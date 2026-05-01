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कानपुर: इस्कॉन मंदिर में नरसिंह चतुर्दशी पर उत्सव, रोबोटिक गजराज ने जीता सबका दिल

कानपुर: इस्कॉन मंदिर में नरसिंह चतुर्दशी पर भव्य उत्सव ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: बिठूर मैनावती मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर में गुरुवार को श्री नरसिंह चतुर्दशी का पर्व बेहद हर्षोल्लास और आध्यात्मिक भव्यता के साथ मनाया गया. भगवान नरसिंह के प्राकट्य उत्सव के इस पावन अवसर पर मंदिर प्रबंधन ने जीव दया और आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम पेश करते हुए कानपुर के पहले यांत्रिक हाथी गजराज का अनावरण किया. पेटा इंडिया और अभिनेत्री श्रिया सरन के सहयोग से सेवा में समर्पित इस रोबोटिक हाथी ने उत्सव की शोभायात्रा को ऐतिहासिक बना दिया. कानपुर: इस्कॉन मंदिर में नरसिंह चतुर्दशी पर भव्य उत्सव (Video Credit; ETV Bharat) उत्सव की शुरुआत तड़के विशेष मंगल आरती के साथ हुई, जिसके बाद सुबह 8:00 बजे से विशेष कथा सत्र का आयोजन किया गया. परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी महाराज ने भगवान नरसिंह के उग्र स्वरूप और भक्त प्रहलाद के दिव्य गुणों पर मार्मिक व्याख्यान दिया. उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान ने अपने अनन्य भक्त की रक्षा के लिए स्तंभ से प्रकट होकर अधर्म का नाश किया था. दिनभर भक्त भगवान की लीलाओं के चिंतन और कीर्तन में मग्न रहे.

