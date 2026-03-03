ETV Bharat / state

कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में सजा चार दिवसीय भव्य फ्लावर फेस्टिवल, फूलों से बने हाथी-मोर हैं आकर्षण का केंद्र

15 हजार से अधिक पौधे, 48 श्रेणियों में प्रदर्शन: फेस्टिवल में करीब 15 हजार से अधिक पौधों को प्रदर्शित किया गया है. 48 अलग-अलग श्रेणियों में फूलों की विविध प्रजातियां जिनमें फोलिएज प्लांट्स, सब्जियों और फलों के पौधे, कैक्टस और सक्युलेंट्स हैं. पेटूनिया, डहेलिया, साल्विया, गेंदा और ट्यूलिप जैसे मौसमी फूलों ने पूरे पार्क को रंगों से भर दिया है. कुछ गमलों में ट्यूलिप भी प्रदर्शित किए गए हैं, हालांकि उनका मौसम अब खत्म हो रहा. बड़े-बड़े गमलों, हैंगिंग बास्केट, ट्रे गार्डन और कट फ्लावर सेक्शन ने आयोजन की भव्यता को और बढ़ा दिया है.

नई दिल्ली: न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉउंसिल (NDMC) की ओर से कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में चार दिवसीय फ्लावर फेस्टिवल आज से शुरू हो गया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसका उदघाटन किया. रंग-बिरंगे फूलों, आकर्षक संरचनाओं और अनोखी थीम के साथ सजा यह उत्सव राजधानीवासियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. उद्घाटन के बाद से ही यहां लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है.

फेस्टिवल की सबसे खास झलक फूलों से तैयार की गई जानवरों और पक्षियों की आकृतियां हैं. हाथी, घोड़ा, शेर, हिरण, तितली और मोर जैसी संरचनाएं लोगों को खूब लुभा रही हैं. इसके अलावा एक विशाल सिलेंडरनुमा स्ट्रक्चर, पिरामिड और सेल्फी प्वाइंट भी तैयार किया गया है, जहां लोग परिवार और दोस्तों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं. कूड़े की ट्रॉली में फूल सजाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया है.दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फ्लावर फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस वर्ष NDMC क्षेत्र में पहले से अधिक सुंदर पौधारोपण और बागवानी की गई है. उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि जब भी राजधानी को किसी बड़े अवसर पर सजाने की बात आती है, NDMC की भूमिका अहम रहती है. उन्होंने कहा कि लक्ष्य है कि पूरी दिल्ली को हरा-भरा और खूबसूरत बनाया जाए, ताकि देश-विदेश से आने वाले लोग राजधानी की सुंदरता का अनुभव कर सकें.द्वारका से आई शिवानी ने कहा कि “मैं खास तौर पर यह फ्लावर फेस्टिवल देखने आई हूं. यहां की सजावट देखकर ऐसा लग रहा है जैसे फूलों की होली खेली जा रही हो. पेटूनिया और डाहलिया की इतनी किस्में मैंने पहली बार एक साथ देखी हैं.

आयोजन सच में सराहनीय कदम :

उपमा माथुर ने बताया कि “हम कनॉट प्लेस आए थे, तभी बोर्ड देखकर पता चला कि फ्लावर फेस्टिवल चल रहा है. अंदर आकर देखा तो मन प्रसन्न हो गया. इतने सुंदर साल्विया, डाहलिया और पेटूनिया मैंने पहले कभी नहीं देखे. यह आयोजन सच में सराहनीय है.”



फूलों के साथ जानकारी वाली प्लेट है अच्छी पहल

राजीव कुमार ने बताया कि “हम यहां से गुजर रहे थे और अचानक यह फ्लावर फेस्टिवल दिख गया. यहां हर फूल के साथ नेम प्लेट लगी है, जिससे नई जानकारी मिलती है. बच्चों के लिए यह शैक्षणिक और मनोरंजक भी है. तितली और मोर की आकृतियां बहुत आकर्षक लगीं. कैक्टस और सक्युलेंट्स का सेक्शन भी बेहद रोचक है. “अलग-अलग आकार और बनावट वाले पौधे देखकर लगता है कि प्रकृति कितनी विविध है.



