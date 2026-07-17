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गोड्डा के सुंदरपहाड़ी में आदिम जनजाति समाज का महाजुटान, छह विधानसभा और एक लोकसभा सीट समाज के लिए आरक्षित करने की मांग

गोड्डा के सुंदरपहाड़ी में आयोजित सभा में आदिम जनजाति समाज के लोग. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गोड्डा:जिले के सुंदरपहाड़ी प्रखंड में शुक्रवार को आदिम जनजाति समाज के लोगों का महाजुटान हुआ. जिसमें देश के अलग-अलग राज्यों के आदिम जनजाति समाज के लोगों ने भाग लिया. इस दौरान एक स्वर मांग की गई कि आदिवासी कि तरह आदिम जनजाति के लिए भी अलग से विधानसभा और लोकसभा सीटें आरक्षित की जाएं.

इस मौके पर हिल असेंबली पहाड़िया महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष शिवचरण मालतो ने कहा कि आदिम जनजाति के लिए झारखंड की कम से कम छह विधानसभा सीटें और और दामीन ए कोह का क्षेत्र राजमहल लोकसभा सीट को आरक्षित किया जाए.

हिल असेंबली पहाड़िया महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष और महासचिव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

वहीं हिल असेंबली पहड़िया महासभा के महासचिव बैद्यनाथ पहाड़िया ने कहा कि हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है. उन्होंने कहा कि इस महासभा के जरिए हमने अपनी संस्कृति को सहेजने और बचाने का समाज के लोगों से आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि आज सरकार की उपेक्षा की वजह से हमारी संस्कृति खतरे में है. वही उनके घर पहाड़ों तक विकास नहीं पहुंच रहा है. उन्हें अशिक्षा, बीमारी जैसी त्रासदी झेलनी पड़ रही है. उन्होंने विशेष तौर पर कहा कि उनकी भाषा का अपना इतिहास है, लेकिन उसे अलग-थलग कर दिया गया है.