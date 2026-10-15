रांची में वाराणसी के स्वर्वेद महामंदिर धाम की तर्ज पर बना भव्य दुर्गा पूजा पंडाल, 1.50 करोड़ की आई लागत
वाराणसी के स्वर्वेद महामंदिर की तर्ज पर रांची में भव्य दुर्गा पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 15, 2026 at 4:53 AM IST
रांची: राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की रौनक बढ़ने लगी है. शहर के प्रमुख पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है. इसी कड़ी में अपर बाजार स्थित जिला स्कूल मैदान में श्री रामलला दुर्गा पूजा समिति की ओर से तैयार किया गया भव्य दुर्गा पूजा पंडाल आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है.
इस वर्ष समिति ने वाराणसी के प्रसिद्ध स्वर्वेद महामंदिर की तर्ज पर पंडाल का निर्माण कराया है. इसकी भव्य संरचना, आकर्षक नक्काशी और शानदार विद्युत सज्जा श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है. पंडाल के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जिसके बाद यहां मां दुर्गा के दर्शन के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है.
1.50 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ पंडाल
श्री रामलला दुर्गा पूजा समिति ने इस वर्ष पंडाल को विशेष और भव्य स्वरूप देने के लिए व्यापक तैयारी की है. वाराणसी के स्वर्वेद महामंदिर की वास्तुकला से प्रेरित इस पंडाल के निर्माण पर लगभग 1.45 करोड़ से 1.50 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. पंडाल की बनावट और सजावट में भव्यता का विशेष ध्यान रखा गया है. इसकी संरचना को इस तरह तैयार किया गया है कि श्रद्धालुओं को मंदिर जैसी भव्यता का अनुभव हो. आकर्षक नक्काशी और सजावटी कलाकारी पंडाल की सुंदरता को और बढ़ा रही है.
15 फीट ऊंची प्रतिमा में मां दुर्गा के होंगे दर्शन
पंडाल के अंदर मां दुर्गा की लगभग 15 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है. प्रतिमा की भव्यता और पंडाल का आकर्षक स्वरूप श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण है. मां दुर्गा के दर्शन के लिए पंडाल के पट खोल दिए गए हैं. नवरात्र के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. भक्त मां दुर्गा की पूजा-अर्चना कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं.
विद्युत सज्जा और नक्काशी बढ़ा रही भव्यता
पंडाल को आकर्षक बनाने के लिए विद्युत सज्जा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. रोशनी से सजा पंडाल दूर से ही लोगों का ध्यान खींच रहा है. इसकी वास्तुकला, बारीक नक्काशी और सजावट इसे दूसरे पूजा पंडालों से अलग पहचान दे रही है. धार्मिक आस्था के साथ स्थापत्य कला का सुंदर मेल इस पंडाल को खास बना रहा है.
राज्यपाल ने किया उद्घाटन
इस भव्य पंडाल का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया. वहीं, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने पंडाल की भव्यता की तारीफ करते हुए कहा कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो रांची में बनारस उतर आया हो. उनका यह कथन पंडाल की आकर्षक बनावट और धार्मिक स्वरूप को बयां करता है.
श्रद्धालुओं के लिए खुला पंडाल
इधर, पट खुलने के साथ ही जिला स्कूल मैदान में पूजा का माहौल भक्तिमय हो गया है. मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं. अपर बाजार के व्यस्त इलाके में स्थित यह पूजा पंडाल स्थानीय लोगों के साथ-साथ शहर के दूसरे हिस्सों से आने वाले भक्तों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
श्री रामलला दुर्गा पूजा समिति का यह पंडाल अपनी भव्यता, धार्मिक महत्व और आकर्षक सजावट के कारण इस साल रांची के प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों में खास स्थान बना रहा है. लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह पंडाल श्रद्धालुओं को मां दुर्गा के दर्शन के साथ मंदिर की भव्य स्थापत्य शैली का अनुभव भी करा रहा है.
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