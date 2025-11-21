ETV Bharat / state

बाबा नीम करौली महाराज के जन्मोत्सव पर भव्य तैयारी; सात दिन भागवत कथा के बाद होंगे भजन-कीर्तन, पीएम मोदी ने भेजा संदेश

पर्यटन मंत्रालय उत्तर प्रदेश की ओर से भव्य सामुदायिक भवन भी तैयार.

बाबा नीम करोरी महाराज (फाइल फोटो)
बाबा नीम करोरी महाराज (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 10:11 PM IST

|

Updated : November 21, 2025 at 10:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद : हर साल की तरह इस बार भी बाबा नीम करौली महाराज का जन्मोत्सव उनकी जन्मस्थली ग्राम अकबरपुर टूंडला में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा. 19 से 25 नवम्बर तक प्रतिदिन दोपहर 12:00 से 4:00 बजे तक भागवत कथा एवं शाम 5:00 से 8:00 बजे तक भजन-संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. उनके जीवन-वृत्त पर आधारित बहुप्रतीक्षित कॉफी टेबल बुक तैयार हो चुकी है. इसका भव्य अनावरण 27 नवम्बर, 2025 को किया जाएगा.

28 नवम्बर तक मनाया जा रहा जन्मोत्सव : सूचना विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विशेष संदेश भेजा है, जिसे समारोह में पढ़ा जाएगा. ग्राम अकबरपुर में पर्यटन मंत्रालय उत्तर प्रदेश की ओर से निर्मित भव्य सामुदायिक भवन भी श्रद्धालुओं के लिए तैयार हो गया है. यह भवन दूर-दराज से आने वाले भक्तों के ठहराव में महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करेगा. हर वर्ष की तरह इस बार भी बाबा नीम करौली महाराज का जन्मोत्सव अत्यंत भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है. 19 से 25 नवम्बर तक प्रतिदिन दोपहर 12:00 से 4:00 बजे तक भागवत कथा एवं शाम 5:00 से 8:00 बजे तक भजन-संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम

22 नवम्बर : सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की ओर से भजन और नृत्य प्रस्तुतियां.

23 नवम्बर : दीपक त्रिपाठी की ओर से भजन संध्या.

24 नवम्बर : शिखा तिवारी की ओर से भजन प्रस्तुति.

25 नवम्बर : मनीष शर्मा की ओर से सुंदरकांड पाठ और कृष्णदास (यूएसए) का संगीत कार्यक्रम.
.
26 नवम्बर : सुधीर व्यास की ओर से भजन-कीर्तन.

27 नवम्बर : लखवीर सिंह लख्खा की भजन संध्या.

28 नवम्बर : प्राकट्य दिवस पर भंडारा.

जानकारी के मुताबिक, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी, यानी 28 नवम्बर को बाबा नीम करौली महाराज के प्राकट्य दिवस पर विशाल भंडारा आयोजित होगा. श्रद्धालु 11:00 बजे से 3:00 बजे तक प्रसाद ग्रहण करेंगे और पूजन-अर्चन करेंगे. प्रशासन के मुताबिक, भंडारे के दिन लगभग 50 हजार श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिसके लिए सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं की व्यापक तैयारियां की गई हैं. इस बार का जन्मोत्सव न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि बाबा नीम करौली महाराज की स्मृतियों को सहेजने वाली कॉफी टेबल बुक और नए सामुदायिक भवन के कारण ऐतिहासिक भी साबित होने जा रहा है.

फिरोजाबाद के वरिष्ठ पत्रकार द्विजेंद्र मोहन शर्मा के मुताबिक, बाबा नीम करौली फिरोजाबाद जिले की टूंडला तहसील के गांव अकबरपुर के रहने वाले थे. उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था. उनका जन्म सन् 1900 में हुआ था. यहां आज भी उनका पैतृक मकान मौजूद है. गांव में उनका विशाल मंदिर है, जिसका विकास यूपी के पर्यटन विभाग की ओर से कराया जा रहा है.

यह भी पढ़ें : सीएम धामी ने पीएम मोदी को क्यों भेंट की 'बाबा नीब करौरी' की तस्वीर, जानिए बड़ी वजह

यह भी पढ़ें : नीम करोली बाबा की जन्मस्थली यूपी में कहां है ? जानिए

Last Updated : November 21, 2025 at 10:47 PM IST

TAGGED:

BABA NEEM KAROLI MAHARAJ
BABA NEEM KAROLI BIRTH ANNIVERSARY
बाबा नीम करोरी महाराज का जन्मोत्सव
कैंची धाम
FIROZABAD NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.