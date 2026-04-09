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दिल्ली में 10 से 14 अप्रैल तक 'भीम ज्योति उत्सव' का भव्य आयोजन, जानिए क्या-क्या होगा खास

समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि भीम ज्योति उत्सव 2026 के अंतर्गत राजधानी के विभिन्न स्थानों पर व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि बाबा साहेब के विचारों, संविधान की मूल भावना और सामाजिक समरसता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का एक सशक्त अभियान है.

रविन्द्र इन्द्राज ने कहा कि इसमें विभिन्न संत, समाजसेवी, बुद्धिजीवी और वे सभी लोग भाग लेंगे जो समाज में एकता और समरसता के मूल्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं. उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का मूल संदेश राष्ट्र सर्वोपरि का था और उन्होंने हमेशा राष्ट्रहित को प्राथमिकता देते हुए कार्य किया. उन्होंने बताया कि इस मेगा उत्सव के माध्यम से बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी. उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनें.

राजधानी में इंडिया गेट के सामने, कस्तूरबा गांधी मार्ग क्षेत्र में भीम ज्योति उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां बाबा साहेब से जुड़ा समृद्ध साहित्य, उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण अध्यायों को एक विशेष गैलरी के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस आयोजन के अंतर्गत आगंतुकों को बाबा साहेब के जीवन, विचारों और संघर्ष से जुड़े विभिन्न पहलुओं को देखने और समझने का अवसर मिलेगा. इसके साथ ही अनेक लोक-सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रस्तुतियां और विविध आयोजन भी किए जाएंगे, जो उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती को इस बार भव्य रूप से मनाने जा रही है. इसके लिए भीम ज्योति उत्सव-2026 का आयोजन होने जा रहा है. इसके बारे में दिल्ली सरकार के मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने सचिवालय में कहा कि दिल्ली में 10 अप्रैल से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, जो 14 अप्रैल तक निरंतर चलते रहेंगे. यह सभी कार्यक्रम बाबा साहेब अंबेडकर की 136वीं जयंती को समर्पित होंगे.

इस कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत पुष्पांजलि, जनभागीदारी आधारित गतिविधियां, संविधान मेला, प्रदर्शनी, जागरूकता अभियान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, वॉकाथॉन, इंटरैक्टिव सत्र, कार्यशालाएं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं तथा कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा. इन कार्यक्रमों के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं और विद्यार्थियों को संविधान, उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाएगा. संविधान मेला इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण होगा, जिसमें विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति, पेंशन, दिव्यांगजन योजनाएं एवं कौशल विकास कार्यक्रम की जानकारी प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से दी जाएगी. इसके साथ ही डिजिटल वॉल के माध्यम से बाबा साहेब के जीवन एवं संविधान निर्माण की इंटरैक्टिव टाइमलाइन प्रदर्शित की जाएगी.

भीम ज्योति स्थापना होगी इस आयोजन का विशेष आकर्षण

भीम ज्योति स्थापना इस आयोजन का विशेष आकर्षण होगी, जो ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक एक विशेष लाइट इंस्टॉलेशन के रूप में स्थापित की जाएगी. रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि कुछ तत्व समाज में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं और इस विषय को भी भ्रामक तरीके से प्रस्तुत करते हैं. लेकिन यह स्पष्ट है कि पिछले वर्षों में देश बाबा साहेब के विचारों और उनकी दृष्टि के अनुरूप आगे बढ़ा है. आज जो भारत दिखाई दे रहा है, वह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उसी दिशा में अग्रसर है. उन्होंने कहा कि जहां पहले बाबा साहेब को अपेक्षित सम्मान नहीं मिला, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में उनका चित्र स्थापित कर उन्हें सम्मान दिया. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पंचतीर्थ के निर्माण के माध्यम से उनके योगदान को और व्यापक पहचान दी. उन्होंने कहा कि आज देश में चल रही विभिन्न योजनाएं अंत्योदय की भावना को दर्शाती हैं. विशेष रूप से जो वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित है.

विशेष गैलरी में 299 प्रमुख व्यक्तियों की सूची और योगदान से संबंधित साहित्य होगा प्रदर्शित

यूजीसी के विषय पर उन्होंने कहा कि देश आज समरसता और विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब समाज एक सकारात्मक विचारधारा के साथ प्रगति की ओर अग्रसर है. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के लिए सभी को निमंत्रण भेजा गया है. यह आम जनमानस का कार्यक्रम है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है. मंत्री ने बताया कि इस आयोजन के अंतर्गत एक विशेष गैलरी स्थापित की जाएगी, जिसमें 299 प्रमुख व्यक्तियों की सूची, उनके योगदान से संबंधित साहित्य एवं महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित की जाएगी. साथ ही संविधान से जुड़े नियमों, अधिनियमों और प्रावधानों की विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी.

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