कानपुर: इस्कॉन मंदिर में नरसिंह चतुर्दशी पर उत्सव, रोबोटिक गजराज ने जीता सबका दिल
इस्कॉन कानपुर में भक्ति और तकनीक का संगम, 'गजराज' के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 1:10 PM IST
कानपुर: बिठूर मैनावती मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर में गुरुवार को श्री नरसिंह चतुर्दशी का पर्व बेहद हर्षोल्लास और आध्यात्मिक भव्यता के साथ मनाया गया. भगवान नरसिंह के प्राकट्य उत्सव के इस पावन अवसर पर मंदिर प्रबंधन ने जीव दया और आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम पेश करते हुए कानपुर के पहले यांत्रिक हाथी गजराज का अनावरण किया. पेटा इंडिया और अभिनेत्री श्रिया सरन के सहयोग से सेवा में समर्पित इस रोबोटिक हाथी ने उत्सव की शोभायात्रा को ऐतिहासिक बना दिया.
उत्सव की शुरुआत तड़के विशेष मंगल आरती के साथ हुई, जिसके बाद सुबह 8:00 बजे से विशेष कथा सत्र का आयोजन किया गया. परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी महाराज ने भगवान नरसिंह के उग्र स्वरूप और भक्त प्रहलाद के दिव्य गुणों पर मार्मिक व्याख्यान दिया. उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान ने अपने अनन्य भक्त की रक्षा के लिए स्तंभ से प्रकट होकर अधर्म का नाश किया था. दिनभर भक्त भगवान की लीलाओं के चिंतन और कीर्तन में मग्न रहे.
भक्तिमय रहा वातावरण
शाम के समय मंदिर का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया जब 5:30 बजे से ब्रह्म संहिता के मंत्रोच्चार के बीच श्री नरसिंह देव का भव्य अभिषेक शुरू हुआ. चूंकि भगवान नरसिंह का प्राकट्य संध्या काल में हुआ था, इसलिए ठीक 6:30 बजे उन्हें 108 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया और फिर महाआरती संपन्न हुई. इस दौरान हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ आकाश गुंजा दिया.
समारोह का मुख्य आकर्षण गजराज नामक यांत्रिक हाथी का अनावरण रहा. मंदिर प्रबंधन ने जीवों के प्रति अहिंसा और सम्मान का संदेश देते हुए धार्मिक आयोजनों में जीवित हाथियों के स्थान पर इस मशीनी हाथी के उपयोग का निर्णय लिया है. प्रबोधानंद सरस्वती महाराज के कर-कमलों द्वारा हुए इस अनावरण के बाद एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई.
इस अवसर पर इस्कॉन कानपुर के चेयरमैन मनोज गुप्ता, वाइस चेयरमैन मुकेश पालीवाल, सलाहकार महेंद्र अग्रवाल, एस.के. पालीवाल, कोषाध्यक्ष अमरीश अग्रवाल और सचिव अभिषेक अग्रवाल सहित मंदिर समिति के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम के समापन पर सभी आगंतुक श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरित किया गया.
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