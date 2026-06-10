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कर्क राशि में गुरु-शुक्र की महायुति; इन राशियों की चमकेगी किस्मत, इन राशियों को रहना होगा सावधान

गुरु शुक्र महायुति 2026 जानिए किन राशियों को लाभ-नुकसान ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: ग्रहों की चाल जब बदलती है, तो किसी की किस्मत खुल जाती है तो कोई अपनी किस्मत को कोसने लगता है. वैसे तो हर महीने सूर्य अपनी चाल बदलकर अलग-अलग राशियों में प्रवेश करता है और इसका व्यापक स्तर पर प्रभाव भी दिखाई देता है, लेकिन जून का महीना कई बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है. प्रो. अमित शुक्ला, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष (Video Credit; ETV Bharat) खास तौर पर वह 2 बड़े ग्रह जो कुंडली को मजबूत और कमजोर दोनों करने का काम करते हैं. इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है गुरु यानी बृहस्पति का, जो धन, वैभव, समृद्धि देते हैं, तो शुक्र अपना प्रभाव दिखाकर राशि परिवर्तन के साथ कई अच्छे परिणाम लेकर आता है. जून के महीने में कर्क राशि में शुक्र का हो रहा ये परिवर्तन और पहले से विराजमान गुरु के इस राशि में होने से इन 2 बड़े ग्रहों की युति बहुत बड़ा बदलाव और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असर दिखाने जा रही है. सबसे बड़ी बात यह है कि इस बड़े परिवर्तन का असर मेष, वृषभ और कर्क राशि पर तो बहुत अच्छा पड़ने जा रहा है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं, जो इस राशि परिवर्तन से परेशानियों में रहने वाली है. इस बारे में संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. अमित शुक्ला ने गुरु बृहस्पति और शुक्र की इस अद्भुत युति से होने वाले बदलाव और राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया. आप भी जानिए कि आपके जीवन पर 2 बड़े ग्रहों की इस अद्भुत युति का कितना बड़ा असर पड़ने जा रहा है और किन राशियों को फायदा और किनको नुकसान पहुंचने वाला है. ज्योतिषाचार्य प्रो. अमित शुक्ला का कहना है कि हर ग्रह अपनी कक्षा में चलते हैं और वह 12 राशियों का भ्रमण करते रहते हैं. इसको हम लोग ग्रहों की चाल कहते हैं और जब सूर्य 12 राशियों में अपना परिवर्तन करता है तो हम इसे संक्रांति कहते हैं. यह हर ग्रह के संक्रांति और चाल का जो समय है वह अलग-अलग होता है. इस समय वर्तमान में दो मुख्य ग्रह हैं जिनका जून के महीने में उनका राशि परिवर्तन हुआ है. गुरु का राशि परिवर्तन कुछ पंचांगकारों ने 21 मई 2026 को कर्क राशि में किया है, जबकि कुछ पंचांगों ने इसको जून में बताया है, जबकि दूसरा ग्रह शुक्र इसका राशि परिवर्तन हुआ है. शुक्र कराएगा अच्छी बारिश: उन्होंने बताया कि शुक्र का कर्क राशि मे प्रवेश 8 जून सोमवार को हुआ है, जबकि मंगल ग्रह 21 जून को अपनी राशि मेष से वृष राशि में जाएगा. जून के महीने में इन 3 ग्रहों का परिवर्तन इस महीने दिखाई दे रहा है, जबकि बृहस्पति और शुक्र ये दोनों शुभ ग्रह माने जाते हैं. गुरु ग्रह का कारक है और इसका कर्क यानी उच्च राशि में आना समाज के लिए और देश के लिए अत्यंत लाभदायक हो रहा है, जबकि मौसम की दृष्टि से जब कर्क राशि में शुक्र भी मौजूद हो तो वह बारिश की दृष्टि से बहुत अच्छा होने जा रहा है. यह कहा जा सकता है कि इस बार मानसून बहुत अच्छा होगा. 12 साल बाद हुआ ऐसा परिवर्तन: प्रो. अमित शुक्ला ने बताया कि यह युति कई मामलों में अच्छी होगी. इससे देश में बौद्धिक स्तर में सुधार होगा. बौद्धिक वर्ग अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे से निर्वहन करेगा और बौद्धिक उन्नति देश में देखने को मिलेगी. उन्होंने कहा कि यह युति बहुत दुर्लभ मानी जाती है. वर्तमान में यह उच्च राशि कर्क में है. 12 साल के बाद एक साथ 2 बड़े ग्रहों का साथ देखने को मिल रहा है, जो बहुत बड़े स्तर पर पूरे विश्व में खासतौर पर भारत में चेतना का विस्तार देखने को मिलेगा.



8 जून को शुक्र कर्क राशि में आए और 4 जुलाई तक इसी राशि में रहने वाले हैं- कर्क राशि में पहले से ही सबसे मजबूत और कुंडली के सबसे ज्यादा असरदार देवगुरु बृहस्पति विराजमान है. शुक्र और गुरु की कर्क राशि में अद्भुत युति बन रही है. शुक्र गुरु की युति से एक तरफ जहां राजयोग देखने को मिल सकता है, तो दूसरी तरफ गज लक्ष्मी योग भी अपने अद्भुत स्वरूप के साथ फायदा पहुंचाने वाली साबित होगी. उन्होंने बताया कि यदि हम इन 2 ग्रहों के एक साथ आने के विश्लेषण के साथ चीजों को तथ्यात्मक तरीके से देखेंगे तो ज्योतिष शास्त्र में ये स्पष्ट बताया गया है कि गुरु की शुक्र के साथ होने वाली युति ज्यादा असरदार और लाभकारी ही होती है. हालांकि ये परिस्थितियां अलग-अलग लोगों की कुंडली में ग्रहों के अलग-अलग स्थान पर होने से ज्यादा महत्वपूर्ण और असरदार साबित होती हैं, लेकिन अब वर्तमान परिवेश में लोग राशियों के हिसाब से इसका ज्यादा महत्व मानते हैं. ऐसे में यदि देखा जाए तो यह दोनों ग्रह साथ रहने से बहुत ज्यादा प्रभाव कुछ राशियों में डालेंगे जबकि कुछ पर इसका नकारात्मक असर भी देखने को मिलेगा.