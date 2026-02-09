ETV Bharat / state

सोनीपत के एक परिवार में 35 साल बाद बेटी के जन्म पर भव्य आयोजन, हाथी-रथ, ढोल-नगाड़ों के साथ बिटिया का वेलकम

35 साल बाद बेटी के जन्म पर मनाया जश्न ( ETV Bharat )

सोनीपत: सोनीपत जिले के महलाना गांव में 6 जनवरी को एक परिवार ने 35 साल बाद बेटी के जन्म की खुशी में भव्य जश्न मनाया. इस खुशी में न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा गांव और आसपास के इलाके के लोग शामिल हुए. यह आयोजन समाज को यह संदेश देने वाला रहा कि बेटियां बेटों से कम नहीं, बल्कि परिवार और समाज की शान होती हैं. ढोल-नगाड़ों और रथ के साथ हुआ मां-बेटी का स्वागत: बेटी के जन्म और नामकरण समारोह को खास बनाने के लिए हाथी, घोड़े, रथ और ढोल-नगाड़ों के साथ मां-बेटी को कार्यक्रम स्थल तक लाया गया. पूरे रास्ते फूलों की वर्षा की गई. आसपास के करीब 130 गांवों से लोग इस आयोजन में शामिल हुए और बेटी के स्वागत में उत्साहपूर्वक भाग लिया. बेटी का नाम रखा कामाक्षी: इस दौरान पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ बेटी का नामकरण किया गया. परिवार ने बेटी का नाम कामाक्षी रखा. कार्यक्रम के दौरान भंडारे का आयोजन भी किया गया. पूरे आयोजन में बेटियों के सम्मान और समानता का संदेश प्रमुख रूप से देखने को मिला.