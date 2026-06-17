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प्रयागराज में 12वां राष्ट्रीय योग दिवस, दशाश्वमेध घाट पर अनुलोम-विलोम के साथ कपालभाति, प्राणायाम...

विश्व योग दिवस के लिए किया गया आयोजन, अच्छे स्वास्थ्य और शांति की कामना.

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प्रयागराज में मनाया गया राष्ट्रीय योग दिवस. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 11:50 AM IST

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प्रयागराज: संगम की पावन धरती पर, जहां सदियों से नदियों और आस्था का मिलन होता आया है, वहां आज सुबह की किरणें एक नए और ऊर्जावान संगम की गवाह बनीं. "गंगोत्री से गंगासागर" की पवित्र यात्रा के तहत, 12वें नेशनल योग दिवस दारागंज के ऐतिहासिक दशाश्वमेध घाट पर एक योग काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. सुबह की ताजी हवा, गंगा की कलकल ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच घाट का पूरा वातावरण आध्यात्मिक रंग में रंग गया. ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति और मनुष्य दोनों मिलकर स्वास्थ्य और शांति का एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार खड़े हों.

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राष्ट्रीय योग दिवस (Photo Credit; ETV Bharat)

कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि और आयुष महानिदेशक (उत्तर प्रदेश) चैत्रा वी. ने दीप प्रज्ज्वलन के साथ की. भगवान धन्वंतरि और महर्षि पतंजलि के तस्वीर पर माल्यार्पण कर, हवन-पूजन के साथ वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया गया. इसके बाद, घाट के किनारे मनोरम माहौल में लगभग 850 लोगों ने एक साथ कदम से कदम मिलाकर 'कॉमन योग प्रोटोकॉल' (CYP) के तहत योगाभ्यास शुरू किया.

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (आयुष मंत्रालय), रेलवे यात्री सुरक्षा एवं सुविधाएं एसोसिएशन और राष्ट्रीय आयुष मिशन (उत्तर प्रदेश) के साझा प्रयासों से सजे इस मंच पर समाज का हर वर्ग एक सूत्र में बंधा नजर आया.

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राष्ट्रीय योग दिवस (Photo Credit; ETV Bharat)

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि चैत्रा वी. ने इस यात्रा के गहरे अर्थ को साझा किया. उन्होंने बताया कि "गंगोत्री से गंगासागर" की ये यात्रा केवल शारीरिक कसरत नहीं, बल्कि संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और एकता की एक प्रेरणादायक कहानी है, जो हरिद्वार, वाराणसी, पटना और हुगली से होते हुए गंगासागर तक पहुंचेगी.

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राष्ट्रीय योग दिवस (Photo Credit; ETV Bharat)

जैसे-जैसे योग सत्र अपने समापन की ओर बढ़ा, घाट पर मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर एक असीम शांति और नई ऊर्जा की झलक दिखी. गंगा की लहरों के साए में सभी ने योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने और एक निरोगी जीवन जीने का संकल्प लिया. अंत में ये आयोजन केवल एक दिन का कार्यक्रम न रहकर, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आधुनिक स्वास्थ्य चेतना का एक ऐसा अनूठा संगम बन गया, जिसकी गूंज दशाश्वमेध घाट से उठकर जन-जन के दिलों तक पहुंच गई.

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