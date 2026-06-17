ETV Bharat / state

प्रयागराज में 12वां राष्ट्रीय योग दिवस, दशाश्वमेध घाट पर अनुलोम-विलोम के साथ कपालभाति, प्राणायाम...

प्रयागराज में मनाया गया राष्ट्रीय योग दिवस. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: संगम की पावन धरती पर, जहां सदियों से नदियों और आस्था का मिलन होता आया है, वहां आज सुबह की किरणें एक नए और ऊर्जावान संगम की गवाह बनीं. "गंगोत्री से गंगासागर" की पवित्र यात्रा के तहत, 12वें नेशनल योग दिवस दारागंज के ऐतिहासिक दशाश्वमेध घाट पर एक योग काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. सुबह की ताजी हवा, गंगा की कलकल ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच घाट का पूरा वातावरण आध्यात्मिक रंग में रंग गया. ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति और मनुष्य दोनों मिलकर स्वास्थ्य और शांति का एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार खड़े हों. राष्ट्रीय योग दिवस (Photo Credit; ETV Bharat) कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि और आयुष महानिदेशक (उत्तर प्रदेश) चैत्रा वी. ने दीप प्रज्ज्वलन के साथ की. भगवान धन्वंतरि और महर्षि पतंजलि के तस्वीर पर माल्यार्पण कर, हवन-पूजन के साथ वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया गया. इसके बाद, घाट के किनारे मनोरम माहौल में लगभग 850 लोगों ने एक साथ कदम से कदम मिलाकर 'कॉमन योग प्रोटोकॉल' (CYP) के तहत योगाभ्यास शुरू किया.