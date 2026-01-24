ETV Bharat / state

पटना के गांधी मैदान में 77 वें गणतंत्र दिवस की भव्य तैयारी, ये 12 झांकियां दिखाएंगी बिहार की प्रगति

पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां चल रही हैं. इस दिन भव्य नजारा देखने को मिलेगा. पढ़ें

Republic Day 2026 at Gandhi Maidan
पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस की भव्य तैयारी (ETV Bharat)
Published : January 24, 2026 at 4:37 PM IST

पटना : राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां चल रही है. बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ध्वजारोहण करेंगे. वहीं इस बार 12 तरह की झांकियां की प्रस्तुति की जाएगी. अलग-अलग विभाग की झांकियां अपना-अपना प्रदर्शन करेगी. जिला प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्थाएं की गई है. भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है.

कई विभाग प्रस्तुत करेंगे झांकियां: 77 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कला संस्कृति , पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, जीविका ग्रामीण विकास, ऊर्जा विभाग, सहकारिता विभाग, अग्निशमन विभाग, और कृषि विभाग की झांकियां इस बार पटना के गांधी मैदान में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तुत किया जाएगा. वहीं शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, मद्य निषेध विभाग की झांकियां प्रस्तुत की जाएगी.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार का योजनाओं को धरातल पर उतरने का काम कर रहे हैं. उसी कड़ी में जीविका दीदी की झांकियां पेश की जाएंगी. बता दे कि बिहार में जीविका दीदी को लगातार रोजगार दिए जा रहे हैं. वहीं ऊर्जा विभाग की भी झांकियां रहेगी जो बिहार में लगातार हर समय ऊर्जा उपलब्ध करा रही है.

झांकियों में दिखेगी सरकार की उपलब्धियां: वहीं 125 यूनिट बिजली भी लोगों को फ्री दिया जा रहा है. इस तरीके के तमाम विभागों की झांकियां के द्वारा सरकार की उपलब्धियां को प्रस्तुत किया जाएगा. इसके गवाह हजारों की संख्या में पहुंचे लोग बनेंगे.

Republic Day 2026 at Gandhi Maidan
पटना के गांधी मैदान में तैयारी (ETV Bharat)

77 वें गणतंत्र दिवस समारोह, 2026 के भव्य और सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है. इसी क्रम में पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने ऐतिहासिक गांधी मैदान का भ्रमण कर तैयारियों का गहन निरीक्षण किया और संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.

Republic Day 2026 at Gandhi Maidan
अग्निशमन विभाग की झांकी (ETV Bharat)

DM ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों का लिया जायजा: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह एक फिक्स्ड टाइम–फिक्स्ड वेन्यू कार्यक्रम है, जिसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यह एक सामूहिक टीम वर्क है, इसलिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारी निभानी होगी.

"77वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन पूरी भव्यता, गरिमा और निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाएगा. इसके लिए सभी विभागों को अपनी-अपनी टीम को लगातार क्रियाशील रखने का निर्देश दिया गया है. सभी पदाधिकारी सजग, तत्पर और पूरी तरह प्रतिबद्ध रहें, ताकि समारोह त्रुटिरहित ढंग से संपन्न हो सके."- डॉ. त्यागराजन एसएम, पटना के जिलाधिकारी

Republic Day 2026 at Gandhi Maidan
12 झांकियां दिखाएंगी बिहार की प्रगति (ETV Bharat)

गांधी मैदान को 4 सेक्टर में बांटा गया: प्रशासनिक तैयारी के दृष्टिकोण से पूरे गांधी मैदान को चार सेक्टर में विभाजित किया गया है. आवश्यकता के अनुसार सब-सेक्टर भी बनाए गए हैं. प्रत्येक सेक्टर की जिम्मेदारी अपर जिला दंडाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है. इनके नेतृत्व में तेजी से सभी आवश्यक कार्य कराए जा रहे हैं.

"गणतंत्र दिवस को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो भी छोटी-मोटी कमियां हैं, उन्हें रविवार को परेड के दौरान दूर कर लिया जाएगा."- अनिमेष पाराशर, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना

बहु-सदस्यीय उप समिति 24×7 क्रियाशील: जिलाधिकारी ने बताया कि तैयारियों की नियमित निगरानी के लिए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक बहु-सदस्यीय उप समिति 24×7 क्रियाशील है. इस समिति में भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नगर निगम, श्रीकृष्ण स्मारक विकास समिति सहित अन्य संबंधित विभागों के अभियंता और पदाधिकारी शामिल हैं, जो लगातार मैदान का निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर रहे हैं.

8 स्थायी और 10 अस्थायी वॉच टावर: सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए है. गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में अस्थायी थाना और अस्थायी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा. इसके साथ ही पूरे परिसर पर नजर रखने के लिए कुल 18 वॉच टावर लगाए गए हैं, जिनमें 8 स्थायी और 10 अस्थायी वॉच टावर शामिल हैं.

128 सीसीटीवी कैमरे से नजर: इसके अलावा, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सहयोग से गांधी मैदान और उसके आसपास कुल 128 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इनमें 61 फिक्स्ड कैमरे, 22 पैन-टिल्ट-जूम (पीटीजेड) कैमरे और 45 एनालिटिक कैमरे शामिल हैं. इनमें से 49 कैमरे मैदान के चारों ओर और 79 कैमरे मैदान के अंदर लगाए गए हैं. इन सभी कैमरों की निगरानी पटना स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) से की जाएगी.

Republic Day 2026 at Gandhi Maidan
ऊर्जा विभाग की झांकी (ETV Bharat)

34 प्रकाश मीनार: प्रकाश व्यवस्था को लेकर भी विशेष तैयारी की गई है. जिलाधिकारी ने बताया कि 34 प्रकाश मीनारों के माध्यम से 136 एलईडी मेटल लाइट, 229 पोल लाइट और 15 हाईमास्ट लाइट के जरिए गांधी मैदान और उसके आसपास रोशनी की उत्कृष्ट व्यवस्था रहेगी. इसके अतिरिक्त, पाथवे लाइट और डेकोरेटिव लाइट की भी बेहतर व्यवस्था की गई है.

सुबह 7 बजे से प्रवेश शुरू: जिलाधिकारी ने नगर निगम, भवन निर्माण विभाग और विद्युत विभाग को आपसी समन्वय से प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया है. गणतंत्र दिवस के दिन आम जनता के प्रवेश को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. 26 जनवरी, 2026 को सुबह 7 बजे से गांधी मैदान में आम लोगों का प्रवेश शुरू होगा.

कहां से कौन कर सकेगा प्रवेश?: आम जनता के लिए गेट संख्या 5, 6 और 7 निर्धारित किए गए हैं. जेपी गंगा पथ, अशोक राजपथ, गोलघर, मंदिरी, बुद्धा कॉलोनी और आसपास के इलाकों से आने वाले लोग गेट संख्या 5 और 6 से प्रवेश कर सकेंगे, जबकि बारी पथ, नाला रोड, ठाकुरबाड़ी, बाकरगंज, एक्जीबिशन रोड, फ्रेजर रोड और छज्जूबाग की ओर से आने वाले लोग गेट संख्या 7 से प्रवेश करेंगे. मीडिया कर्मियों के लिए गेट संख्या 9 निर्धारित किया गया है.

"सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जगह-जगह दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है, साथ ही यातायात व्यवस्था में भी आवश्यक बदलाव किए गए हैं, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके."- कार्तिकेय के शर्मा, एसएसपी, पटना

संपादक की पसंद

