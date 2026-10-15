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रांची में वाराणसी के स्वर्वेद महामंदिर धाम की तर्ज पर बना भव्य दुर्गा पूजा पंडाल, 1.50 करोड़ की आई लागत

स्वर्वेद महामंदिर की तर्ज पर बना भव्य दुर्गा पूजा पंडाल ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की रौनक बढ़ने लगी है. शहर के प्रमुख पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है. इसी कड़ी में अपर बाजार स्थित जिला स्कूल मैदान में श्री रामलला दुर्गा पूजा समिति की ओर से तैयार किया गया भव्य दुर्गा पूजा पंडाल आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है.

इस वर्ष समिति ने वाराणसी के प्रसिद्ध स्वर्वेद महामंदिर की तर्ज पर पंडाल का निर्माण कराया है. इसकी भव्य संरचना, आकर्षक नक्काशी और शानदार विद्युत सज्जा श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है. पंडाल के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जिसके बाद यहां मां दुर्गा के दर्शन के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है.