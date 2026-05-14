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सीबीएसई 12वीं की नेशनल टॉपर भव्या रंजन का स्कूल में भव्य सम्मान, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दी बधाई

रांची के ऑक्सफोर्ड स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. जिसमें सीबीएसई 12वीं की नेशनल टॉपर सहित अन्य छात्रों को सम्मानित किया गया.

National Topper Bhavya Ranjan
सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के साथ स्कूल के चेयरमैन शशि भूषण मेहता. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 14, 2026 at 9:10 PM IST

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रांचीः सीबीएसई 12वीं परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली रांची की छात्रा भव्या रंजन के सम्मान में उनके स्कूल परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन, शिक्षक, छात्र-छात्राएं और अभिभावक बड़ी संख्या में मौजूद रहे. कार्यक्रम का माहौल उत्साह और गर्व से भरा रहा. स्कूल की ओर से भव्या रंजन सहित अन्य टॉपर्स को भी सम्मानित किया गया.

नेशनल टॉपर भव्या रंजन को किया गया सम्मानित

कार्यक्रम में ऑक्सफोर्ड स्कूल के चेयरमैन शशि भूषण मेहता स्वयं स्कूल पहुंचे और भव्या रंजन को सम्मानित किया. उन्होंने भव्या समेत अन्य टॉपर्स को स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सिर्फ स्कूल की नहीं, बल्कि पूरे रांची और झारखंड के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि कठिन मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास से कोई भी छात्र बड़ी सफलता हासिल कर सकता है और भव्या रंजन इसका बेहतरीन उदाहरण हैं.

ऑक्सफोर्ड स्कूल के चेयरमैन शशि भूषण मेहता और एकेडमिक डायरेक्टर सिमी मेहता का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बताया गया कि भव्या रंजन ने आर्ट्स संकाय में 99.8 प्रतिशत अंक प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है. उनके इस प्रदर्शन से स्कूल परिवार में खुशी का माहौल है. कार्यक्रम के दौरान स्कूल के अन्य मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है.

छात्रों के साथ-साथ अभिभावकों को भी किया गया सम्मानित

इस खास अवसर पर छात्रों के अभिभावकों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था. स्कूल प्रबंधन की ओर से कहा गया कि किसी भी छात्र की सफलता में परिवार और अभिभावकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है. इसे ध्यान में रखते हुए बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया. कार्यक्रम के दौरान कई अभिभावक भावुक भी नजर आए और उन्होंने स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया.

National Topper Bhavya Ranjan
सम्मान समारोह में मौजूद छात्रों के अभिभावक. (फोटो-ईटीवी भारत)

मौके पर शिक्षकों ने कहा कि भव्या रंजन की सफलता आने वाली पीढ़ी के छात्रों के लिए प्रेरणा हैं. उन्होंने कहा कि मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी भव्या रंजन को शुभकामनाएं

कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थियों ने भी भव्या रंजन का जोरदार स्वागत किया और उनसे प्रेरणा लेने की बात कही. भव्या रंजन की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की बेटियां लगातार राज्य का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रही हैं और यह पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है. भव्य रंजन की सफलता ने न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि पूरे झारखंड को गौरवान्वित किया है.

नेशनल टॉपर भव्या रंजन से बात करते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य. (वीडियो-ईटीवी भारत)

भव्या रंजन ने बताया सफलता का मूल मंत्र

मौके पर नेशनल टॉपर भव्या रंजन ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए अपनी सफलता का मूल मंत्र साझा किया. उन्होंने कहा कि नियमित पढ़ाई, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास उनकी सफलता की सबसे बड़ी ताकत रही. भव्या ने बताया कि उन्होंने कभी पढ़ाई को बोझ नहीं माना, बल्कि हर विषय को समझने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि माता-पिता और शिक्षकों का सहयोग उन्हें लगातार प्रेरित करता रहा. भव्या ने छात्रों को संदेश देते हुए कहा कि लक्ष्य तय कर मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ें, सफलता जरूर मिलेगी. उन्होंने कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता.

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ऑक्सफोर्ड स्कूल में सम्मान समारोह
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