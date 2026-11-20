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प्रतापगढ़ के बेती रामकथा का भव्य समापन, डिप्टी सीएम पहुंचे; आज बागेश्वर सरकार का दरबार

प्रतापगढ़ के बेती रामकथा का भव्य समापन. ( Photo Credit: Keshav Mourya X Handle )

प्रतापगढ़: जिले के कुंडा तहसील के बेंती में पिछले तीन दिनों से चल रही भव्य श्रीराम कथा का धूमधाम और भक्तिमय माहौल के बीच समापन हो गया. कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा और पूरा क्षेत्र 'जय श्रीराम' के जयकारों से गूंज उठा.

भक्ति और आस्था के इस महासंगम के बाद अब श्रद्धालुओं के लिए एक और बड़ा आयोजन होने जा रहा है, क्योंकि शुक्रवार को यहां बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार लगने जा रहा है. इसमें भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे.