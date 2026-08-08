ETV Bharat / state

लखनऊ में भोजपुरी महोत्सव: अभिनेता मनोज तिवारी बोले- "यूपी विधानसभा में बोली जा रही है भोजपुरी"

लखनऊ में भोजपुरी महोत्सव ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी के विश्वेश्वरैया हाल परिसर में भव्य भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया. इस मौके पर भोजपुरी भाषा से जुड़े कलाकारों, संगीतकारों, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में विशेष रूप से भोजपुरी कलाकार और सांसद मनोज तिवारी शामिल हुए. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए भोजपुरी समाज लगातार प्रयासरत है और इसी क्रम में यह महोत्सव आयोजित किया गया है. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में भोजपुरी बोली जा रही है. लखनऊ में भोजपुरी महोत्सव का आयोजन (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि बिहार और पूर्वांचल की यह भाषा बेहद मधुर है, आमजन की भाषा है, और यही वजह है कि इस भाषा के संगीत और फिल्मों ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार भोजपुरी भाषा को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है.



भोजपुरी कलाकार कल्पना ने कहा कि इस भाषा से उनका जो लगाव और प्रेम है, वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि वे मूल रूप से असम की रहने वाली हैं, इसके बावजूद भोजपुरी समाज ने उन्हें जो सम्मान और स्थान दिया, उसे व्यक्त करना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस भाषा में बहुत कुछ सकारात्मक है, जिसे देखा और सीखा जाना चाहिए, ताकि जनता इसे सही रूप में पहचान सके.



उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भोजपुरी महोत्सव में शामिल कलाकारों से मिलकर उन्हें इस भाषा की मधुरता का एहसास हुआ, और इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सरकार ने भोजपुरी से जुड़े कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और यदि पर्यटन मंत्रालय इस भाषा के लिए कोई योगदान दे सकता है, तो उस दिशा में भी काम किया जाएगा.