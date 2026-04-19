परशुराम जयंती: झुंझुनू में भव्य शोभायात्रा, ब्राह्मण समाज ने दिया एकता का संदेश
ब्राह्मण समाज के संगठनों ने भव्य शोभायात्रा निकाली, जिसमें श्रद्धा और उत्साह का संगम दिखा.
Published : April 19, 2026 at 3:50 PM IST
झुंझुनू: शहर में ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों ने परशुराम जयंती पर भव्य शोभायात्रा निकाली. चूणा चौक से फौज का मौहल्ला स्थित भगवान परशुराम मंदिर तक निकाली शोभायात्रा में बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे. मार्ग में माहौल भक्तिमय हो गया. परशुराम के जयकारों से शहर गुंजायमान हो उठा.
विधायक राजेंद्र भांबू ने कहा कि परशुराम महाराज समाज के आदर्श पुरुष हैं. उनकी जयंती पर निकाली शोभायात्रा न केवल धार्मिक उत्सव, बल्कि ब्राह्मण समाज की एकता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक भी है. उन्होंने ब्राह्मण समाज के सभी संगठनों और श्रद्धालुओं को बधाई दी. वे बोले, झुंझुनू में ऐसे आयोजन समाज को जोड़ते हैं. सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं.
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इससे पहले शोभायात्रा चूणा चौक से शुरू होकर फौज का मौहल्ला स्थित भगवान परशुराम मंदिर पहुंची. मार्ग में पारंपरिक वेशभूषा में सजे युवक-युवतियां, महिलाएं और बुजुर्ग विशेष आकर्षण का केंद्र बने. परशुरामजी के आदर्श-धर्म की रक्षा, अन्याय के खिलाफ संघर्ष और ब्राह्मण समाज की गरिमा-को याद करते हुए भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. ब्राह्मण समाज के संगठनों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मिलकर प्रयास किए. मंदिर पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा की गई. धार्मिक अनुष्ठान कराए. समाज की सुख-समृद्धि, शांति तथा समृद्धि की कामना की गई. भजन-कीर्तन ने पूरे वातावरण को और पावन बना दिया. विधायक राजेंद्र भांबू सहित कई जन प्रतिनिधियों ने शिरकत की. उन्होंने भगवान परशुराम के आदर्शों पर चलने और समाज में सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया. शोभायात्रा ने झुंझुनू वासियों में धार्मिक भावना को और मजबूत किया.
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