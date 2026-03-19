बागपत में “नन्ही कली” कार्यकम का भव्य आयोजन; मुक्केबाज मैरी काॅम ने किया उद्घाटन, DM ने कहा- "जीरो वेस्ट के रूप में लिया संकल्प"
जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने नवरात्रि के अवसर पर महिलाओं और बेटियों को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 9:11 PM IST|
Updated : March 19, 2026 at 9:42 PM IST
बागपत : बागपत में गुरुवार को “नन्ही कली” कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज मैरी काॅम ने किया. जिसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम और सराहनीय पहला कदम माना जा रहा है. इस पहल के तहत वेस्ट प्लास्टिक से तैयार की गई गुड़िया को लॉन्च किया गया, जिसे ग्रामीण महिलाओं ने अपने हुनर और मेहनत से तैयार किया है. यह पहल नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और ‘वोकल फॉर लोकल’ के संदेश को मजबूती देती है.
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज मैरी काॅम मौजूद रहीं. उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बेटियों को अवसर और सम्मान देना समाज की प्रगति के लिए बेहद जरूरी है. उन्होंने “नन्ही कली” को आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण का प्रेरणादायक उदाहरण बताया तथा युवाओं, खासकर लड़कियों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का संदेश दिया.
कार्यक्रम में उपस्थित जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने नवरात्रि के अवसर पर महिलाओं और बेटियों को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके हुनर को पहचान दिलाने का सराहनीय प्रयास है. जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि बागपत प्रशासन भविष्य में भी महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसे प्रयास करता रहेगा. उन्होंने कहा कि जनपद बागपत में जीरो वेस्ट के रूप में संकल्प लिया है. सब कुछ हम लोग वेस्ट से ही बना रहे हैं.
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं और स्थानीय लोगों की भागीदारी देखने को मिली. “नन्ही कली” के माध्यम से न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया, बल्कि यह भी दिखाया गया कि ग्रामीण महिलाएं अपने कौशल से समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं. यह पहल बागपत में नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में उभर रही है और आगे भी ऐसे प्रयासों के लिए प्रेरणा बनेगी.
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