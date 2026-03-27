रामगढ़ में रामनवमी में 180 अखाड़ों की भव्य झांकियां, श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह
रामगढ़ में रामनवमी में अखाड़ों की झांकियों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया.
Published : March 27, 2026 at 11:18 PM IST
रामगढ़: जिला में रामनवमी का पर्व इस बार पूरे उत्साह और भक्ति के माहौल में मनाया गया. जिले भर में लगभग 240 अखाड़ों में से करीब 180 अखाड़ों द्वारा भव्य झांकियां और जुलूस निकाले गए. वहीं कई रामनवमी पूजा समितियों ने आकर्षक स्थायी झांकियां भी सजाईं. इन झांकियों को देखने के लिए हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे सड़कों पर उमड़ पड़े.
हालांकि बीच में आई आंधी और बारिश ने कुछ देर के लिए माहौल को प्रभावित किया लेकिन राम भक्तों की आस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. श्रद्धालु बारिश में भी पारंपरिक तरीके से जुलूस में शामिल होकर निर्धारित रूट पर चलते नजर आए. इस दौरान कई स्थानों पर राम भक्तों द्वारा पारंपरिक अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन भी किया गया, जिसने पूरे आयोजन को और भी आकर्षक बना दिया.
जिला के पतरातू, भुरकुंडा, रामगढ़, रजरप्पा, कुज्जू, मांडू, घाटो और गोला क्षेत्र में चलित और स्थायी दोनों प्रकार की भव्य झांकियां देखने को मिलीं. भक्ति गीतों की धुन पर सजी झांकियों में शामिल राम भक्त पूरी तरह से भक्ति में डूबे नजर आए.
रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा. उपायुक्त (डीसी), पुलिस अधीक्षक (एसपी) अजय कुमार, एसडीओ अनुराग तिवारी, एसडीपीओ समेत वरीय अधिकारियों की टीम पूरे जिले में लगातार भ्रमण कर विधि-व्यवस्था का जायजा लेती रही. अधिकारी विभिन्न जुलूसों और झांकियों में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते दिखे.
एसडीओ अनुराग तिवारी ने बताया कि जिला के सभी क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से रामनवमी का आयोजन किया गया है और प्रशासन द्वारा मुकम्मल व्यवस्था की गई. जिससे किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो. वहीं एसपी अजय कुमार ने कहा कि रामगढ़ में भाईचारे के साथ यह पर्व शांतिपूर्ण और भक्तिभाव से मनाया जा रहा है.
एसपी अजय कुमार ने बताया कि पूरे भक्तिभाव से रामनवमी पूरे जिले में धूमधाम से मनाई जा रही है सभी क्षेत्रों में हम झांकी व जुलूस में शामिल हो रहे हैं लोगों में उत्साह व भक्ति देखी जा सकती है. रामगढ़ भाईचारगी की मिसाल है. साथ ही साथ सुरक्षा के लिए पुलिस बलों के साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है पूरे जिले में शांतिपूर्ण व भक्तिभाव से रामनवमी लोग मना रहे हैं.
सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल के साथ-साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है. जिला प्रशासन और रामनवमी महासमितियों के बेहतर समन्वय के चलते पूरे जिले में यह पर्व शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हो रहा है.
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