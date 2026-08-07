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अहमद रज़ा बरेलवी के 108वें उर्स-ए-रज़वी की शानदार शुरुआत, देश-दुनिया से पहुंचे जायरीन

अहमद रज़ा बरेलवी की पूरी ज़िंदगी इल्म, अमल और इश्क़-ए-रसूल का बेहतरीन नमूना है.

बरेली में 108वें उर्स-ए-रज़वी की शांदार शुरुआत
बरेली में 108वें उर्स-ए-रज़वी की शांदार शुरुआत (Photo Credit; ETV Bharat))
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 2:05 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 5:11 PM IST

3 Min Read
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बरेली: आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी के 108वें उर्स-ए-रज़वी की शुरुआत हो चुकी है, इस दौरान मरकजी मस्जिद में नातिया मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें देश-विदेश से आए नामचीन शायरों ने अपने कलाम पेश किए.

इस अवसर पर दरगाह आला हज़रत के प्रमुख हज़रत मौलाना सुब्हान रज़ा खान और सज्जादानशीन बदरूशरिया मुफ्ती अहसन रज़ा क़ादरी ने देश-विदेश से आए जायरीन और मुरीदीन के नाम एक अहम संदेश जारी किया. उन्होंने कहा कि इमाम अहमद रज़ा बरेलवी की पूरी ज़िंदगी इल्म, अमल और इश्क़-ए-रसूल की एक बेहतरीन नमूना है, जिनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रही है.


उन्होंने कहा कि इतिहास में वही अमर होते हैं, जो अपने ज्ञान, चरित्र और समाज के प्रति समर्पण से एक नई मिसाल कायम करते हैं. इमाम अहमद रज़ा ने कुरआन और सुन्नत की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाया, साथ ही अपने इल्म से मुस्लिम समाज में जागरूकता और वैचारिक बदलाव की मजबूत नींव रखी.

दरगाह प्रमुख और सज्जादानशीन ने सभी जायरीन से अपील की और कहा, वह दीन-ए-इस्लाम की शिक्षाओं पर मजबूती से अमल करें, आपसी एकता और खानकाही इत्तेहाद को मजबूत बनाएं, तथा सभी सिलसिलों के बुजुर्गों की दी हुई भाईचारे और मेल-मिलाप की परंपरा को बचा कर रखें. उन्होंने कहा कि मसलक-ए-अहले सुन्नत की सही शिक्षाओं के साथ-साथ देश की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए भी सकारात्मक भूमिका निभाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है.

उन्होंने विशेष रूप से युवाओं को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी और सही उपयोग करने की नसीहत दी. उन्होंने कहा कि समाज में फैल रही बुराइयों से खुद को दूर रखें, अपने मजहब और अपने वतन के प्रति वफादार रहें, तथा इंसानियत, मोहब्बत और भलाई के रास्ते पर चलकर समाज की सेवा करें.

उर्स के दूसरे दिन इस्लामिया मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अमेरिका-ईरान युद्ध, शिक्षा, मदरसों की भूमिका और सामाजिक मुद्दों पर अहम संदेश दिए गए. मुफ्ती सलीम नूरी बरेलवी ने कहा कि हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच हुई जंग पूरी तरह सियासी (राजनीतिक) थी, इसे किसी भी तरह मजहबी जंग नहीं कहा जा सकता. उन्होंने कहा कि यदि ईरान वास्तव में इस्लाम की खातिर युद्ध लड़ता तो सबसे पहले मस्जिद-ए-अक्सा, फिलिस्तीन, गाजा और अफगानिस्तान के मुद्दों पर संघर्ष करता.


उन्होंने मुसलमानों से कहा कि यदि समाज और देश को मजबूत बनाना है तो उच्च शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी. मुस्लिम समाज को अपने क्षेत्रों में बेहतर स्कूल स्थापित करने चाहिए ताकि नई पीढ़ी आधुनिक शिक्षा के साथ आगे बढ़ सके. उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और अपने परिवार तथा भविष्य को संवारने की अपील करते हुए कहा कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं.

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Last Updated : August 7, 2026 at 5:11 PM IST

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AHMED RAZA KHAN BARELVI
108TH URS OF AHMED RAZA BARELVI
URS BEGINS IN BAREILLY
AALA HAZRAT IMAM AHMED RAZA

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