सीएम सैनी का राहुल गांधी पर अटैक, बोले- "कांग्रेस की भाषा उनकी पुरानी राजनीतिक सोच को दर्शाती रही"

करनाल जेल अकादमी में 116 नए जेल कर्मियों की दीक्षांत परेड के दौरान सीएम सैनी ने राहुल गांधी पर हमला बोला.

CM Saini attacks Rahul Gandhi
सीएम सैनी का राहुल गांधी पर अटैक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 5, 2026 at 4:41 PM IST

करनाल: करनाल स्थित हरियाणा जेल प्रशिक्षण अकादमी में गुरुवार को भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 116 नवप्रशिक्षित जेल पुलिस कर्मियों ने अनुशासन और समर्पण का शानदार प्रदर्शन किया.इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और परेड की सलामी ली. इस दौरान सीएम ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला.

जेल व्यवस्था को मिले सशक्त प्रहरी: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि, "ये 116 नए जेल कर्मी प्रदेश की जेल व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, सुरक्षित और प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे.अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा ही किसी भी सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ होती है और यह परेड उसी का प्रमाण है."

सुरक्षा के साथ सुधार पर जोर: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "जेल विभाग का कार्य केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि सुधार और पुनर्वास भी इसकी बड़ी जिम्मेदारी है." उन्होंने नवप्रशिक्षित कर्मियों से अपेक्षा जताई कि वे बंदियों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कानून और नियमों का सख्ती से पालन करेंगे.

राजनीतिक बयान पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया: समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रणवीत बिट्टू को लेकर दिए गए कथित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि, "इस प्रकार की भाषा कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक सोच को दर्शाती है."

कांग्रेस की भाषा उनकी पुरानी राजनीतिक सोच को दर्शाती रही (ETV Bharat)

कांग्रेस से माफी की मांग: सीएम सैनी ने 1984 के दंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि, "कांग्रेस को अपने इतिहास से सबक लेना चाहिए. राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. राजनीतिक भाषा की मर्यादा बनाए रखना हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है."

आधुनिक चुनौतियों के लिए तैयार जवान: वहीं, जेल मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले सभी कर्मियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि, "इन्हें आधुनिक तकनीक, आपात स्थितियों और व्यवहारिक चुनौतियों के अनुरूप प्रशिक्षित किया गया है, जिससे वे हर परिस्थिति में बेहतर निर्णय ले सकें."

ये रहे मौजूद: दीक्षांत समारोह में जेल मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस एवं जेल विभाग के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे.मंच से नवप्रशिक्षित कर्मियों का उत्साहवर्धन किया गया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई.परेड के दौरान जवानों की एकरूपता और प्रशिक्षण स्तर की सभी अतिथियों ने सराहना की.

