राज्य स्तरीय स्कूली कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य आगाज, खिलाड़ी दिखा रहे दम

रांची में राज्य स्तरीय स्कूली कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ.

Grand inauguration of state level school kabaddi competition in Ranchi
राज्य स्तरीय स्कूली कबड्डी प्रतियोगिता (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 15, 2025 at 8:38 PM IST

2 Min Read
रांचीः राजधानी रांची स्थित खेलगांव के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में बुधवार को राज्य स्तरीय स्कूली कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ. स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग, झारखंड के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित बालक-बालिकाएं भाग ले रहे हैं.

कार्यक्रम का उद्घाटन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) के प्रशासनिक पदाधिकारी सोमदत्त दीक्षित ने किया. इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में शिवेंदु दुबे (कोषाध्यक्ष, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन), गोपाल ठाकुर (अध्यक्ष, झारखंड कबड्डी एसोसिएशन), विपिन कुमार और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग उपस्थित थे.

कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत के साथ हुई. राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ, पौधा एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि यहां उपस्थित हर खिलाड़ी अपने आप में एक चैंपियन है. कबड्डी ऐसा खेल है जो टीमवर्क, एकाग्रता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है. यही जीवन और करियर दोनों में सफलता की कुंजी है.

मुख्य अतिथि सोमदत्त दीक्षित ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित स्कूली खेल प्रतियोगिताओं से राज्य में खेलों का स्तर निरंतर बेहतर हुआ है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष SGFI मेडल टैली में झारखंड का 13 वां स्थान खेलो झारखंड की सफलता को दर्शाता है.

वहीं, विशेष अतिथि शिवेंदु दुबे ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं झारखंड के खेल भविष्य को नई दिशा दे रही है और यह पहल आने वाले समय में राज्य को देश के अग्रणी खेल राज्यों में स्थापित करेगी. पूरे दिन इंडोर स्टेडियम में खिलाड़ियों का उत्साह और खेल भावना चरम पर रहा. ग्रामीण अंचलों से आए छात्र-छात्राओं के प्रदर्शन ने साबित किया कि झारखंड की मिट्टी प्रतिभा से भरी है. राज्य खेल कोषांग, शारीरिक शिक्षा, शिक्षक और कबड्डी संघ के अधिकारी आयोजन को सफल बनाने में जुटे रहे.

पहले दिन के मुकाबलों में अंडर-14 बालक वर्ग में बोकारो, पलामू, लोहरदगा और पाकुड़ विजेता रहे. बालिका वर्ग में गढ़वा, रांची, दुमका, धनबाद और ईस्ट सिंहभूम ने जीत दर्ज की. अंडर-17 वर्ग में हजारीबाग, बोकारो, चतरा और गिरिडीह की टीमें आगे बढ़ीं, जबकि अंडर-19 वर्ग में कोडरमा, लातेहार, चतरा, साहिबगंज, रांची और ईस्ट सिंहभूम ने अगले दौर में जगह बनाई.

KABADDI COMPETITION IN RANCHI
स्कूली कबड्डी प्रतियोगिता
राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता
हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम
STATE LEVEL KABADDI COMPETITION

