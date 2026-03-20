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सरहुल पूर्व संध्या पर रांची में संस्कृति का महापर्व, जनजातीय लोकनृत्यों ने बांधा समां

रांची विश्वविद्यालय के परिसर में सरहुल पूर्व संध्या पर भव्य सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया.

Sarhul 2026
रांची विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक समारोह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 20, 2026 at 5:46 PM IST

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रांची: राजधानी रांची में सरहुल पर्व की पूर्व संध्या पर आयोजित भव्य सांस्कृतिक समारोह ने शहर को पारंपरिक रंगों में सराबोर कर दिया. सरना नवयुवक संघ की केंद्रीय समिति के तत्वावधान में रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम ने झारखंड की समृद्ध आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की झलक पेश की. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही, जहां पारंपरिक वेशभूषा, संगीत और नृत्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया.

समारोह की खास बात यह रही कि इसमें झारखंड की विभिन्न जनजातीय भाषाओं और संस्कृतियों का संगम देखने को मिला. कुड़ुख, हो, मुंडारी, संथाली और नागपुरी भाषाओं के लोकनृत्यों की प्रस्तुति ने दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया. कलाकारों ने पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन पर जब मंच संभाला, तो पूरा परिसर उत्साह और उमंग से भर उठा. हर प्रस्तुति में प्रकृति, परंपरा और सामुदायिक जीवन की झलक साफ दिखाई दी, जो सरहुल पर्व के मूल भाव को जीवंत कर रही थी.

सरहुल पूर्व संध्या पर रांची में संस्कृति का महापर्व (Etv Bharat)

छात्र-छात्राओं ने भी इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों का दिल जीत लिया. रंग-बिरंगे परिधानों में सजे कलाकारों की ऊर्जा और तालमेल ने कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना दिया. हर प्रस्तुति पर दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साह बढ़ाया.

Sarhul 2026
रांची विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक समारोह (Etv Bharat)

आयोजकों ने बताया कि सरहुल झारखंड का प्रमुख आदिवासी पर्व है, जो प्रकृति और सरना धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ है. इस पर्व के माध्यम से प्रकृति, विशेषकर साखू (साल) वृक्ष की पूजा की जाती है और अच्छे मौसम, समृद्धि तथा खुशहाली की कामना की जाती है. इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए हर साल सरहुल से पहले इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि नई पीढ़ी अपनी परंपराओं से जुड़ सके.

Sarhul 2026
रांची विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक समारोह (Etv Bharat)

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कहा कि इस तरह के आयोजन न सिर्फ मनोरंजन का माध्यम हैं, बल्कि यह अपनी जड़ों और संस्कृति को समझने का भी एक अवसर प्रदान करते हैं. खासकर युवाओं में पारंपरिक संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने में ऐसे कार्यक्रम अहम भूमिका निभाते हैं.

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रांची विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक समारोह (Etv Bharat)

बताते चलें कि शनिवार को पूरे झारखंड में सरहुल महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा. इसे लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैयारियां जोरों पर हैं. पूर्व संध्या पर आयोजित इस तरह के कार्यक्रमों ने पहले ही त्योहार का माहौल बना दिया है.

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रांची विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक समारोह (Etv Bharat)

रांची विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित यह समारोह सरहुल के स्वागत में एक शानदार पहल साबित हुआ, जिसने न केवल लोगों का मनोरंजन किया, बल्कि झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी जीवंत रूप में प्रस्तुत किया.

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