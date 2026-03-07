अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, बस्तर में होगा वृहद महतारी वंदन सम्मेलन, 69 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगी राशि
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बस्तर में वृहद महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 7, 2026 at 10:52 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में अंतराष्ट्रीय महिला दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई है. इस अवसर पर साय सरकार की महत्वकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना को लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ है. 8 मार्च के दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बस्तर में वृहद महतारी वंदन सम्मेलन–2026 का आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे और महतारी वंदन योजना की 25वीं किश्त को जारी करेंगे.
69 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में आएगी राशि
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संचालित महतारी वंदन योजना के तहत अगली राशि जारी की जाएगी. इस योजना के तहत प्रदेश की 69 लाख से अधिक महिलाओं को राशि मिलेगी. योजना के तहत 25वीं किस्त जारी होने के बाद अब तक कुल 16 हजार 237 करोड़ 33 लाख रुपये की राशि महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर होगी.
महतारी वदन योजना से महिलाओं को फायदा
इस योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिससे वे अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ-साथ बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर भी विशेष ध्यान दे पा रही हैं. यह योजना महिलाओं के आत्मसम्मान और आर्थिक स्वावलंबन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है
लक्ष्मी सखी मिलेट किट का होगा वितरण
कार्यक्रम के दौरान बस्तर संभाग में आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटी सरेंडर महिला नक्सली को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विशेष पहल की जाएगी. इन महिलाओं को लखपति दीदी योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से ब्याजमुक्त एक-एक लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा इन महिलाओं को ‘लक्ष्मी-सखी मिलेट किट’ भी प्रदान की जाएगी. इन महिलाओं को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से मिलेट (मोटे अनाज) आधारित खाद्य उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे इन उत्पादों के निर्माण और बिक्री के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें.
महिला कल्याण को मिलेगी मजबूती
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाला यह वृहद सम्मेलन महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगा. सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाएं, स्व-सहायता समूहों की सदस्याएं तथा विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही शामिल होंगी. यह आयोजन प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के संकल्प को और अधिक मजबूत करेगा.
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे. इस गरिमामय आयोजन में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे.