सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस: देर रात तक जमी सांस्कृतिक महफिल, शानदार प्रस्तुतियों ने बांधा समां

सवाई माधोपुर: शहर अपना 263वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना रहा है. यहां दशहरा मैदान पर भव्य सांस्कृतिक संध्या हुई. इसमें रविवार देर रात तक लोक कलाकारों ने पारंपरिक कलाएं पेश की. लोक गायकी ने लोगों को बांधे रखा. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने सवाई माधोपुर का ऐतिहासिक महत्व बताया और रणथंभौर के राजा हठीले हम्मीर की बहादुरी और न्यायप्रियता का जिक्र किया. मीणा बोले-राजा हम्मीर ने शरणार्थियों की रक्षा और अपने वचन के लिए मुगल आक्रांताओं का डटकर मुकाबला किया. मुगल आक्रांता सालों तक रणथंभौर को घेरकर बैठे रहे, लेकिन राजा हम्मीर ने उनका डटकर सामना किया.

स्थापना दिवस समारोह में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के साथ जिला कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल भी मौजूद थे. सांस्कृतिक संध्या में चरी, घूमर, तेरह ताली, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, सहरिया एवं मटकी नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी गई. मुख्य अतिथि मंत्री मीणा ने कहा कि रणथंभौर आज बाघों की अठखेलियों को लेकर विश्व स्तर पर अपनी पहचान रखता है.

