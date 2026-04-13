कुरुक्षेत्र में बैसाखी महोत्सव का भव्य आगाज, सीएम ने किया उद्घाटन, CM की पतंगबाजी बनी आकर्षण का केन्द्र
कुरुक्षेत्र बैसाखी महोत्सव का सीएम ने उद्घाटन किया. इस दौरान सीएम ने पतंग उड़ाई.
Published : April 13, 2026 at 1:16 PM IST
कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के मेला ग्राउंड में प्रदेश स्तरीय बैसाखी महोत्सव का भव्य आगाज हुआ. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रिबन काटकर इस ऐतिहासिक आयोजन का शुभारंभ किया. हरियाणा सरकार द्वारा पहली बार बैसाखी के अवसर पर इस स्तर का महोत्सव आयोजित किया गया है, जो 13 और 14 अप्रैल तक चलेगा. उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया और कार्यक्रम की सराहना की.
आकर्षण का केंद्र बनी 6 फीट पतंग: महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने 6 फीट लंबी रंग-बिरंगी पतंग उड़ाकर सभी का ध्यान आकर्षित किया. इस विशेष पतंग को खासतौर पर उनके लिए तैयार किया गया था. पतंगबाजी के साथ-साथ ड्रोन शो ने भी लोगों को रोमांचित किया. इस पहल ने बैसाखी महोत्सव को एक नई पहचान देने का काम किया.
प्रतियोगिता का आयोजन: मुख्यमंत्री ने महिला और पुरुष कुश्ती दंगल का उद्घाटन किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया. इसके अलावा सर्कल कबड्डी, हरियाणवी पगड़ी बांधने की कला, दस्तारबंदी और गतका जैसे पारंपरिक खेलों और कलाओं का भी आयोजन किया गया. यह महोत्सव ग्रामीण जीवन और हरियाणा की समृद्ध परंपराओं को दर्शाता है.
स्टॉल और प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केन्द्र: महोत्सव में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों पर हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण परिवेश की झलक देखने को मिली. मुख्यमंत्री ने इन स्टॉलों का निरीक्षण किया और आयोजकों की सराहना की. यहां पारंपरिक हस्तशिल्प, खानपान और लोक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया, जिससे लोगों को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिला.
कलाकारों की शानदार प्रस्तुति: महोत्सव के मुख्य मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला भी आयोजित की जा रही है. 13 अप्रैल की शाम प्रसिद्ध कलाकार लखविंद्र वडाली प्रस्तुति देंगे, जबकि 14 अप्रैल को कुलविंद्र बिल्ला दर्शकों का मनोरंजन करेंगे. समापन समारोह में मुख्यमंत्री की उपस्थिति इस आयोजन को और खास बनाएगी.
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