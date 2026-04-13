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कुरुक्षेत्र में बैसाखी महोत्सव का भव्य आगाज, सीएम ने किया उद्घाटन, CM की पतंगबाजी बनी आकर्षण का केन्द्र

कुरुक्षेत्र में बैसाखी महोत्सव का भव्य आगाज ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के मेला ग्राउंड में प्रदेश स्तरीय बैसाखी महोत्सव का भव्य आगाज हुआ. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रिबन काटकर इस ऐतिहासिक आयोजन का शुभारंभ किया. हरियाणा सरकार द्वारा पहली बार बैसाखी के अवसर पर इस स्तर का महोत्सव आयोजित किया गया है, जो 13 और 14 अप्रैल तक चलेगा. उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया और कार्यक्रम की सराहना की. कुरुक्षेत्र बैसाखी महोत्सव का आगाज (ETV Bharat) आकर्षण का केंद्र बनी 6 फीट पतंग: महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने 6 फीट लंबी रंग-बिरंगी पतंग उड़ाकर सभी का ध्यान आकर्षित किया. इस विशेष पतंग को खासतौर पर उनके लिए तैयार किया गया था. पतंगबाजी के साथ-साथ ड्रोन शो ने भी लोगों को रोमांचित किया. इस पहल ने बैसाखी महोत्सव को एक नई पहचान देने का काम किया.