ETV Bharat / state

बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर होगा भव्य आयोजन, बीजेपी मनाएगी जनजातीय गौरव दिवस

जनजातीय गौरव दिवस पर सभी जिलों में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.

150TH BIRTH ANNIVERSARY
बीजेपी मनाएगी जनजातीय गौरव दिवस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 13, 2025 at 10:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: शासन की ओर से इस बार भी पूरे छत्तीसगढ़ में भव्य तरीके से जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा. हर जिले में जिला प्रशासन जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करेगी. दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रियदर्शिनी परिसर कार्यालय में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा. गौरव दिवस कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को बीजेपी ने एक प्रत्रकार वार्ता का आयोजन किया.

बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर होगा भव्य आयोजन: केंद्र सरकार के निर्देश पर हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है. इस वर्ष धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में भाजपा द्वारा 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मना रही है. धरती आबा की 150 वीं जयंती के मौके पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. भिलाई में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि ''देश स्वाधीनता के अमृतकाल में एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां अब जनजातीय संघर्षों और वनवासी स्वाधीनता सेनानियों के योगदान को उचित मान्यता मिल रही है''.

बीजेपी मनाएगी जनजातीय गौरव दिवस (Etv Bharat)

बीजेपी मनाएगी जनजातीय गौरव दिवस: बीजेपी नेता देवलाल ठाकुर ने कहा कि ''स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी, नेहरू और अन्य प्रमुख सेनानियों के समान ही, बल्कि कई मामलों में उनसे भी अधिक योगदान जनजातीय और वनवासी सेनानियों का रहा है. देवलाल ठाकुर ने कहा कि संथाल संघर्ष, भूमकॉल आंदोलन, वीर बिरसा मुंडा और वीर नारायण सिंह जैसे महानायकों ने केवल स्वतंत्रता के लिए ही नहीं, बल्कि भूमि, धर्म और परंपरा की रक्षा के लिए भी संघर्ष किया''.

देवलाल ठाकुर ने कहा कि ''भगवान बिरसा मुंड के बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी. उन्होंने बताया कि जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा के अंतर्गत पूरे देश में शासकीय और निजी स्तर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य है इन भूले-बिसरे वीरों की गाथाओं को जन-जन तक पहुंचाना और उनके योगदान को इतिहास में उचित स्थान दिलाना है''.

कोरबा में धूमधाम से मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस, कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने लोगों को किया सम्मानित
जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा का पीएम मोदी ने लिया है संकल्प: विजय बघेल
कांग्रेस ने आदिवासियों को नहीं दिए बड़े पद, दिखावे के लिए करते रहे नाच गाना: रामविचार नेताम

TAGGED:

JANAJAATI GAURAV DIVAS
BIRTH ANNIVERSARY OF BIRSA MUNDA
TRIBAL PRIDE DAY
भिलाई
150TH BIRTH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ग्राउंड रिपोर्ट: राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो समाज के लोगों का जीवन कितना बदला

सुदेशना रूहान ने कैंसर पर किया रिसर्च, 13 साल पहले MTech करने के बाद इंजीनियरिंग की ठुकरा दी नौकरी, कैंसर मरीजों का बनी सहारा

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.