लखनऊ: जल संरक्षण का करें संकल्प, इसका नहीं है कोई विकल्प, लखनऊ में "भूजल सप्ताह-2026" का शानदार समापन
भूजल सप्ताह का मुख्य संदेश "जल संरक्षण का करें संकल्प, इसका नहीं है कोई विकल्प" रखा गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 2:38 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में भूजल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को जनआंदोलन बनाने के उद्देश्य से आयोजित 7 दिवसीय 'भूजल सप्ताह-2026' का बुधवार को समापन हुआ. गोमतीनगर स्थित भागीदारी भवन में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में समापन समारोह सम्पन्न हुआ. इस वर्ष भूजल सप्ताह की मुख्य थीम और संदेश जल संरक्षण का करें संकल्प, इसका नहीं है कोई विकल्प रहा.
कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना, दीप प्रज्वलन और जल कलश पूजन से हुआ. भूगर्भ जल विभाग के निदेशक डॉ. राजेश कुमार प्रजापति ने गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया. इस दौरान डॉ. श्रेया संगीत संस्थान द्वारा जल संरक्षण पर सांस्कृतिक प्रस्तुति और "क्लाइमेट पर चर्चा" संस्था द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भूजल पुनर्भरण का संदेश दिया गया.
मुख्य अतिथि के उद्बोधन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भूजल संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि हर नागरिक की साझा जिम्मेदारी है. उन्होंने बताया कि सप्ताह के दौरान ग्राम पंचायत से लेकर नगर निकाय स्तर तक जल चौपाल, प्रभात फेरियां, जल संरक्षण शपथ, रैलियां, वृक्षारोपण, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण संबंधी कार्यशालाएं, निबंध, चित्रकला, वाद-विवाद और प्रश्नोत्तरी के जरिए लाखों लोगों तक संदेश पहुंचाया गया.
मंत्री ने वर्ष 2021 से 2025 के विश्लेषण का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश के 29 जनपदों में औसत भूजल स्तर में सुधार दर्ज किया गया है. यह उपलब्धि विभागों के अभियानों, वर्षा जल संचयन, पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण और जनभागीदारी का सकारात्मक परिणाम है. उन्होंने लोगों से "जहां गिरे, जहां मिरे, वर्षा जल तभी संचित करे" के संकल्प को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया.
जल निगम ग्रामीण के प्रबंध निदेशक राजशेखर ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी चुनौती जल सुरक्षा है. उत्तर प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत घरेलू, 85 प्रतिशत औद्योगिक और 83 प्रतिशत सिंचाई की जरूरतें भूजल पर निर्भर हैं. बदलते जलवायु परिदृश्य में केवल संसाधन विकास नहीं, बल्कि Climate Resilient Water Governance जरूरी है.
सप्ताह भर चले इस अभियान में 17 जुलाई को स्वयंसेवी संगठनों के साथ चर्चा, 19 जुलाई को लखनऊ, कानपुर, वाराणसी सहित प्रमुख शहरों में सफाई अभियान, 20 जुलाई को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में "भूजल संरक्षण तथा गंगा पुनरोद्धार" पर कार्यशाला और 21 जुलाई को स्कूलों व उद्योगों के साथ संवाद आयोजित किए गए. सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को जल समृद्ध राज्य बनाना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है.