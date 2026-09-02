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द्वारका के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां, गोकुल थीम पर सजेगा दरबार; 1108 किलो के केक का लगेगा भोग

द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में इस बार जन्माष्टमी का पर्व बेहद खास और भव्य होने जा रहा है.

ISkcon Temple, dwarka
इस्कॉन मंदिर,द्वारका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 2, 2026 at 4:36 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाने के लिए इस्कॉन मंदिरों में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में इस बार जन्माष्टमी का पर्व बेहद खास और भव्य होने जा रहा है. मंदिर प्रशासन पिछले दो महीनों से इस खास आयोजन की तैयारियों में जुटा हुआ है.

पेरिस से पढ़ी डिजाइनर ने तैयार की पोशाक

द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर के यूथ फॉर्म के प्रचारक बलि मुरारी दास ने ईटीवी भारत को बताया कि इस बार भगवान श्रीकृष्ण और श्रीमती राधारानी की पोशाक बेहद खास और अनूठी होगी. मंदिर के प्रतिनिधि ने बताया कि पोशाक को तैयार करने के लिए पेरिस से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर चुकी भारतीय मूल की विशेष डिजाइनर की मदद ली गई है. पोशाक में आधुनिकता (मॉडर्न लुक) और पारंपरिक प्रामाणिकता (ट्रेडिशनल ऑथेंटिसिटी) का अद्भुत फ्यूजन देखने को मिलेगा. भगवान श्रीकृष्ण को प्रिय पीतांबर के साथ नीले और गुलाबी रंगों का समावेश रहेगा, वहीं राधारानी के लिए बहुरंगी लहंगा तैयार किया गया है.

इस्कॉन मंदिर, द्वारका (ETV Bharat)

गोकुल थीम पर सजेगा पूरा मंदिर

जन्माष्टमी के अवसर पर द्वारका इस्कॉन मंदिर को 'गोकुल थीम' पर सजाया जा रहा है. श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करते ही गोकुल धाम का अहसास होगा. पूरे मंदिर और मुख्य अल्टर को सजाने के लिए लगभग 5,000 किग्रा विशेष फूलों का इंतजाम किया गया है. श्रद्धालुओं द्वारा भगवान का पुष्पों से अभिषेक भी किया जाएगा.

1108 किलो का केक

बलि मुरारी ने आगे बताया कि भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर इस बार 100 अलग-अलग प्रकार के '56 भोग' अर्पित किए जाएंगे. इसमें सूखे व गीले पकवान और कई तरह की मिठाइयां शामिल हैं. इसके अलावा भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 1,108 किलोग्राम का विशालकाय केक तैयार किया जाएगा, जिसका भोग लगाकर पूरे दिन श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा.

हाई-टेक सुरक्षा व्यवस्था

इस मौके पर मंदिर परिसर में विशाल पंडाल तैयार किया गया है, जहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसमें स्कूल प्रतियोगिताएं, डांस-थिएटर, सोनी टीवी की सुपरस्टार कुहू-पिहू की प्रस्तुति, कुचिपुड़ी नृत्य और डॉ. यास्मिन का कत्‍थक नृत्‍य मुख्य आकर्षण होंगे.

लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए पूरे परिसर पर निगरानी रखी जाएगी. दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस और इस्कॉन के हजारों वॉलंटियर्स भीड़ को नियंत्रित करने में सहयोग करेंगे. वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रवेश के विशेष इंतजाम किए गए हैं. श्रद्धालुओं के लिए ठंडाई, जूस और छाछ के साथ-साथ महाप्रसाद की भी व्यवस्था की गई है.

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