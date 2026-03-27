रामनवमी में नारी शक्ति मे बढ़ाई शोभायात्रा की रौनक, पुष्प वर्षा से महका मुजफ्फरपुर
रामनवमी पर मुजफ्फरपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई. इसमें लगभग 200 महिलाएं सिर पर पगड़ी बांधकर शामिल हुईं.
Published : March 27, 2026 at 5:26 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में रामनवमी के पावन अवसर पर इस बार भी आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला. शहर में निकाली गई भव्य रामनवमी शोभायात्रा ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया.
मुजफ्फरपुर में रामनवमी पर भव्य शोभायात्रा: महाकाल सेवादल की ओर से आयोजित इस शोभायात्रा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. खास बात यह रही कि जुलूस में महिलाओं की बड़ी और उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली. सैकड़ों महिलाएं सिर पर भगवा साफा बांधे 'जय श्री राम' के उद्घोष के साथ शामिल हुईं, जिससे पूरे शहर में धार्मिक ऊर्जा का संचार होता नजर आया.
"200 से अधिक महिलाएं इस जुलूस में शामिल हुई हैं. सभी को मिलजुलकर इस त्योहार को मनाना चाहिए."- श्रद्धालु
भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए रामभक्त: पिछले 11 वर्षों से लगातार आयोजित हो रही इस शोभायात्रा में इस बार भी आकर्षक झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं. भगवान श्रीराम, माता सीता और हनुमान जी से जुड़ी जीवंत झांकियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. जुलूस में भगवा ध्वज लहराते हुए श्रद्धालु डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए.
श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा: शोभायात्रा शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई आगे बढ़ी, जहां जगह-जगह स्थानीय लोगों ने जुलूस का भव्य स्वागत किया. श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई और जलपान की व्यवस्था भी की गई. पूरे मार्ग में उत्सव जैसा माहौल बना रहा और लोग अपने-अपने घरों और दुकानों से इस भव्य दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़े.
चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था: वहीं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क दिखा. जुलूस के दौरान पुलिस बल की तैनाती के साथ ट्रैफिक नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए थे, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ.
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तस्वीरों में देखिये..बिहार की रामनवमी, गांव से शहर तक निकली शोभायात्रा