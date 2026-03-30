भगवान महावीर की 2625वीं जयंती पर भव्य आयोजन, रथ यात्रा में डीजे के साथ निकाली गई शोभायात्रा
नालंदा में धूमधाम से निकली भगवान महावीर की 2625वीं जयंती की रथ-यात्रा. कुंडलपुर महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह. पढ़ें खबर-
Published : March 30, 2026 at 4:15 PM IST
नालंदा : मंगलवार 31 मार्च को महावीर जयंती है. इस मौके पर बिहार के नालंदा में कुंडलपुर महोत्सव को लेकर सुबह से ही धूम-धाम है. भगवान महावीर की 2625वीं जयंती पर रथ यात्रा, कुंडलपुर महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है.
नालंदा में महावीर की भव्य रथ यात्रा : महावीर जयंती के अवसर पर सोमवार सुबह 7 बजे कुंडलपुर मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकाली गई. इस रथ यात्रा में बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे उत्साह के साथ भजन-कीर्तन करते हुए नाचते-गाते आगे बढ़े. रथ यात्रा कुंडलपुर मंदिर से शुरू होकर नालंदा खंडहर के पास तक गई और फिर पुनः मंदिर परिसर लौट आई. इसके बाद श्रद्धालु भगवान महावीर की पूजा-अर्चना में जुट गए.
कुंडलपुर महोत्सव : इस मौके पर राज्य सरकार द्वारा दो दिवसीय 'कुंडलपुर महोत्सव' का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर जैन समाज में खासा उत्साह देखा जा रहा है. देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु इस आयोजन में भाग ले रहे हैं. श्रद्धालुओं ने बताया कि भगवान महावीर की जन्मस्थली पर पहुंचकर उन्हें गर्व और आस्था की अनुभूति हो रही है. वहीं, आयोजन को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यवस्थाओं की भी लोगों ने सराहना की.
''मैं यहां पर पहले भी आ चुका हूं लेकिन जैसा बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने इंतजाम किया है वैसा कभी नहीं था. मैं बिहार सरकार को इन इंतजामों के लिए धन्यवाद देता हूं.''- श्रद्धालु
आदिनाथ के अभिषेक और शांतिधारा से शुरुआत : कुंडलपुर उत्सव की शुरुआत भगवान आदिनाथ के अभिषेक और शांतिधारा के साथ होती है. इसमें भगवान महावीर की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है और 'सप्तरंगी महामस्तकाभिषेक' किया जाता है, जिसमें दूध, दही, घी और विभिन्न फलों के रसों का उपयोग होता है.
सांस्कृतिक कार्यक्रम: शाम के समय देश के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाती हैं. यह महोत्सव बिहार सरकार द्वारा राजकीय महोत्सव के रूप में भी आयोजित किया जाता है. इसकी तैयारी बड़े ही जोर-शोर से राज्य सरकार करती है.
वैश्विक श्रद्धालुओं की उपस्थिति : भगवान महावीर जयंती के मौके पर दो दिवसीय आयोजन में भाग लेने के लिए न केवल भारत के विभिन्न राज्यों, जैसे दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश से, बल्कि पूरे विश्व से जैन अनुयायी नालंदा के कुंडलपुर महोत्सव में आते हैं.
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