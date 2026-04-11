संतकबीरनगर में तृतीय अंतर्जनपदीय पुलिस कबड्डी कलेस्टर का आगाज, 14 अप्रैल तक चलेगी प्रतियोगिता
अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और रंग-बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ाकर स्पर्धाओं के शुरू होने की घोषणा की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 6:46 PM IST
संतकबीरनगर: जनपद के रिजर्व पुलिस लाइन में आज खेल और अनुशासन का अनूठा संगम देखने को मिला. अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन के कुशल निर्देशन में आयोजित 'तृतीय अंतरजनपदीय पुलिस कबड्डी क्लस्टर (महिला/पुरुष) प्रतियोगिता वर्ष-2026' का भव्य शुभारंभ किया गया.
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने फीता काटकर प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया और शांति व खेल भावना के प्रतीक रंग-बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ाकर स्पर्धाओं के शुरू होने की घोषणा की.
यह खेल महाकुंभ आज 11 अप्रैल से आगामी 14 अप्रैल 2026 तक संचालित होगा, जिसमें गोरखपुर जोन के विभिन्न जनपदों से आई पुलिस टीमें अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी.
इस क्लस्टर के अंतर्गत मुख्य रूप से कबड्डी, जिम्नास्टिक, फेसिंग (तलवारबाजी) और खो-खो जैसी विधाओं में महिला व पुरुष वर्ग के कड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे.
उद्घाटन के उपरांत एएसपी सुशील कुमार सिंह ने मैदान पर उतरकर सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया.
उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पुलिस सेवा के चुनौतीपूर्ण कार्यों के बीच खेल गतिविधियां न केवल शारीरिक स्फूर्ति बनाए रखती हैं, बल्कि मानसिक तनाव को कम कर टीम भावना भी विकसित करती हैं.
उन्होंने सभी खिलाड़ियों से पूरी निष्पक्षता और उच्च खेल भावना के साथ खेलने का आह्वान किया. इस गरिमामयी अवसर पर क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी लाइन्स अमित कुमार, क्षेत्राधिकारी मेहदावल सर्वदवन सिंह तथा प्रतिसार निरीक्षक रामबली यादव सहित जनपद के अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे.
आयोजन को लेकर पुलिस लाइन में सुरक्षा एवं खिलाड़ियों की सुविधाओं के विशेष प्रबंध किए गए हैं. आगामी तीन दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में जोन भर के पुलिस जवान मैदान में अपना दमखम दिखाएंगे.