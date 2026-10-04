काशी में 48वें UPISACON 2026 का आगाज, सम्मेलन में देश भर से जुटे 500 से अधिक विशेषज्ञ
सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से 350 से अधिक प्रतिनिधियों और 150 प्रतिष्ठित फैकल्टी सदस्यों ने भाग लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 10:08 AM IST
वाराणसी: इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स उत्तर प्रदेश के तीन दिवसीय वार्षिक सम्मेलन 48वें UPISACON 2026 का वाराणसी में शुरुआत हुई. सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से 350 से अधिक प्रतिनिधियों और 150 प्रतिष्ठित फैकल्टी सदस्यों ने भाग लिया. सम्मेलन में एनेस्थीसियोलॉजी, क्रिटिकल केयर, पेन मेडिसिन, शोध और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों के साथ बड़ी संख्या में स्नातकोत्तर चिकित्सकों ने भाग लिया.
बीएचयू के एन उडप्पा सभागार में सम्मेलन का उद्घाटन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. अजित चतुर्वेदी ने किया. चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बीएचयू के निदेशक डॉ. एस. एन. शंखवार, डीन, आईएमएस, बीएचयू डॉ. संजय गुप्ता, आईएसए नेशनल प्रेसीडेंट प्रो. नवीन मल्होत्रा, सेक्रेटरी डॉ. राजीव गुप्ता, विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसियोलॉजी डॉ. ए. पी. सिंह, आयोजन सचिव डॉ. नीलेश श्रीवास्तव सहित अनेक वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे.
उद्घाटन समारोह में वक्ताओं ने आधुनिक स्वास्थ्य सेवा में एनेस्थीसियोलॉजी की अत्यंत महत्वपूर्ण और विस्तृत होती भूमिका को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि एनेस्थीसियोलॉजी अब केवल ऑपरेशन थिएटर तक सीमित विषय नहीं रह गया है, बल्कि पेरिऑपरेटिव मेडिसिन, क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी मेडिसिन, ट्रॉमा केयर, दर्द प्रबंधन, पुनर्जीवन, अंग प्रत्यारोपण तथा रोगी सुरक्षा में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है.
इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स, उत्तर प्रदेश शाखा के अध्यक्ष प्रो (डॉ) राजीव कुमार दुबे ने कहा, चिकित्सा विज्ञान में निरंतर हो रहे परिवर्तन के साथ एनेस्थीसियोलॉजी की जिम्मेदारियां भी निरंतर विस्तृत हो रही हैं.
एनेस्थीसियोलॉजी आधुनिक चिकित्सा की वह विज्ञान-शाखा है जो लगभग प्रत्येक प्रमुख चिकित्सा क्षेत्र को सुरक्षित एवं प्रभावी आधार प्रदान करती है. सुरक्षित शल्य चिकित्सा से लेकर गंभीर रूप से बीमार मरीजों की देखभाल, दर्द नियंत्रण और पुनर्जीवन तक, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आज समग्र स्वास्थ्य सेवा का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं. UPISACON 2026 का उद्देश्य एनेस्थीसियोलॉजी की इस विस्तृत होती भूमिका को रेखांकित करने के साथ-साथ नई पीढ़ी के एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास से सशक्त करना है.
तीन दिवसीय सम्मेलन में व्याख्यान, पैनल डिस्कशन, इंटरैक्टिव सत्र, केस-बेस्ड चर्चाएं और अनेक हैंड्स-ऑन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है. कार्यशालाओं में प्रतिभागियों को एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर की आधुनिक तकनीकों के साथ-साथ एयरवे मैनेजमेंट, रीजनल एनेस्थीसिया, अल्ट्रासाउंड-गाइडेड प्रक्रियाओं, पेन मेडिसिन और अन्य उभरते क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है.