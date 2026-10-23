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अयोध्या में 10वें दीपोत्सव की भव्य तैयारी; 2100 ड्रोन से होगा शो, 1000 कलाकार देंगे प्रस्तुतियां

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : अयोध्या में आगामी 7 नवंबर को 10वां भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा. इस वर्ष दीपोत्सव के एक दशक पूर्ण होने के अवसर पर राम की पैड़ी सहित संपूर्ण अवधपुरी लाखों दीप प्रज्ज्वलित किये जायेंगे.





दीपोत्सव तैयारियों की समीक्षा करते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि आयोजन की धार्मिक गरिमा, सांस्कृतिक परंपरा और भव्यता के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं. श्रद्धालुओं एवं अतिथियों की सुविधा, सुरक्षा, सुगम आवागमन, प्रकाश, स्वच्छता और मार्गदर्शन की समुचित व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए.







तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री को तैयारियों से अवगत कराते हुए अपर मुख्य सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति ने बताया कि दीपोत्सव का आयोजन तीन प्रमुख चरणों में संपन्न होगा. पहले चरण में साकेत महाविद्यालय से भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसमें रामायण के प्रसंगों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रभु श्रीराम के जीवन आदर्शों को दर्शाया जाएगा. दूसरे चरण में रामकथा पार्क में प्रभु श्रीराम और माता सीता के स्वरूपों का प्रतीकात्मक आगमन, भरत मिलाप और श्रीराम के राज्याभिषेक से जुड़े कार्यक्रम होंगे. तीसरे चरण में सरयू आरती, दीप प्रज्ज्वलन, राम की पैड़ी पर 200 कलाकारों की प्रस्तुतियां, 2100 ड्रोन का आकाश में शो, लेजर प्रस्तुति, गोंडा पुल के समीप हरित आतिशबाजी और अंतर्राष्ट्रीय रामलीलाओं का मंचन होगा.







समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि दीपोत्सव में लगभग 35 हजार स्वयंसेवक सहभागी होंगे. आयोजन में 2147 प्रतिभागियों द्वारा सरयू आरती, 2100 स्वदेशी ड्रोन के माध्यम से आकाशीय प्रस्तुति, 3D प्रोजेक्शन और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण होंगे. डिजिटल माध्यमों से दीपोत्सव को पांच करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

