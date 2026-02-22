आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की पुष्कर में पहली हनुमंत कथा 23 फरवरी से, भव्य कलश यात्रा निकाली
बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तीन दिवसीय हनुमंत कथा को लेकर पुष्कर, अजमेर तथा आसपास के लोगों में जबरदस्त उत्साह है.
Published : February 22, 2026 at 3:12 PM IST
अजमेर: बागेश्वर धाम के महंत आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में पहली भव्य हनुमंत कथा सोमवार से शुरू होगी. कथा से पहले रविवार को पुष्कर में विशाल कलश यात्रा निकाली गई. इसमें हजारों महिलाएं सिर पर कलश लेकर यात्रा में शामिल हुईं. इधर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का रविवार को किशनगढ़ एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया. आचार्य शास्त्री का अजमेर में रविवार को रोड शो निरस्त कर दिया गया.
बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा 23 से 25 फरवरी तक पुष्कर के नए मेला मैदान में होगी. रविवार को पुष्कर में नौखंडी बालाजी मंदिर से गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा रवाना हुई. यह वराह घाट चौक, गऊ घाट, ब्रह्म घाट चौक होते ब्रह्मा मंदिर में सम्पन्न हुई. यात्रा में महिलाओं ने सिर पर कलश ले रखे थे. कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ. विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा की.
पढ़ें: पुष्कर में धीरेंद्र शास्त्री की कथा से पहले अजमेर में होगा भव्य रोड शो, निकाली गई ट्रायल रैली
इधर, पुष्कर में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की तीन दिवसीय हनुमंत कथा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है. कलश यात्रा के बाद धीरेंद्र शास्त्री के किशनगढ़ एयरपोर्ट आने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग पुष्कर के द्वार पर जुट गए. कलश यात्रा में शामिल महिलाओं ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि तीर्थ नगरी में पंडित धीरेंद्र शास्त्री हनुमंत कथा करने जा रहे हैं.
पढ़ें:धीरेंद्र शास्त्री की कथा के पोस्टर फाड़े, अजमेर के बाद अब पुष्कर की घटना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन