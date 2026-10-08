ETV Bharat / state

चंडीगढ़ कालीबाड़ी में दिखेगा कोणार्क सूर्य मंदिर का स्वरूप, तैयार हो रहा 45 फीट का भव्य पंडाल, कोलकाता से हवाई जहाज से आएंगे 108 कमल

चंडीगढ़/पंचकूला: शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर से शुरू होने वाली है. ऐसे में हर जगह दुर्गा पूजा की तैयारियां भी जोर-शोर से जारी हैं. सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में भी प्रवासी बंगाली दशकों से नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन करते हैं.

ईटीवी भारत ने चंडीगढ़ में भव्य दुर्गा पूजा की तैयारियों समेत विभिन्न कार्यक्रमों पर चंडीगढ़ स्थित 3बीआरडी, वायुसेना स्टेशन के पास कालीबाड़ी मंदिर के प्रेसीडेंट प्रणब सेन और सेक्टर-35 स्थित बंग भवन के आयोजक दीपक ठाकुर समेत अन्यों से बातचीत की. बातचीत के दौरान इन्होंने बताया कि इस बार चंडीगढ़ में भव्य तरीके से दुर्गोत्सव मनाया जाएगा.

पंडाल में मां के रूप और गणेश-कार्तिकेय: प्रणब सेन ने आगे कहा कि, "बताया कि पंडाल के अंदर मूर्तियां सजाई जाएगी. इनमें मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, गणेश जी और कार्तिकेय भगवान की मूर्तियां हैं. कालीबाड़ी मंदिर की मूर्तियां सबसे बड़ी और ऊंची होती हैं, जिन्हें अच्छे से सजाया-संवारा जाता है. समूचे ट्राईसिटी समेत हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लोग भी मंदिर से मूर्तियां बनवाकर ले जाते हैं. वर्ष 1970 से मंदिर परिसर में दुर्गा पूजा की जा रही है."

कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर 45 फीट का पंडाल: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कालीबाड़ी मंदिर के प्रधान प्रणब सेन ने बताया कि, "मंदिर परिसर में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है. उत्तर भारत में दिल्ली के बाद सबसे बड़ी दुर्गा पूजा कालीबाड़ी मंदिर में की जाती है. श्रृद्धालुओं की आत्यधिक भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए सुरक्षा की व्यवस्था बनाए रखने के लिए निजी सिक्योरिटी की सेवाएं ली जाती हैं. मंदिर परिसर में इस बार दुर्गा पूजा दो हिस्सों, पंडाल और मूर्तियों के रूप में दिखाई देगी. इस बार 45 फीट के भव्य पंडाल को कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर तैयार किया जा रहा है. इसके लिए असम के करीब 15 कलाकार और कारीगर दस सितंबर से पंडाल तैयार कर रहे हैं, जिसे मंदिर प्रबंधन को दस अक्टूबर को सौंपा जाएगा. इस भव्य पंडाल को देखने के लिए श्रृद्धालु दूर-दूराज से आते हैं."

कोलकाता से लाया जाएगा फूल: खास बात तो यह है कि यहां इस बार फूल कोलकाता से आएंगे. इस बारे में प्रणब सेन ने बताया कि, "इस बार मुहुर्त के अनुसार सभी पूजा अल-सुबह होंगी. महिला श्रृद्धालु पूजा की तैयारियां करेंगी और तीन पुरोहित व्यवस्था का संचालन करेंगे. इन पुरोहितों की सेवा भी रोटेशन के अनुसार चलती है. मुहुर्त के अनुसार विशेष एवं पावन संधि पूजा की जाएगी, जो 19 अक्टूबर को सुबह 7:26 बजे से शुरू होकर 8:14 बजे तक चलेगी. इस पूजा में 108 कमल के फूल और 108 दीयों को केले के पत्तों पर रखकर पूजा की जाएगी. महिला आयोजक, श्रृद्धालु सभी दीयों को जलाती हैं. कमल के फूलों को कोलकाता से बाय-एयर लाया जाएगा. इसके बाद फूलों को तरीके से सहेजकर रखा जाता है, ताकि वे खराब न हो. हर बार फूलों को मंगाने की सेवा और पूजा को श्रृद्धालु स्पांसर करते हैं, जिसके लिए सभी में एक तरह की प्रतिस्पर्धा देखी जाती है. इन फूलों व दीयों से महा-अष्टमी के दिन संधि पूजा की जाएगी."

