कर्क राशि में गुरु-शुक्र की महायुति; इन राशियों की चमकेगी किस्मत, इन राशियों को रहना होगा सावधान
कुछ राशियां ऐसी हैं, जो इस राशि परिवर्तन से परेशानियों में रहने वाली है. इन उपायों से मिलेगी राहत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 6:02 PM IST
वाराणसी: ग्रहों की चाल जब बदलती है, तो किसी की किस्मत खुल जाती है तो कोई अपनी किस्मत को कोसने लगता है. वैसे तो हर महीने सूर्य अपनी चाल बदलकर अलग-अलग राशियों में प्रवेश करता है और इसका व्यापक स्तर पर प्रभाव भी दिखाई देता है, लेकिन जून का महीना कई बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है.
खास तौर पर वह 2 बड़े ग्रह जो कुंडली को मजबूत और कमजोर दोनों करने का काम करते हैं. इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है गुरु यानी बृहस्पति का, जो धन, वैभव, समृद्धि देते हैं, तो शुक्र अपना प्रभाव दिखाकर राशि परिवर्तन के साथ कई अच्छे परिणाम लेकर आता है. जून के महीने में कर्क राशि में शुक्र का हो रहा ये परिवर्तन और पहले से विराजमान गुरु के इस राशि में होने से इन 2 बड़े ग्रहों की युति बहुत बड़ा बदलाव और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असर दिखाने जा रही है. सबसे बड़ी बात यह है कि इस बड़े परिवर्तन का असर मेष, वृषभ और कर्क राशि पर तो बहुत अच्छा पड़ने जा रहा है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं, जो इस राशि परिवर्तन से परेशानियों में रहने वाली है.
इस बारे में संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. अमित शुक्ला ने गुरु बृहस्पति और शुक्र की इस अद्भुत युति से होने वाले बदलाव और राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया. आप भी जानिए कि आपके जीवन पर 2 बड़े ग्रहों की इस अद्भुत युति का कितना बड़ा असर पड़ने जा रहा है और किन राशियों को फायदा और किनको नुकसान पहुंचने वाला है.
ज्योतिषाचार्य प्रो. अमित शुक्ला का कहना है कि हर ग्रह अपनी कक्षा में चलते हैं और वह 12 राशियों का भ्रमण करते रहते हैं. इसको हम लोग ग्रहों की चाल कहते हैं और जब सूर्य 12 राशियों में अपना परिवर्तन करता है तो हम इसे संक्रांति कहते हैं. यह हर ग्रह के संक्रांति और चाल का जो समय है वह अलग-अलग होता है. इस समय वर्तमान में दो मुख्य ग्रह हैं जिनका जून के महीने में उनका राशि परिवर्तन हुआ है. गुरु का राशि परिवर्तन कुछ पंचांगकारों ने 21 मई 2026 को कर्क राशि में किया है, जबकि कुछ पंचांगों ने इसको जून में बताया है, जबकि दूसरा ग्रह शुक्र इसका राशि परिवर्तन हुआ है.
शुक्र कराएगा अच्छी बारिश: उन्होंने बताया कि शुक्र का कर्क राशि मे प्रवेश 8 जून सोमवार को हुआ है, जबकि मंगल ग्रह 21 जून को अपनी राशि मेष से वृष राशि में जाएगा. जून के महीने में इन 3 ग्रहों का परिवर्तन इस महीने दिखाई दे रहा है, जबकि बृहस्पति और शुक्र ये दोनों शुभ ग्रह माने जाते हैं. गुरु ग्रह का कारक है और इसका कर्क यानी उच्च राशि में आना समाज के लिए और देश के लिए अत्यंत लाभदायक हो रहा है, जबकि मौसम की दृष्टि से जब कर्क राशि में शुक्र भी मौजूद हो तो वह बारिश की दृष्टि से बहुत अच्छा होने जा रहा है. यह कहा जा सकता है कि इस बार मानसून बहुत अच्छा होगा.
