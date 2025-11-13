ETV Bharat / state

बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर होगा भव्य आयोजन, बीजेपी मनाएगी जनजातीय गौरव दिवस

दुर्ग: शासन की ओर से इस बार भी पूरे छत्तीसगढ़ में भव्य तरीके से जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा. हर जिले में जिला प्रशासन जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करेगी. दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रियदर्शिनी परिसर कार्यालय में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा. गौरव दिवस कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को बीजेपी ने एक प्रत्रकार वार्ता का आयोजन किया.

बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर होगा भव्य आयोजन: केंद्र सरकार के निर्देश पर हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है. इस वर्ष धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में भाजपा द्वारा 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मना रही है. धरती आबा की 150 वीं जयंती के मौके पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. भिलाई में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि ''देश स्वाधीनता के अमृतकाल में एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां अब जनजातीय संघर्षों और वनवासी स्वाधीनता सेनानियों के योगदान को उचित मान्यता मिल रही है''.