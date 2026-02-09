ETV Bharat / state

सोनीपत के एक परिवार में 35 साल बाद बेटी के जन्म पर भव्य आयोजन, हाथी-रथ, ढोल-नगाड़ों के साथ बिटिया का वेलकम

सोनीपत के महलाना गांव में एक परिवार ने 35 साल बाद बेटी के जन्म पर भव्य जश्न का आयोजन किया.

Sonipat Daughter Birth Celebration
35 साल बाद बेटी के जन्म पर मनाया जश्न (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 9, 2026 at 11:09 AM IST

2 Min Read
सोनीपत: सोनीपत जिले के महलाना गांव में 6 जनवरी को एक परिवार ने 35 साल बाद बेटी के जन्म की खुशी में भव्य जश्न मनाया. इस खुशी में न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा गांव और आसपास के इलाके के लोग शामिल हुए. यह आयोजन समाज को यह संदेश देने वाला रहा कि बेटियां बेटों से कम नहीं, बल्कि परिवार और समाज की शान होती हैं.

ढोल-नगाड़ों और रथ के साथ हुआ मां-बेटी का स्वागत: बेटी के जन्म और नामकरण समारोह को खास बनाने के लिए हाथी, घोड़े, रथ और ढोल-नगाड़ों के साथ मां-बेटी को कार्यक्रम स्थल तक लाया गया. पूरे रास्ते फूलों की वर्षा की गई. आसपास के करीब 130 गांवों से लोग इस आयोजन में शामिल हुए और बेटी के स्वागत में उत्साहपूर्वक भाग लिया.

बेटी का नाम रखा कामाक्षी: इस दौरान पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ बेटी का नामकरण किया गया. परिवार ने बेटी का नाम कामाक्षी रखा. कार्यक्रम के दौरान भंडारे का आयोजन भी किया गया. पूरे आयोजन में बेटियों के सम्मान और समानता का संदेश प्रमुख रूप से देखने को मिला.

सोनीपत में 35 साल बाद बेटी के जन्म पर किया भव्य आयोजन (ETV Bharat)

बेटियां बेटों से कम नहीं: बेटी के पिता रोहित ने कहा, “हमारे परिवार में 35 साल बाद बेटी ने जन्म लिया है. इसी खुशी में हमने ये आयोजन रखा है. आज के समय में बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. बेटियां बेटों से कम नहीं हैं और माता-पिता के लिए उनकी खुशियां भी उतनी ही अनमोल हैं.” वहीं, बेटी की मां ने भावुक होकर कहा, “मेरे लिए यह गर्व और खुशी का पल है.मैं चाहती हूं कि हर परिवार बेटी के जन्म को इसी तरह खुशी से मनाए.”

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का जीवंत उदाहरण: यह आयोजन उस समाज के लिए प्रेरणा बना है, जहां आज भी कहीं-कहीं बेटियों के साथ भेदभाव और भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं सामने आती हैं.रोहित परिवार का यह कदम ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान की भावना को मजबूत करता है..