12 साल बाद हुआ ऐसा परिवर्तन: प्रो. अमित शुक्ला ने बताया कि यह युति कई मामलों में अच्छी होगी. इससे देश में बौद्धिक स्तर में सुधार होगा. बौद्धिक वर्ग अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे से निर्वहन करेगा और बौद्धिक उन्नति देश में देखने को मिलेगी. उन्होंने कहा कि यह युति बहुत दुर्लभ मानी जाती है. वर्तमान में यह उच्च राशि कर्क में है. 12 साल के बाद एक साथ 2 बड़े ग्रहों का साथ देखने को मिल रहा है, जो बहुत बड़े स्तर पर पूरे विश्व में खासतौर पर भारत में चेतना का विस्तार देखने को मिलेगा.
8 जून को शुक्र कर्क राशि में आए और 4 जुलाई तक इसी राशि में रहने वाले हैं- कर्क राशि में पहले से ही सबसे मजबूत और कुंडली के सबसे ज्यादा असरदार देवगुरु बृहस्पति विराजमान है. शुक्र और गुरु की कर्क राशि में अद्भुत युति बन रही है. शुक्र गुरु की युति से एक तरफ जहां राजयोग देखने को मिल सकता है, तो दूसरी तरफ गज लक्ष्मी योग भी अपने अद्भुत स्वरूप के साथ फायदा पहुंचाने वाली साबित होगी.
उन्होंने बताया कि यदि हम इन 2 ग्रहों के एक साथ आने के विश्लेषण के साथ चीजों को तथ्यात्मक तरीके से देखेंगे तो ज्योतिष शास्त्र में ये स्पष्ट बताया गया है कि गुरु की शुक्र के साथ होने वाली युति ज्यादा असरदार और लाभकारी ही होती है. हालांकि ये परिस्थितियां अलग-अलग लोगों की कुंडली में ग्रहों के अलग-अलग स्थान पर होने से ज्यादा महत्वपूर्ण और असरदार साबित होती हैं, लेकिन अब वर्तमान परिवेश में लोग राशियों के हिसाब से इसका ज्यादा महत्व मानते हैं. ऐसे में यदि देखा जाए तो यह दोनों ग्रह साथ रहने से बहुत ज्यादा प्रभाव कुछ राशियों में डालेंगे जबकि कुछ पर इसका नकारात्मक असर भी देखने को मिलेगा.
प्रो. अमित का कहना है कि शुक्र को हमेशा से सुख-सुविधा, भोग-विलास का कारक ग्रह माना जाता है जबकि गुरु को सांसारिक और पारलौकिक के साथ हर तरह के सुख प्रदान करने वाले ग्रह के रूप में जाना जाता है. कर्क राशि में शुक्र और गुरु की युति का प्रभाव वैसे तो 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिसको यह युक्ति हर मायने में बहुत लाभ पहुंचाने जा रही है, लेकिन कुछ राशियों को यह बहुत नुकसान पहुंचाएगी.
मेष राशि के लिए अच्छा योग: अमित शुक्ला का कहना है कि इस युति से मेष से लेकर मीन राशि के जातकों पर बड़ा प्रभाव दिखाई देगा. इसमें मेष जिसके ऊपर पहले से ही शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में गुरु और शुक्र का एक साथ आना बहुत बड़ा लाभ पहुंचाने वाला साबित होने जा रहा है. कुल मिलाकर कहें तो मेष राशि के लिए शनि की साढ़ेसाती पर गुरु और शुक्र की यह युति हर दृष्टि से लाभकारी होगी. समस्याओं का अंत होगा, लेकिन थोड़ा शारीरिक कष्ट परेशान करेगा.
इन राशियों का आर्थिक दृष्टि से काफी नुकसान: अमित शुक्ला का कहना है कि बृहस्पति और शुक्र की युति का प्रभाव वैसे तो सभी राशियों पर है लेकिन मेष, वृषभ और कर्क राशि पर यह ज्यादा लाभकारी होने जा रही है, जबकि धनु, सिंह और कुंभ राशियों पर इसका नकारात्मक असर देखने को मिलेगा और कष्टकारी होगा. इनका आर्थिक दृष्टि से काफी नुकसान हो सकता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह अच्छी नहीं माने जा रही, जबकि बाकी राशियों के लिए यह फायदेमंद है और लाभ पहुंचाने वाला ही होगा.
