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बागपत में “नन्ही कली” कार्यकम का भव्य आयोजन; मुक्केबाज मैरी काॅम ने किया उद्घाटन, DM ने कहा- "जीरो वेस्ट के रूप में लिया संकल्प"

बागपत : बागपत में गुरुवार को “नन्ही कली” कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज मैरी काॅम ने किया. जिसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम और सराहनीय पहला कदम माना जा रहा है. इस पहल के तहत वेस्ट प्लास्टिक से तैयार की गई गुड़िया को लॉन्च किया गया, जिसे ग्रामीण महिलाओं ने अपने हुनर और मेहनत से तैयार किया है. यह पहल नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और ‘वोकल फॉर लोकल’ के संदेश को मजबूती देती है.





कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज मैरी काॅम मौजूद रहीं. उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बेटियों को अवसर और सम्मान देना समाज की प्रगति के लिए बेहद जरूरी है. उन्होंने “नन्ही कली” को आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण का प्रेरणादायक उदाहरण बताया तथा युवाओं, खासकर लड़कियों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का संदेश दिया.