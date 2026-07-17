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गोड्डा के सुंदरपहाड़ी में आदिम जनजाति समाज का महाजुटान, छह विधानसभा और एक लोकसभा सीट समाज के लिए आरक्षित करने की मांग

गोड्डा में आदिम जनजाति समाज का महाजुटान हुआ. इस दौरान समाज के लोगों ने दामीन ए कोह क्षेत्र में राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग की.

Primitive Tribe gathering in Godda
गोड्डा के सुंदरपहाड़ी में आयोजित सभा में आदिम जनजाति समाज के लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 17, 2026 at 9:00 PM IST

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गोड्डा:जिले के सुंदरपहाड़ी प्रखंड में शुक्रवार को आदिम जनजाति समाज के लोगों का महाजुटान हुआ. जिसमें देश के अलग-अलग राज्यों के आदिम जनजाति समाज के लोगों ने भाग लिया. इस दौरान एक स्वर मांग की गई कि आदिवासी कि तरह आदिम जनजाति के लिए भी अलग से विधानसभा और लोकसभा सीटें आरक्षित की जाएं.

इस मौके पर हिल असेंबली पहाड़िया महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष शिवचरण मालतो ने कहा कि आदिम जनजाति के लिए झारखंड की कम से कम छह विधानसभा सीटें और और दामीन ए कोह का क्षेत्र राजमहल लोकसभा सीट को आरक्षित किया जाए.

हिल असेंबली पहाड़िया महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष और महासचिव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

वहीं हिल असेंबली पहड़िया महासभा के महासचिव बैद्यनाथ पहाड़िया ने कहा कि हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है. उन्होंने कहा कि इस महासभा के जरिए हमने अपनी संस्कृति को सहेजने और बचाने का समाज के लोगों से आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि आज सरकार की उपेक्षा की वजह से हमारी संस्कृति खतरे में है. वही उनके घर पहाड़ों तक विकास नहीं पहुंच रहा है. उन्हें अशिक्षा, बीमारी जैसी त्रासदी झेलनी पड़ रही है. उन्होंने विशेष तौर पर कहा कि उनकी भाषा का अपना इतिहास है, लेकिन उसे अलग-थलग कर दिया गया है.

Primitive Tribe gathering in Godda
हिल असेंबली पहाड़िया महासभा का झंडा फहराते समाज के लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

देश के अलग-अलग राज्यों से गोड्डा के सुंदरपहाड़ी पहुंचे प्रतिनिधियों ने कहा कि आज जरूरत है आदिम जनजाति समाज की प्राचीनतम पहचान को बचाने की. इस मौके पर काफी संख्या में आदिम जनजाति समाज के लोग मौजूद थे. गौरतलब हो कि पूरे झारखंड में आदिम जनजाति की सर्वाधिक संख्या संथाल परगाना के क्षेत्र में है. विशेष तौर पर गोड्डा, पाकुड़ और दुमका में आदिम जनजाति समाज के लोग निवास करते हैं.

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