पंडाल तैयार करते कारीगर (ETV Bharat)

दो दिन रहेगी महा-सप्तमी: इस बार महासप्तमी दो दिनों तक होगी. इस दिन के उत्सव को लेकर प्रणब सेन ने बताया कि, "कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा की शुरूआत 16 अक्टूबर (महा-षष्टी) से होगी. लेकिन इस बार की विशेष बात यह है कि इन शारदीय नवरात्रि में पंचांग के अनुसार महा-सप्तमी दो दिन है, 17 और 18 अक्टूबर को महा-सप्तमी मनाई जाएगी. पूजा का कार्यक्रम एक दिन बढ़ा है. इसके बाद महा-अष्टमी, महा-नवमी और फिर विजयादशमी मनाई जाती है. विजयादशमी के दिन मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, जो घग्गर नदी में किया जाएगा."

दोपहर को महाभोग और वरिष्ठजनों का सम्मान: नवरात्रि के दौरान मंदिर परिसर में विभिन्न प्रकार के करीब 45 स्टॉल लगाए जाएंगे. खान-पान की व्यवस्था के अलावा दोपहर को महाभोग, जिसे मां दुर्गा की पूजा के बाद लगाया जाता है. दोपहर को महाभोग के बाद रोजाना श्रृद्धालुओं को भोजन खिलाया जाएगा. बुजुर्गों के सम्मान के लिए उन्हें बिठाकर खिलाने की व्यवस्था की जाएगी. युवा पीढ़ी बुजुर्गों को बिठाकर खाना खिलाएगी, ताकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के साथ को मजबूती मिल सके.

असम के कलाकार पंडाल तैयार कर रहे (ETV Bharat)

62 लाख के बजट से 28 लाख खर्च: मंदिर के प्रधान प्रणब सेन ने बताया कि हर साल पूजा व कार्यक्रमों के लिए लोगों से व्यक्तिगत तौर पर, कॉरपोरेट और संस्थागत सहयोग प्राप्त होता है. इस बार का बजट 62 लाख रुपये तय है, जबकि पूजा व अन्य कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च का बजट 28 लाख रुपये निर्धारित है. आधे से कम बजट में दुर्गा पूजा संपन्न होने के बाद शेष धनराशि को चैरिटी और समाज कल्याण पर खर्च किया जाता है.

बंगा संस्कृतिक सम्मिलनी दुर्गा पूजा: वहीं, चंडीगढ़ सेक्टर-35 स्थित बंग भवन में बंगा संस्कृतिक सम्मिलनी द्वारा दुर्गा पूजा आयोजित की जाती है. इसके आयोजक दीपक ठाकुर ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि, "यहां साल 1972 से दुर्गा पूजा की जा रही है. चंडीगढ़ समेत ट्राईसिटी में रहने वाले सभी प्रवासी बंगाली एक साथ यहां आकर दुर्गा पूजा और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होते हैं. इस बार पांच दिन धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो 16 अक्टूबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर तक चलेंगे. मुख्य आकर्षण का केंद्र सम्मिलनी के 6 वर्ष से 84 वर्षीय सदस्यों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम रहेंगे. बच्चों द्वारा नृत्य और सांस्कृतिक ड्रामा, जबकि लेडिज विंग और बंगा सांस्कृतिक विंग का प्रत्येक दिन ड्रामा कार्यक्रम रहेगा. बच्चों का डांस प्रोग्राम और सिंगिंग परफॉर्मेंस रहेगी. इसके अलावा सम्मिलनी के उभरते कलाकार समूह के रूप में ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्म करेंगे."

तैयार हो रहा 45 फीट का भव्य पंडाल (ETV Bharat)

बांस (छाज) से मंडप तैयार: दीपक ठाकुर ने बताया कि, "बांस से बनाए जाने वाले कूल्हो (छाज) से मंडप सजाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि 14 से 25 वर्षीय बच्चे मां के मंडप को सजा रहे हैं. सभी कलाकृतियों के अक्षरों को केंद्रित कर छाज के उपर बंगाली भाषा को अंकित किया गया है." वहीं, बंगिया सांस्कृतिक सम्मिलनी के सह-सभापति भवानीपाल ने सभी दिनों की पूजा के बारे में बताया. उन्होंने मां के आह्वान और फिर अष्टमी में पूजन, खराब प्रवृति को शुद्ध करने के लिए बलिदान, इसके बाद सिंदूर खेला के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मां से वर्ष भर सुख-शांति और अगले वर्ष लौटने की कामना के साथ मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है.

ये भी पढ़ें:चंडीगढ़ कालीबाड़ी में बंगाल से आए कारीगर दे रहे मां की मूर्ति को अंतिम रूप, पंजाब-हिमाचल से पहुंच रहे खरीदार