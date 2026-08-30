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गांव से शहर तक खेलों से गुलजार रहे स्कूल, राष्ट्रीय खेल दिवस अभियान का शानदार समापन

रांची में राष्ट्रीय खेल दिवस अभियान का समापन हो गया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Grand conclusion of National Sports Day campaign in Ranchi
राष्ट्रीय खेल दिवस अभियान का शानदार समापन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 30, 2026 at 7:44 PM IST

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रांचीः झारखंड के सरकारी और निजी स्कूलों में पिछले तीन दिनों से चल रहा राष्ट्रीय खेल दिवस अभियान रविवार को उत्साह और खेल भावना के साथ संपन्न हो गया. खेलेगा भारत, जीतेगा भारत और एक घंटा खेल के मैदान में की थीम पर आयोजित इस अभियान में गांव से लेकर शहर तक के विद्यालयों में बच्चों ने विभिन्न खेल गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर आयोजित इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को खेलों से जोड़ना और उनके बीच फिटनेस को लेकर जागरुकता बढ़ाना था. राज्यभर के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में तीन दिनों तक अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए. स्कूल परिसरों में कहीं हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी के मुकाबले हुए तो कहीं दौड़, साइकिलिंग और फिटनेस से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की गईं.

Grand conclusion of National Sports Day campaign in Ranchi
राष्ट्रीय खेल दिवस अभियान के अवसर पर रैली (ETV Bharat)

राष्ट्रीय खेल दिवस के पहले दिन महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी गई. इसके साथ ही विद्यार्थियों को खेल शपथ दिलाई गई और मार्च पास्ट का आयोजन हुआ. अलग-अलग आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उनकी क्षमता के अनुसार खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं. बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा दिखाई.

इस अभियान के अंतिम दिन ‘संडे ऑन साइकिल’ के तहत कई स्कूलों में साइकिल रैली निकाली गई. विद्यार्थियों और शिक्षकों ने साइकिल चलाकर लोगों को फिटनेस और नियमित शारीरिक गतिविधियों का संदेश दिया. कई जगहों पर दौड़ और अन्य खेल गतिविधियों के जरिए अभियान का समापन किया गया.

Grand conclusion of National Sports Day campaign in Ranchi
राष्ट्रीय खेल दिवस अभियान (ETV Bharat)

इस पूरे अभियान की खास बात यह रही कि इसमें सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि शिक्षक भी सक्रिय रूप से शामिल हुए. कई विद्यालयों में शिक्षकों ने बच्चों के साथ खेल गतिविधियों में हिस्सा लिया और छात्र-शिक्षक मैत्री मुकाबले भी आयोजित किए गए. इससे बच्चों में खेलों को लेकर उत्साह बढ़ा और विद्यालयों में सकारात्मक माहौल बना.

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के धीर सेन सोरेंग ने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस अभियान का उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलों से जोड़ना है. उन्होंने कहा कि तीन दिनों के दौरान राज्य के विद्यालयों में जिस तरह विद्यार्थियों और शिक्षकों ने उत्साह के साथ भाग लिया, वह काफी सकारात्मक है.

Grand conclusion of National Sports Day campaign in Ranchi
राष्ट्रीय खेल दिवस अभियान का शानदार समापन (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता का माध्यम नहीं है, बल्कि इससे बच्चों में अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास भी विकसित होता है. स्कूलों में खेल गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें और खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकें.

दरअसल, आज के समय में बच्चों और युवाओं का काफी समय मोबाइल और डिजिटल माध्यमों पर बीत रहा है. ऐसे में उन्हें खेल के मैदान तक लाना एक बड़ी चुनौती भी है. राष्ट्रीय खेल दिवस अभियान इसी दिशा में एक प्रयास रहा. खेल गतिविधियों के जरिए बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के साथ-साथ मानसिक रूप से मजबूत बनाने का संदेश दिया गया.

Grand conclusion of National Sports Day campaign in Ranchi
राष्ट्रीय खेल दिवस अभियान में शामिल बच्चे (ETV Bharat)

तीन दिनों तक चले इस अभियान में विद्यालयों में दिखाई दिया उत्साह यह बताता है कि बच्चों के बीच खेलों को लेकर काफी रुचि है. शिक्षा विभाग का मानना है कि ऐसे आयोजनों से स्कूलों में खेल संस्कृति मजबूत होगी और विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा पहचानने और उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा.

Grand conclusion of National Sports Day campaign in Ranchi
राष्ट्रीय खेल दिवस अभियान का शानदार समापन (ETV Bharat)

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