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पलामू में सरहुल पर निकला भव्य जुलूस, जवानों के साथ आईजी ने बजाया मांदर, एसपी ने खेला झूमर

सरहुल पूजा पर पलामू में भव्य जुलूस निकला. जिसमें आईजी और एसपी ने जवानों के साथ मांदर बजाया और झूमर खेला.

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पाहन के साथ सरहुल पूजा करते आईजी और एसपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 21, 2026 at 6:57 PM IST

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पलामू: सरहुल के मौके पर पलामू में भव्य जुलूस निकाला गया. पलामू के 200 से ज्यादा गांवों के ग्रामीण जुलूस के साथ मेदिनीनगर पहुंचे. इससे पहले, पलामू पुलिस लाइन में सरहुल पूजा का कार्यक्रम हुआ. पूजा समारोह में पलामू जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा और एसपी रीष्मा रमेशन ने हिस्सा लिया. समारोह के दौरान, आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने पुलिस जवानों के साथ मांदर बजाया, जबकि एसपी रीष्मा रमेशन ने जवानों के साथ झूमर खेला.

इससे पहले आईजी और एसपी ने पाहन के साथ सरहुल पूजा में हिस्सा लिया. आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि सरहुल प्रकृति की पूजा है और पुलिसवालों के साथ इसे मनाना अच्छा अनुभव रहा. एसपी ने सरहुल की बधाई दी. पलामू पुलिस लाइन में पिछले तीन सालों से लगातार सरहुल पूजा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है.

पाहन के साथ सरहुल पूजा करते आईजी और एसपी (Etv Bharat)

इस बीच, पलामू के अलग-अलग गांवों से सरहुल जुलूस मेदिनीनगर पहुंचा, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए. पूरे पलामू से जुलूस मेदिनीनगर के जिला स्कूल मैदान पहुंचा और वहीं सबका मिलन हुआ. इस दौरान, प्रकृति के संरक्षण और उसकी रक्षा करने का संकल्प लिया गया.

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मांदर बजाते आईजी (Etv Bharat)

सरहुल पूजा को लेकर पलामू में ट्रैफिक रूट डायवर्ट किए गए थे और बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए थे. शहर से गुजरने वाली सभी गाड़ियों को नेशनल हाईवे बाईपास से जाने का निर्देश दिया गया था. पूरे पलामू में जुलूस का नेतृत्व आदि कुडुख सरना समाज ने किया.

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सरहुल पूजा में एसपी (Etv Bharat)

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