलूस में करीब 200 अंजुमनों ने हिस्सा लिया, जिन्हें इनामी राशि भी दी गई.

न
ईद मिलादुन्नबी (न)

जुलूस-ए-मोहम्मदी

शहर का दूसरा प्रमुख जुलूस "जुलूस-ए-मोहम्मदी" बालागंज से रवाना होकर मेडिकल कॉलेज स्थित शाह मीना शाह दरगाह पर संपन्न हुआ. घोड़ों और रंग-बिरंगे झंडों के साथ बड़ी संख्या में युवा-बुजुर्ग इसमें शामिल हुए. जुलूस की अगुवाई मौलाना सैयद अयूब अशरफ ने की. साथ में मौलाना मोहम्मद अहमद मियां और सैयद बाबर अशरफ भी मौजूद रहे.

सैयद बाबर अशरफ ने कहा कि पैगंबर ने आज से 1400 साल पहले मोहब्बत, भाई-चारे, एकता और इंसानियत का जो पैगाम दिया था, आज उस पर चलने की सख्त जरूरत है. शांति के साथ जीना, किसी को तकलीफ न पहुंचाना, गरीबों को खाना खिलाना और जरूरतमंदों की मदद करना ही सच्ची इंसानियत है.

न
गंगा-जमुनी तहज़ीब की मिसाल (न)

मंदिर के पुजारी ने किया जुलूस का स्वागत

इसके अलावा, शहर के हुसैनगंज, निशातगंज, कैंट, तोपखाना, आलमबाग, चौक और ठाकुरगंज इलाकों से भी जुलूस निकाले गए. वहीं, एक भावुक कर देने वाला नजारा उदयगंज चौराहे पर देखने को मिला, जहां "जुलूस-ए-मोहम्मदी" पहुंचने पर वहां स्थित मंदिर के पुजारी पंडित कृष्ण चंद्र शुक्ला ने जुलूस का स्वागत किया.

न
ईद मिलादुन्नबी (न)

जुलूस का नेतृत्व कर रहे कारी महमूद उल हसन ने बताया कि यह परंपरा पिछले 20 सालों से चली आ रही है. जिस तरह मुस्लिम समुदाय शिव बारात का स्वागत करता है, उसी तरह पंडित जी हर साल इस जुलूस का स्वागत करते हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में आपसी सौहार्द की यह मिसाल पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो गई है. इस मौके पर महिलाओं ने जुलूस पर फूल बरसाए और युवाओं ने हाथों में झंडे लिए पूरे हर्षोल्लास के साथ पैगंबर साहब का जन्मदिन मनाया.

Photo Credit; ETV Bharat
बरेली में भी निकला जुलूस-ए-मोहम्मदी (Photo Credit; ETV Bharat)

बरेली में भी निकला जुलूस-ए-मोहम्मदी

जनपद में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर बुधवार को बहेड़ी कस्बे में जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. जुलूस नैनीताल रोड स्थित शिमला जनरल स्टोर से रवाना हुआ. यहां से यह कोतवाली पुराना रोड, बेज ट्रक यूनियन, पंजाबी कॉलोनी, होली चौराहा, मोहल्ला गोदाम और माथुर रोड से होकर गुजरा. इसके बाद निर्धारित मार्ग से वापस शिमला जनरल स्टोर पहुंचा, जहां आयोजन का समापन हुआ. रास्ते भर लोगों ने धार्मिक नारों के साथ खुशी का इजहार करते हुए जुलूस का स्वागत किया और ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी.

Photo Credit; ETV Bharat
रामपुर में भी निकाला गया भव्य जुलूस (Photo Credit; ETV Bharat)

रामपुर में भी निकाला गया भव्य जुलूस, बीजेपी नेता ने की पुष्प वर्षा

रामपुर में जश्न-ए-ईद-मिलादुन्नबी के मौके पर शहर की सड़कों पर निकले जुलूस-ए-मोहम्मदी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. इसी दौरान पान दरीबे के किले के दूसरे गेट, हामिद गेट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता भारत भूषण गुप्ता अपनी टीम के साथ पहुंचे. जहां उन्होंने जुलूस में शामिल मुस्लिम भाइयों और बच्चों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया.

Photo Credit; ETV Bharat
रामपुर में भी निकाला गया भव्य जुलूस (Photo Credit; ETV Bharat)

इस दौरान भाजपा नेता भारत भूषण गुप्ता ने कहा कि जश्न-ए-ईद-मिलादुन्नबी का दिन बेहद पावन है. उन्होंने रामपुर की गंगा-जमुनी तहजीब, भाईचारे और आपसी सौहार्द को मजबूत बनाए रखने का संकल्प लिया. उन्होंने कहा कि रामपुर में हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल लंबे समय से कायम है और इसे आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए.

ये भी पढ़ें- नीब करौरी बाबा के पैतृक मकान पर कब्जा! 6 नातिनों ने DM से की शिकायत, जानिए क्या है संपत्ति विवाद का मामला

Last Updated : August 26, 2026 at 5:31 PM IST

TAGGED:

EID E MILAD UN NABI IN LUCKNOW
LUCKNOW NEWS
GRAND PROCESSION IN LUCKNOW
PROPHET MUHAMMAD
EID E MILAD UN NABI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.