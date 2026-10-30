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बनारस की तर्ज पर जगमगाएगा झरिया का ऐतिहासिक राजा तालाब, पहली बार होगी भव्य गंगा महाआरती, मेयर और विधायक ने लिया जायजा

राजा तालाब का जायजा लेते हुए विधायक एवं मेयर ( Etv Bharat )

धनबाद: बनारस के गंगा घाट पर होने वाली भव्य गंगा आरती का नजारा अब झरिया में भी देखने को मिलेगा. कोयलांचल की ऐतिहासिक नगरी झरिया का राजा तालाब एक नवंबर को भक्ति, आस्था और आध्यात्मिकता के रंग में सराबोर होगा. पहली बार यहां बनारस की तर्ज पर भव्य गंगा महाआरती और दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. मेयर संजीव सिंह और झरिया विधायक रागिनी सिंह की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

MLA और महापौर ने राजा तालाब का लिया जायजा