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1000 वर्ष पुराने पनकी धाम में 'बुढ़वा मंगल' की तैयारी; रात 1 बजे भक्तों के लिए खुलेंगे कपाट

1000 वर्ष पुराने पनकी धाम में 'बुढ़वा मंगल' की तैयारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: सिद्धपीठ पनकी धाम में बुढ़वा मंगल का पर्व आस्था के साथ मनाया जा रहा है. करीब 1000 वर्ष पुराने सिद्धपीठ में लाखों की संख्या में भक्त जुटेंगे. यहां हनुमान जी दिन में तीन बार रुप बदलते हैं. यहां महाबली भीम का भी घमंड टूटा था. इस मंदिर में बुढ़वा मंगल का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है. मंगलवार मध्यरात्रि में मंगला आरती के बाद 1:00 बजे महावीरी जयकारों के बीच मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे. भव्य आरती के साथ दर्शन की शुरुआत होगी. दूर-दराज के जिलों, राज्यों और विदेशों से आने वाले लगभग 4 से 5 लाख भक्तों की सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए पूरा मेला परिसर 1000 पुलिसकर्मियों के अभेद्य सुरक्षा घेरे में रहेगा. सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की कमान खुद पुलिस महकमे के उच्चाधिकारियों के हाथों में है. डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि मेले के दौरान सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसलिए करीब 250 महिला पुलिसकर्मियों समेत 1000 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं. पूरे मेला परिसर की डिजिटल निगरानी के लिए 40 से अधिक उच्च क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इनकी लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी. सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी एडीसीपी और एसीपी रैंक के अधिकारी करेंगे. 1000 वर्ष पुराने पनकी धाम में 'बुढ़वा मंगल' की तैयारी. (Video Credit: ETV Bharat) भारी भीड़ को देखते हुए यातायात में व्यापक बदलाव किए गए हैं. मंदिर की ओर आने वाले सभी मुख्य रास्तों पर मजबूत बैरिकेडिंग लगाकर छोटी और बड़ी गाड़ियों के आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि पैदल आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो. मंदिर के महंत कृष्ण दास महाराज ने बताया कि मध्यरात्रि 12:30 बजे मंगला आरती के बाद 1:00 बजे पट खुलने के बाद श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने के लिए महिला और पुरुष की अलग-अलग लाइनों में बैरिकेडिंग की गई है. पनकी वाले बाबा के दरबार की सबसे अनूठी और अलौकिक विशेषता उनका दिन में तीन बार रूप बदलना है. प्रातः कालीन मंगला आरती के समय, जब सुबह 5:30 बजे मंदिर खुलता है, तब श्रद्धालुओं को हनुमान जी के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं. दोपहर में कपाट बंद होने के उपरांत जब 2:00 बजे दोबारा खुलते हैं, तो बजरंगबली अपने तेजस्वी युवा स्वरूप में मिलते हैं. रात्रि काल में भक्त उनके देवी यानी शक्ति स्वरूप का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस सिद्ध पीठ में झोली फैलाता है, बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं. इस सिद्ध पीठ की स्थापना और प्राकट्य की गाथा लगभग 1000 वर्ष पुरानी है. महंत कृष्णदास के अनुसार, परम सिद्ध संत श्री 1008 महंत श्री पुरूषोत्तम दास जी महाराज चित्रकूट से हनुमान जी का विग्रह लेकर बिठूर की ओर जा रहे थे. रास्ते में पनकी के पास उनकी बैलगाड़ी अचानक रुक गई और उन्हें एक दिव्य चट्टान मिली, जिस पर बजरंगबली की अलौकिक छवि उकेरी हुई थी.