1000 वर्ष पुराने पनकी धाम में 'बुढ़वा मंगल' की तैयारी; रात 1 बजे भक्तों के लिए खुलेंगे कपाट
मन में निष्कपट भावना और सच्ची श्रद्धा हो तो व्यक्ति जो भी मांगता है, बाबा उसकी झोली भर देते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 2:26 PM IST
कानपुर: सिद्धपीठ पनकी धाम में बुढ़वा मंगल का पर्व आस्था के साथ मनाया जा रहा है. करीब 1000 वर्ष पुराने सिद्धपीठ में लाखों की संख्या में भक्त जुटेंगे. यहां हनुमान जी दिन में तीन बार रुप बदलते हैं. यहां महाबली भीम का भी घमंड टूटा था. इस मंदिर में बुढ़वा मंगल का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है.
मंगलवार मध्यरात्रि में मंगला आरती के बाद 1:00 बजे महावीरी जयकारों के बीच मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे. भव्य आरती के साथ दर्शन की शुरुआत होगी. दूर-दराज के जिलों, राज्यों और विदेशों से आने वाले लगभग 4 से 5 लाख भक्तों की सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए पूरा मेला परिसर 1000 पुलिसकर्मियों के अभेद्य सुरक्षा घेरे में रहेगा. सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की कमान खुद पुलिस महकमे के उच्चाधिकारियों के हाथों में है.
डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि मेले के दौरान सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसलिए करीब 250 महिला पुलिसकर्मियों समेत 1000 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं. पूरे मेला परिसर की डिजिटल निगरानी के लिए 40 से अधिक उच्च क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इनकी लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी. सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी एडीसीपी और एसीपी रैंक के अधिकारी करेंगे.
भारी भीड़ को देखते हुए यातायात में व्यापक बदलाव किए गए हैं. मंदिर की ओर आने वाले सभी मुख्य रास्तों पर मजबूत बैरिकेडिंग लगाकर छोटी और बड़ी गाड़ियों के आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि पैदल आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो.
मंदिर के महंत कृष्ण दास महाराज ने बताया कि मध्यरात्रि 12:30 बजे मंगला आरती के बाद 1:00 बजे पट खुलने के बाद श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने के लिए महिला और पुरुष की अलग-अलग लाइनों में बैरिकेडिंग की गई है. पनकी वाले बाबा के दरबार की सबसे अनूठी और अलौकिक विशेषता उनका दिन में तीन बार रूप बदलना है.
प्रातः कालीन मंगला आरती के समय, जब सुबह 5:30 बजे मंदिर खुलता है, तब श्रद्धालुओं को हनुमान जी के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं. दोपहर में कपाट बंद होने के उपरांत जब 2:00 बजे दोबारा खुलते हैं, तो बजरंगबली अपने तेजस्वी युवा स्वरूप में मिलते हैं.
रात्रि काल में भक्त उनके देवी यानी शक्ति स्वरूप का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस सिद्ध पीठ में झोली फैलाता है, बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं. इस सिद्ध पीठ की स्थापना और प्राकट्य की गाथा लगभग 1000 वर्ष पुरानी है.
महंत कृष्णदास के अनुसार, परम सिद्ध संत श्री 1008 महंत श्री पुरूषोत्तम दास जी महाराज चित्रकूट से हनुमान जी का विग्रह लेकर बिठूर की ओर जा रहे थे. रास्ते में पनकी के पास उनकी बैलगाड़ी अचानक रुक गई और उन्हें एक दिव्य चट्टान मिली, जिस पर बजरंगबली की अलौकिक छवि उकेरी हुई थी.
रात्रि में जब महाराज जी ने वहीं पास की धर्मशाला में विश्राम किया, तो हनुमान जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अब वह यहां से कहीं आगे नहीं जाएंगे और उन्हें यहीं स्थापित किया जाए.
प्रभु की मर्जी को शिरोधार्य करते हुए महाराज जी ने स्थानीय निवासियों के सहयोग से मूर्ति की स्थापना कराई. स्थापना के साथ ही पूरे कानपुर शहर का ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि उसी दिन से मंगलवार और शनिवार को यहां विशाल मेले की परंपरा शुरू हो गई.
पनकी धाम का पौराणिक संबंध महाभारत काल से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है. आख्यानों के अनुसार, पांडुपुत्र महाबली भीम को अपने अपार बल का बहुत घमंड हो गया था.
उनके अहंकार को दूर करने के लिए हनुमान जी महाराज ने एक वृद्ध वानर का रूप धारण किया और उस मार्ग में लेट गए, जहां से भीम गुजर रहे थे. भीम ने एक साधारण बंदर समझकर उन्हें रास्ते से हटने को कहा, लेकिन बूढ़े वानर रूपी हनुमान जी की पूंछ को भीम पूरी ताकत लगाने के बाद भी हिला तक न सके.
तब भीम को बोध हुआ कि वह धोखे और अहंकार में थे. उन्होंने तुरंत अपना घमंड त्यागकर बूढ़े वानर के चरणों में प्रणाम किया. माना जाता है कि भीम के अहंकार भंजन की इसी पावन स्मृति में हर वर्ष यहां बुढ़वा मंगल का ऐतिहासिक पर्व अत्यंत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है.
पनकी वाले बाबा की महिमा और आस्था की गूंज देश के सर्वोच्च नेतृत्व तक फैली हुई है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कानपुर के दौरे पर आए थे, तो उन्होंने आईआईटी से निकलने के उपरांत सार्वजनिक मंच से पनकी वाले बाबा तुम्हारी जय हो का उद्घोष किया था. इसी पावन संकल्प के साथ ऐतिहासिक पनकी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से पनकी धाम कर दिया गया.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष निर्देशों पर स्थानीय प्रशासन मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है. बुढ़वा मंगल के अवसर पर देश के अलग-अलग प्रदेशों और विदेशों से आने वाले भक्तों के लिए यहां से गुजरने वाली हर प्रमुख ट्रेन का अस्थाई ठहराव पनकी धाम स्टेशन पर सुनिश्चित किया गया है. बाबा के दरबार में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास ऐसा है कि वर्षों से आ रहे भक्त यहां खिंचे चले आते हैं.
कानपुर के नयागंज बाजार में दाल-चावल की दुकान चलाने वाले व्यापारी चंद्रशेखर राठौर, जो पिछले 10 से अधिक वर्षों से हर मंगलवार बिना चूके यहां आते हैं. उन्होंने बताया कि वह पनकी मंदिर केवल घूमने नहीं, बल्कि बाबा के चरणों में दर्शन करने आते हैं.
उनका कहना है कि बाबा बड़े शक्तिशाली हैं. मन में निष्कपट भावना और सच्ची श्रद्धा हो तो व्यक्ति जो भी मांगता है, बाबा उसकी झोली भर देते हैं. बुढ़वा मंगल पर उमड़ता आस्था का यह समंदर इस बात का जीवंत प्रमाण है कि पनकी वाले बाबा के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है.
यह भी पढ़ें: सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी; कहां से आ रहीं शीशम-सागौन की कीमती लकड़ियां? शिवालिक वन रेंज में अवैध कटान का खतरा