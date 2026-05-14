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सीबीएसई 12वीं की नेशनल टॉपर भव्या रंजन का स्कूल में भव्य सम्मान, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दी बधाई

सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के साथ स्कूल के चेयरमैन शशि भूषण मेहता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः सीबीएसई 12वीं परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली रांची की छात्रा भव्या रंजन के सम्मान में उनके स्कूल परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन, शिक्षक, छात्र-छात्राएं और अभिभावक बड़ी संख्या में मौजूद रहे. कार्यक्रम का माहौल उत्साह और गर्व से भरा रहा. स्कूल की ओर से भव्या रंजन सहित अन्य टॉपर्स को भी सम्मानित किया गया.

नेशनल टॉपर भव्या रंजन को किया गया सम्मानित

कार्यक्रम में ऑक्सफोर्ड स्कूल के चेयरमैन शशि भूषण मेहता स्वयं स्कूल पहुंचे और भव्या रंजन को सम्मानित किया. उन्होंने भव्या समेत अन्य टॉपर्स को स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सिर्फ स्कूल की नहीं, बल्कि पूरे रांची और झारखंड के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि कठिन मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास से कोई भी छात्र बड़ी सफलता हासिल कर सकता है और भव्या रंजन इसका बेहतरीन उदाहरण हैं.

ऑक्सफोर्ड स्कूल के चेयरमैन शशि भूषण मेहता और एकेडमिक डायरेक्टर सिमी मेहता का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बताया गया कि भव्या रंजन ने आर्ट्स संकाय में 99.8 प्रतिशत अंक प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है. उनके इस प्रदर्शन से स्कूल परिवार में खुशी का माहौल है. कार्यक्रम के दौरान स्कूल के अन्य मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है.

छात्रों के साथ-साथ अभिभावकों को भी किया गया सम्मानित

इस खास अवसर पर छात्रों के अभिभावकों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था. स्कूल प्रबंधन की ओर से कहा गया कि किसी भी छात्र की सफलता में परिवार और अभिभावकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है. इसे ध्यान में रखते हुए बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया. कार्यक्रम के दौरान कई अभिभावक भावुक भी नजर आए और उन्होंने स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया.