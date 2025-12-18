ETV Bharat / state

इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल रीझ-रंग 2025–26 की भव्य शुरुआत, रांची विश्वविद्यालय परिसर में छाया उत्सव का रंग

रांची विश्वविद्यालय में इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल रीझ-रंग 2025–26 की भव्य शुरुआत हुई.

RANCHI UNIVERSITY
इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल रीझ-रंग 2025–26 (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 18, 2025 at 3:38 PM IST

2 Min Read
रांची: इन दिनों रांची विश्वविद्यालय परिसर युवाओं के जोश, रंग और उत्साह से सराबोर है. इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल रीझ-रंग 2025–26 की भव्य शुरुआत हो चुकी है. यह तीन दिवसीय महोत्सव 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कला, संस्कृति और युवा प्रतिभा का शानदार संगम देखने को मिल रहा है.

इस इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल में रांची विश्वविद्यालय से संबद्ध विभिन्न कॉलेजों और विभागों के छात्र-छात्राएं उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं. महोत्सव के दौरान कुल 26 अलग-अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला, साहित्य और अन्य रचनात्मक विधाएं शामिल हैं. इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्र अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं.

इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल रीझ-रंग 2025–26 की भव्य शुरुआत (ईटीवी भारत)

महोत्सव का शुभारंभ एक भव्य कल्चरल प्रोसेशन के साथ किया गया. पारंपरिक परिधानों में सजे प्रतिभागी, लोकनृत्य की प्रस्तुतियां और रंग-बिरंगी झांकियों ने पूरे विश्वविद्यालय परिसर को उत्सवमय माहौल में बदल दिया. उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. धर्मेंद्र कुमार सिंह उपस्थित रहे. उन्होंने दीप प्रज्वलन कर महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन किया.

इस अवसर पर कुलपति प्रो. डॉ. धर्मेंद्र कुमार सिंह ने युवाओं की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन छात्रों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा कि कला और संस्कृति से जुड़े मंच न केवल छात्रों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर देते हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का भी विकास करते हैं.

तीन दिनों तक चलने वाला रीझ-रंग 2025–26 महोत्सव न केवल स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मंच है, बल्कि युवा प्रतिभाओं को अपनी पहचान बनाने और एक-दूसरे से सीखने का भी सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है. फेस्टिवल के दौरान विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और रचनात्मक गतिविधियों के जरिए विश्वविद्यालय परिसर में लगातार उत्साह और ऊर्जा का माहौल बना रहेगा.

संपादक की पसंद

