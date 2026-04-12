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सरायकेला में छऊ महोत्सव का भव्य आगाज, सांसद जोबा मांझी ने किया उद्घाटन, छऊ नृत्य की प्रस्तुतियों ने बांधा समां

सरायकेला में तीन दिवसीय छऊ महोत्सव का भव्य आगाज हो चुका है. इस कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद जोबा मांझी ने किया.

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छऊ महोत्सव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 12, 2026 at 7:57 AM IST

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सरायकेला: जिले की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक 'राजकीय चैत्र पर्व सह छऊ महोत्सव-2026 शनिवार को स्थानीय बिरसा मुंडा स्टेडियम में अत्यंत गरिमापूर्ण वातावरण में शुरू हुआ. 11 अप्रैल से 13 अप्रैल 2026 तक चलने वाले इस तीन दिवसीय महोत्सव का विधिवत शुभारंभ सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की सांसद जोबा मांझी द्वारा किया गया. उद्घाटन समारोह स्थानीय पूजा-पाठ, पौराणिक रीति-रिवाजों और पारंपरिक विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ.

छऊ महोत्सव कार्यक्रम (ETV BHARAT)

​सांस्कृतिक वैभव का प्रदर्शन

महोत्सव के पहले दिन स्थानीय प्रसिद्ध छऊ कलाकारों ने सरायकेला छऊ शैली की अद्वितीय छटा बिखेरी. कलाकारों द्वारा विभिन्न सामाजिक एवं पौराणिक प्रसंगों पर आधारित मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियां दी गईं. छऊ के मुखौटों और सधे हुए पदचापों के माध्यम से जब कलाकारों ने रंगमंच पर कहानियों को जीवंत किया तो वहां मौजूद विशाल जनसमूह मंत्रमुग्ध हो उठा.

Grand inauguration of three-day Chhau festival in Seraikela
छऊ महोत्सव का उद्घाटन करती सांसद (ETV BHARAT)

​गरिमामय उपस्थिति

इस अवसर पर जिले के प्रशासनिक और पुलिस महकमे के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता रही. कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत, जिला परिषद अध्यक्ष, महापौर नगर निगम, और नगर पंचायत अध्यक्ष (सरायकेला) उपस्थित रहे. इसके अलावा अपर उपायुक्त तथा अनुमंडल पदाधिकारी (सरायकेला) ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया.

Grand inauguration of three-day Chhau festival in Seraikela
सांस्कृतिक कार्यक्रम करते लोग (ETV BHARAT)

​परंपरा और गौरव का संगम

सांसद जोबा मांझी ने अपने संबोधन में कहा कि छऊ नृत्य केवल एक कला नहीं बल्कि सरायकेला की पहचान और झारखंड का गौरव है. प्रशासन और स्थानीय निकाय के सहयोग से आयोजित यह महोत्सव आगामी 13 अप्रैल तक कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहेगा.

Grand inauguration of three-day Chhau festival in Seraikela
छऊ महोत्सव की कहानी बताते कलाकार (ETV BHARAT)

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