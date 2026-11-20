प्रतापगढ़ के बेती रामकथा का भव्य समापन, डिप्टी सीएम पहुंचे; आज बागेश्वर सरकार का दरबार
कथा के अंत में आरती और प्रसाद वितरण के साथ इस ऐतिहासिक रामकथा का सफलतापूर्वक समापन हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 8:09 AM IST
प्रतापगढ़: जिले के कुंडा तहसील के बेंती में पिछले तीन दिनों से चल रही भव्य श्रीराम कथा का धूमधाम और भक्तिमय माहौल के बीच समापन हो गया. कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा और पूरा क्षेत्र 'जय श्रीराम' के जयकारों से गूंज उठा.
भक्ति और आस्था के इस महासंगम के बाद अब श्रद्धालुओं के लिए एक और बड़ा आयोजन होने जा रहा है, क्योंकि शुक्रवार को यहां बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार लगने जा रहा है. इसमें भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे.
कथा के अंतिम दिन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे. उन्होंने व्यास पीठ का पूजन-अर्चन कर संतों से आशीर्वाद लिया और उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए सनातन संस्कृति और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के आदर्शों पर प्रकाश डाला.
रामकथा के अंतिम दिन श्रद्धा और आस्था का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिला कि पूरा बेती क्षेत्र राममय हो गया. आयोजन के तीसरे दिन कथा श्रवण करने के लिए आसपास के जिलों और दूर-दराज के क्षेत्रों से करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालु बेती पहुंचे. विशाल पंडाल से लेकर मुख्य मार्गों तक केवल भक्तों का जनसैलाब ही नजर आ रहा था.
पूरे दिन जय श्रीराम के जयघोष से वातावरण गूंजायमान रहा, जिससे पूरा क्षेत्र भक्ति की रसधारा में सराबोर दिखा. इतनी बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़ और वीआईपी आगमन को देखते हुए प्रशासन व पुलिस विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा.
प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान खुद संभाल रखी थी. आयोजन के पहले दिन से ही वह लगातार मौके पर डटे रहे और स्वयं सुरक्षा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करते नजर आए. श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कथा स्थल और आसपास के क्षेत्रों में एक हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी.
एसपी दीपक भूकर की सख्त निगरानी और पुलिस बल की मुस्तैदी के चलते तीन दिनों तक चले इस विशाल धार्मिक आयोजन के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रही और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने पाई. प्रशासन की इस बेहतरीन व्यवस्था की स्थानीय लोगों और आयोजकों ने भी सराहना की.
अंत में आरती और प्रसाद वितरण के साथ इस ऐतिहासिक रामकथा का सफलतापूर्वक समापन हुआ. अब सभी भक्तों को शुक्रवार को लगने वाले बागेश्वर सरकार के दिव्य दरबार की प्रतीक्षा है, जिसके लिए प्रशासन और आयोजकों द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
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