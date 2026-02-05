ETV Bharat / state

सीएम सैनी का राहुल गांधी पर अटैक, बोले- "कांग्रेस की भाषा उनकी पुरानी राजनीतिक सोच को दर्शाती रही"

करनाल: करनाल स्थित हरियाणा जेल प्रशिक्षण अकादमी में गुरुवार को भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 116 नवप्रशिक्षित जेल पुलिस कर्मियों ने अनुशासन और समर्पण का शानदार प्रदर्शन किया.इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और परेड की सलामी ली. इस दौरान सीएम ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला.

जेल व्यवस्था को मिले सशक्त प्रहरी: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि, "ये 116 नए जेल कर्मी प्रदेश की जेल व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, सुरक्षित और प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे.अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा ही किसी भी सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ होती है और यह परेड उसी का प्रमाण है."

सुरक्षा के साथ सुधार पर जोर: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "जेल विभाग का कार्य केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि सुधार और पुनर्वास भी इसकी बड़ी जिम्मेदारी है." उन्होंने नवप्रशिक्षित कर्मियों से अपेक्षा जताई कि वे बंदियों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कानून और नियमों का सख्ती से पालन करेंगे.

राजनीतिक बयान पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया: समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रणवीत बिट्टू को लेकर दिए गए कथित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि, "इस प्रकार की भाषा कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक सोच को दर्शाती है."