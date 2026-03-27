ETV Bharat / state

रामनवमी में नारी शक्ति मे बढ़ाई शोभायात्रा की रौनक, पुष्प वर्षा से महका मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में रामनवमी के पावन अवसर पर इस बार भी आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला. शहर में निकाली गई भव्य रामनवमी शोभायात्रा ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया.

मुजफ्फरपुर में रामनवमी पर भव्य शोभायात्रा: महाकाल सेवादल की ओर से आयोजित इस शोभायात्रा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. खास बात यह रही कि जुलूस में महिलाओं की बड़ी और उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली. सैकड़ों महिलाएं सिर पर भगवा साफा बांधे 'जय श्री राम' के उद्घोष के साथ शामिल हुईं, जिससे पूरे शहर में धार्मिक ऊर्जा का संचार होता नजर आया.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

"200 से अधिक महिलाएं इस जुलूस में शामिल हुई हैं. सभी को मिलजुलकर इस त्योहार को मनाना चाहिए."- श्रद्धालु

भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए रामभक्त: पिछले 11 वर्षों से लगातार आयोजित हो रही इस शोभायात्रा में इस बार भी आकर्षक झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं. भगवान श्रीराम, माता सीता और हनुमान जी से जुड़ी जीवंत झांकियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. जुलूस में भगवा ध्वज लहराते हुए श्रद्धालु डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए.