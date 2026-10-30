बनारस की तर्ज पर जगमगाएगा झरिया का ऐतिहासिक राजा तालाब, पहली बार होगी भव्य गंगा महाआरती, मेयर और विधायक ने लिया जायजा
धनबाद के झरिया में राजा तालाब में पहली बार भव्य गंगा महाआरती आयोजन किया जाएगा. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 30, 2026 at 9:05 PM IST
धनबाद: बनारस के गंगा घाट पर होने वाली भव्य गंगा आरती का नजारा अब झरिया में भी देखने को मिलेगा. कोयलांचल की ऐतिहासिक नगरी झरिया का राजा तालाब एक नवंबर को भक्ति, आस्था और आध्यात्मिकता के रंग में सराबोर होगा. पहली बार यहां बनारस की तर्ज पर भव्य गंगा महाआरती और दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. मेयर संजीव सिंह और झरिया विधायक रागिनी सिंह की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं.
MLA और महापौर ने राजा तालाब का लिया जायजा
इसी क्रम में विधायक रागिनी सिंह और महापौर संजीव सिंह ने राजा तालाब पहुंचकर आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान तालाब परिसर की साफ-सफाई, विद्युत सजावट, सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं के आवागमन और अन्य नागरिक सुविधाओं की समीक्षा की गई. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आयोजन से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो.
वैदिक मंत्रोच्चार और आरती की गूंज
आयोजन के दौरान राजा तालाब के चारों ओर आकर्षक विद्युत सजावट की जाएगी. सैकड़ों दीपों से ऐतिहासिक सरोवर को रोशन किया जाएगा. शंखनाद, वैदिक मंत्रोच्चार और आरती की गूंज के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय होगा. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं.
झरिया की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान
इस आयोजन का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि झरिया की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई देना भी है. अब तक झरिया और धनबाद के लोगों को बनारस की गंगा आरती देखने के लिए वहां जाना पड़ता था, लेकिन पहली बार अपने ही शहर में उन्हें वैसा ही आध्यात्मिक अनुभव मिलने जा रहा है. भाजपा कार्यकर्ता भी आयोजन को सफल बनाने के लिए लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं.
प्रसिद्ध भजन गायक की प्रस्तुति
कार्यक्रम की शुरुआत शाम 4 बजे भजन-कीर्तन से होगी. जमशेदपुर के प्रसिद्ध भजन गायक अभिषेक पाठक अपनी प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को भक्ति के रंग में रंगेंगे. इसके बाद शाम 6:30 बजे आचार्य रणधीर जी की टीम द्वारा बनारस के गंगा घाट की तर्ज पर भव्य गंगा महाआरती संपन्न कराई जाएगी.
नई पीढ़ी को परंपराओं से जोड़ने का काम
महाआरती में धनबाद, झरिया और आसपास के कोलियरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों के पहुंचने की उम्मीद है. स्थानीय लोगों में भी इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह है. आयोजकों का मानना है कि यह पहल झरिया के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में एक नई पहचान स्थापित करेगी और नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने का माध्यम बनेगी.
आयोजन को सफल बनाने में विधायक प्रतिनिधि अखिलेश सिंह, केडी पाण्डेय, अभिषेक पाण्डेय, उमेश यादव, दिलीप भारती, संतोष पासवान, राहुल सिंह, स्वरूप भट्टाचार्य, रघु राम, संजय महतो सहित कई भाजपा कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.
ये भी पढ़ें- धनबाद में डुमरा नवागढ़ राज परिवार और कतरास बंगाली पाड़ा ने नम आंखों से दी मां दुर्गा को विदाई, धूमधाम से किया प्रतिमा का विसर्जन
नव पत्रिका पूजा विधान संग निकाली पालकी शोभा यात्रा, माता की पूजा अर्चना की धूम
और सुंदर होगा ऐतिहासिक राजा तालाब, विधायक और सांसद ने किया शिलान्यास