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प्रोजेक्ट रक्षक’ के ग्रैंड फिनाले में देशभर से पहुंचे छात्र, सड़क सुरक्षा की सच्चाई और सुझाया समाधान

नई दिल्ली: सड़क पर होने वाली एक छोटी सी लापरवाही कैसे किसी की पूरी जिंदगी छीन सकती है. इसी सच्चाई को सामने लाने और उसे रोकने के उद्देश्य से क्रैश फ्री इंडिया ने ‘प्रोजेक्ट रक्षक’ का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया. यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि देशभर में सड़क सुरक्षा को लेकर युवाओं की सोच, मेहनत और जमीनी समाधान का एक मजबूत उदाहरण बनकर सामने आया. क्रैश फ्री इंडिया के मैनेजिंग ट्रस्टी दीपांशु गुप्ता ने बताया कि इस पहल की शुरुआत जुलाई 2025 में की गई थी, जिसका मकसद उन जगहों की पहचान करना था जो भविष्य में बड़े हादसों का कारण बन सकते हैं.

18 कॉलेज, 31 टीमें और 120 ‘खतरनाक’ लोकेशन की पहचान:

‘प्रोजेक्ट रक्षक’ के तहत देशभर के 18 कॉलेजों की 31 टीमों ने हिस्सा लिया. इन टीमों ने मिलकर देशभर में 120 ऐसी लोकेशन चिन्हित कीं, जहां या तो पहले हादसे हो चुके हैं या फिर वहां दुर्घटनाओं की आशंका बेहद अधिक है. इन सभी स्थानों पर छात्रों ने खुद जाकर रोड सेफ्टी ऑडिट करने के साथ ट्रैफिक मूवमेंट, पैदल यात्रियों की स्थिति, लाइटिंग, सिग्नल और स्थानीय लोगों के अनुभव तक हर पहलू का अध्ययन किया गया.

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गहन विश्लेषण के बाद 31 प्रमुख लोकेशन को फाइनल किया गया, जिनमें से 23 स्थानों पर संबंधित प्रशासन ने सुधार के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. दिल्ली, चेन्नई और गुंटूर जैसे शहरों में अब इन सुझावों को लागू किया जाएगा, जिससे ब्लैक स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट को सुरक्षित बनाया जा सके.

युवाओं की पहल, सुरक्षित भारत की उम्मीद (ETV Bharat)

आईआईटी मद्रास के छात्र नमन शर्मा ने बताया कि चेन्नई के राजीव गांधी सलाई और टिडेल पार्क जंक्शन के अध्ययन में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. उन्होंने बताया कि इस जंक्शन से हर दिन 40-50 हजार वाहन गुजरते हैं, लेकिन सुरक्षा के बुनियादी नियमों का पालन नहीं हो रहा. उन्होंने बताया कि यहां सबसे बड़े खतरे फुट ओवर ब्रिज होने के बावजूद लोग सड़क पार कर रहे हैं, रैंप पर तेज रफ्तार वाहन, बस स्टॉप का गलत स्थान, ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखीरात में लाइटिंग की कमी है. नमन शर्मा ने बताया कि “यहां हर मोड़ पर एक ‘कन्फ्लिक्ट पॉइंट’ बन रहा है, जिससे दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है.” उन्होंने अध्ययन के आधार पर सुझाव दिए कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग और मीडियन आइलैंड, स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाएं, बस स्टॉप की सही जगह तय करनाअसुरक्षित रास्तों को बंद किया जना चाहिए. उन्होंने भरोसा जताया कि प्रशासन ने इन सुझावों को स्वीकार किया है और जल्द ही इन पर काम शुरू होगा.

23 लोकेशन पर मिली मंजूरी, अब होगा जमीनी बदलाव (ETV Bharat)

सेंट जेवियर कॉलेज की छात्रा खुशी यादवार ने मुंबई के अंजली रोड इंटरसेक्शन की स्थिति को बेहद गंभीर बताया. उन्होंने बताया कि यह इलाका अत्यधिक ट्रैफिक और अव्यवस्था से जूझ रहा है, जहां पैदल यात्रियों के लिए कोई सुरक्षित व्यवस्था नहीं है. उन्होंने मुख्य समस्याओं में अवैध अतिक्रमण और दुकानों का दबाव, सड़क का संकरा होना, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और पैदल यात्रियों के लिए सुविधाओं की कमी को बताया. खुशी ने बताया कि “अगर यहां ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल किया जाए और अतिक्रमण हटाया जाए तो दुर्घटनाओं का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है.” उन्होंने समाधान देते कहा कि सड़क चौड़ीकरण, अवैध दुकानों को हटाना, ट्रैफिक मैनेजमेंट में सुधार और राइट टर्न पर नियंत्रण करना पड़ेगा.

18 कॉलेज, 31 टीमें और 120 ‘खतरनाक’ लोकेशन की पहचान (ETV Bharat)

‘प्रोजेक्ट रक्षक’ ने यह साफ कर दिया कि सड़क सुरक्षा सिर्फ सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है. अगर आम लोग सड़क पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें और जल्दबाज़ी से बचें तो कई हादसे होने से पहले ही रोके जा सकते हैं.

‘प्रोजेक्ट रक्षक’ न केवल सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ा रहा है, बल्कि यह एक ऐसा मॉडल भी पेश कर रहा है, जिसमें छात्र, समाज और प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं. सावधानी ही सुरक्षा है, सड़क पर एक छोटी सी लापरवाही किसी की ज़िंदगी खत्म कर सकती है. लेकिन सही योजना, जागरूकता और जिम्मेदारी से हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं.