सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस: देर रात तक जमी सांस्कृतिक महफिल, शानदार प्रस्तुतियों ने बांधा समां
सांस्कृतिक संध्या में चरी, घूमर, तेरह ताली, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, सहरिया एवं मटकी नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी गई.
Published : January 19, 2026 at 8:27 AM IST
सवाई माधोपुर: शहर अपना 263वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना रहा है. यहां दशहरा मैदान पर भव्य सांस्कृतिक संध्या हुई. इसमें रविवार देर रात तक लोक कलाकारों ने पारंपरिक कलाएं पेश की. लोक गायकी ने लोगों को बांधे रखा. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने सवाई माधोपुर का ऐतिहासिक महत्व बताया और रणथंभौर के राजा हठीले हम्मीर की बहादुरी और न्यायप्रियता का जिक्र किया. मीणा बोले-राजा हम्मीर ने शरणार्थियों की रक्षा और अपने वचन के लिए मुगल आक्रांताओं का डटकर मुकाबला किया. मुगल आक्रांता सालों तक रणथंभौर को घेरकर बैठे रहे, लेकिन राजा हम्मीर ने उनका डटकर सामना किया.
स्थापना दिवस समारोह में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के साथ जिला कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल भी मौजूद थे. सांस्कृतिक संध्या में चरी, घूमर, तेरह ताली, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, सहरिया एवं मटकी नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी गई. मुख्य अतिथि मंत्री मीणा ने कहा कि रणथंभौर आज बाघों की अठखेलियों को लेकर विश्व स्तर पर अपनी पहचान रखता है.
सवाई माधोपुर का अमरूद भी देश भर में पहचान बना चुका है. सवाई माधोपुर के अमरूद उत्पादन करने वाले किसानों को अमरूद का सही दाम मिले और यहां के अमरूद को विशेष पहचान मिले, इसे लेकर इस बार दो दिवसीय अमरूद महोत्सव किया गया. इसका मकसद यहां के अमरूद उत्पादन करने वाले किसानों और व्यापारियों को अच्छा बाजार उपलब्ध करवाना है. उन्होंने कहा कि जल्द ही सवाई माधोपुर में अमरूद प्रोसिसिंग यूनिट भी लगाई जाएगी. मंत्री किरोड़ी ने कहा कि हम्मीर सर्किल से गोपालजी मंदिर तक 38 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया जाएगा. लटिया नाले का सौन्दर्यकरण सहित शहर के विकास को लेकर और कई कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे.
