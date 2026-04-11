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संतकबीरनगर में तृतीय अंतर्जनपदीय पुलिस कबड्डी कलेस्टर का आगाज, 14 अप्रैल तक चलेगी प्रतियोगिता

अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया. ( ईटीवी भारत )

संतकबीरनगर: जनपद के रिजर्व पुलिस लाइन में आज खेल और अनुशासन का अनूठा संगम देखने को मिला. अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन के कुशल निर्देशन में आयोजित 'तृतीय अंतरजनपदीय पुलिस कबड्डी क्लस्टर (महिला/पुरुष) प्रतियोगिता वर्ष-2026' का भव्य शुभारंभ किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने फीता काटकर प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया और शांति व खेल भावना के प्रतीक रंग-बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ाकर स्पर्धाओं के शुरू होने की घोषणा की. यह खेल महाकुंभ आज 11 अप्रैल से आगामी 14 अप्रैल 2026 तक संचालित होगा, जिसमें गोरखपुर जोन के विभिन्न जनपदों से आई पुलिस टीमें अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी. इस क्लस्टर के अंतर्गत मुख्य रूप से कबड्डी, जिम्नास्टिक, फेसिंग (तलवारबाजी) और खो-खो जैसी विधाओं में महिला व पुरुष वर्ग के कड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे.