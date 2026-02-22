ETV Bharat / state

आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की पुष्कर में पहली हनुमंत कथा 23 फरवरी से, भव्य कलश यात्रा निकाली

अजमेर: बागेश्वर धाम के महंत आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में पहली भव्य हनुमंत कथा सोमवार से शुरू होगी. कथा से पहले रविवार को पुष्कर में विशाल कलश यात्रा निकाली गई. इसमें हजारों महिलाएं सिर पर कलश लेकर यात्रा में शामिल हुईं. इधर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का रविवार को किशनगढ़ एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया. आचार्य शास्त्री का अजमेर में रविवार को रोड शो निरस्त कर दिया गया.

बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा 23 से 25 फरवरी तक पुष्कर के नए मेला मैदान में होगी. रविवार को पुष्कर में नौखंडी बालाजी मंदिर से गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा रवाना हुई. यह वराह घाट चौक, गऊ घाट, ब्रह्म घाट चौक होते ब्रह्मा मंदिर में सम्पन्न हुई. यात्रा में महिलाओं ने सिर पर कलश ले रखे थे. कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ. विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा की.