उन्होंने कहा कि जून के महीने में मंगल अपनी राशि मेष से वृष राशि में जाएगा, क्योंकि यह शुक्र की राशि है इसलिए मंगल के उसे राशि में जाने से विश्व के ऊपर इसका सामान्य प्रभाव दिखाई देगा. यह पूरे विश्व के लिए धीरे-धीरे लाभ की स्थिति को उत्पन्न करेगा. उन्होंने कहा कि सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करता है. इसलिए निश्चित रूप से सूर्य का राशि परिवर्तन भी सामान्य रूप से फल देने वाला होगा अन्य वर्षो में उसका फल होता है. कुछ इस तरह से यह भी दिखाई देगा.
ये करें उपाय: जिन राशियों के लिए यह समय अच्छा नहीं है उन लोगों को मुख्य रूप से बृहस्पति और शुक्र के पदार्थ का दान करना चाहिए. जिसमें बृहस्पति के लिए पीले धान्य, फल इसका दान करें. पीले कपड़ों का दान करें और गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें, जबकि शुक्र के लिए चावल, सफेद वस्त्र और सफेद चीजों का दान करके शुक्र के मंत्रों का जाप करें.
बृहस्पति के मंत्र गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए-
गुरु बीज मंत्र: ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः
गुरु का तांत्रिक मंत्र: ॐ बृं बृहस्पतये नमः
शुक्र के मंत्र-
शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने और सौंदर्य, आकर्षण, भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति के लिए इन मंत्रों का जाप करें
शुक्र बीज मंत्र: ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः
शुक्र का तांत्रिक मंत्र: ॐ शुं शुक्राय नमः
इन राशियों पर पड़ेगा अच्छा असर-
मेष: नौकरी और व्यापार में तरक्की होगी. नई जिम्मेदारी और नए द्वार खुलेंगे. लंबे समय से रुका हुआ धन अप्रत्याशित रूप से वापस मिलेगा और आर्थिक चिंताएं हमेशा के लिए समाप्त होंगी.
वृषभ: भौतिक सुख-सुविधाओं और विलासिता के साधनों में वृद्धि होगी. संपत्ति या नया वाहन खरीदने के अत्यंत मजबूत और शुभ योग बनेंगे. आर्थिक लाभ और घर में खुशी का माहौल रहेगा.
कर्क: यह उच्च की राशि मानी जाती है. इसमें पहले से बृहस्पति विराजमान है और शुक्र 8 जून को आ चुका है. जिसकी वजह से कर्क राशि को हर दृष्टि से फायदा होगा. इसी राशि में दोनों का संरक्षण हो रहा है. जिसके कारण कर्क राशि को धन-धान्य और वैभव सभी की प्राप्ति होगी.
तुला: वैवाहिक जीवन मधुर बनेगा. नए निवेशों से वित्तीय लाभ प्राप्त होगा. समाज और कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान और कद काफी ऊंचा होगा.
मिथुन: व्यापारिक क्षेत्र में मुनाफा और वित्तीय लाभ के योग हैं. नई पार्टनरशिप डील फाइनल होगी, जो भविष्य में भारी सफलता दिलाएगी.
सिंह: नौकरीपेशा जातकों को परेशानी होगी. ट्रांसफर हो सकता है. निवेश किए गए पुराने धन से नुकसान हो सकता है. पेट व पैर संबंधी समस्या सामने आ सकती है.
धनु: भाग्य का सहयोग कम मिलेगा. आध्यात्मिक यात्राएं होंगी और समाज में मान सम्मान को चोट पहुंच सकती हैं. पुरानी बीमारियो से परेशानी बढ़ेगी. मानसिक उलझन ज्यादा होगी.
कुंभ: दो ग्रहों की यह युति कुंभ राशि को मानसिक रूप से परेशान कर सकती है. धन आएगा तो जरूर लेकिन रुकेगा नहीं, खर्च बढ़ेंगे. थकान महसूस होगी और नींद संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा.
नोट: (बाकी राशियों के लिए यह संयुक्त अच्छा रहेगा मिश्रित फल प्राप्त होंगे.)
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