''सत्य को मानने वाले कहलाते हैं सतनामी'', गुरु के अनमोल संदेश पर चलता है सतनामी समाज
कोरबा में सतनामी समाज के गुरु बाबा घासीदास की जयंती पर भव्य आयोजन किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 18, 2025 at 9:34 PM IST
कोरबा: सतनामी समाज के गुरु बाबा घासीदास जी की जयंती के अवसर पर पूरा शहर श्वेत रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया. बाबा के प्रति न सिर्फ सतनामी समाज बल्कि अन्य समाज के लोगों में भी गहरी आस्था है. उनके दिए गए संदेश आज भी प्रासंगिक हैं. टीपी नगर स्थित सतनाम प्रांगण में जिला स्तरीय आयोजन किए गए. जहां रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही रैली और पंथी नृत्य का भी आयोजन किया गया. गुरु मेला का आयोजन कर बाबा के दिए गए संदेश को दोहराते उनके मार्ग पर चलने का प्रवचन दिया गया. खास तौर पर जो धर्मगुरु उनके संदेश का पठन-पाठन करते हैं. सतनाम प्रांगण में बाबा गुरु घासीदास के 42 संदेशों को बैनर पर लिखकर प्रदर्शित किया गया है.
" मनखे मनखे एक समान" के साथ ही, "जइसे खाने अन्न, तईस बनही मन्न". जैसे संदेशों की प्रदर्शनी लगाई गई थी. दिसंबर के पूरे महीने बाबा के जयंती कार्यक्रम का जगह-जगह आयोजन किया जाता है.
बगैर भेदभाव के एकजुट रहने का संदेश
समाजसेवी और गुरु गद्दी के साथ ही जैतखाम पर विधि विधान से पूजा अर्चना पूर्ण कराने वाली पुजारी रामबाई लहरे कहती हैं, ''बाबा के संदेश पर ही समाज का संचालन होता है. उनका सीधा सा संदेश है मनखे मनखे एक समान व रोटी कपड़ा और मकान. बाबा का कहना है कि अपने रास्ते आओ और अपने रास्ते आओ. उन्होंने एकता का संदेश दिया है. आपस के भेदभाव भूलकर ऊंच नीच भूलकर एकजुट होकर रहना है. अगर एकजुट ना रहे तो समाज का भला नहीं हो सकता है. सत्य के मार्ग पर चलना है. वह तो पूजा पाठ करने को भी नहीं कहते. सिर्फ एकता का संदेश देते हैं, जो भी व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चलते हैं, सच का मार्ग बनाते हैं वह सतनामी हैं.''
सतनामी होने पर गर्व, हर साल 18 दिन का उपवास
शहर के राताखर में रहने वाले प्रीति खांडे की बाबा गुरु घासीदास के प्रति गहरी आस्था है. प्रीति कहती है कि हर वर्ष गुरु घासीदास जयंती पर एक से 18 दिसंबर तक का उपवास और जयंती के दिन लगभग दो से तीन किलोमीटर तक नारियल हाथ में लेकर दंडवत प्रणाम की मुद्रा में इसी तरह भूमिया नापते हुए सतनाम भवन तक आती हूं. मुझे अपने सतनामी होने पर गर्व है और बाबा के प्रति मेरी गहरी आस्था है. उन्होंने आज तक मेरे ऊपर कोई आंच नहीं आने दी है. उनके प्रति मेरी गहरी श्रद्धा है. बाबा के संदेश मुझे बेहद प्रिय है. भेदभाव छुआछूत को समाप्त करना है. इसीलिए आज आयोजन किया जा रहा है. कहीं ना कहीं आज भी समाज में भेदभाव व्याप्त है, उसे खत्म करना है.
नृत्य के साथ रैली और भोग भंडारा
सतनामी कल्याण समिति के सचिव आरडी भारद्वाज का कहना है कि प्रत्येक वर्ष टीपी नगर स्थित सतनाम भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. यह आयोजन 3 दिनों तक चलता है. जिसमें पंथी नृत्य से लेकर रैली, भोग भंडारा और गुरु मेला का आयोजन किया जाता है. धूमधाम समाज के लोग यह पर्व मनाते हैं. जिसमें सभी की सहभागिता रहती है.