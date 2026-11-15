ETV Bharat / state

Annakut Mahotsav : 41 साल से कायम है अन्नकूट की परंपरा, द्वारकाधीश को लगा 32 तरकारियों और 36 व्यंजनों का महाभोग

झालावाड़ : घण्टियों के शहर और धार्मिक नगरी के रूप में विख्यात झालरापाटन में दीपावली के पश्चात आस्था, भक्ति और परंपरा का एक अद्भुत संगम देखने को मिला. शनिवार रात्रि को यहां के ऐतिहासिक श्री द्वारकाधीश मंदिर में वार्षिक अन्नकूट महोत्सव का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ किया गया. इस अवसर पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा और पूरा वातावरण भगवान द्वारकाधीश के जयकारों से गूंज उठा.

​41 वर्षों से निरंतर जारी है यह अनूठी परंपरा : सत्संग समिति के प्रवक्ता रविराज पाटीदार ने बताया कि श्री द्वारकाधीश मंदिर में आयोजित होने वाला यह अन्नकूट महोत्सव केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि झालरापाटन की समृद्ध विरासत और जन-जन की अटूट आस्था का जीवंत प्रतीक है. दीपावली के बाद भगवान को अन्नकूट का भोग लगाने की यह परंपरा पिछले करीब 41 वर्षों से बिना किसी रुकावट के लगातार जारी है. उन्होंने बताया कि भगवान द्वारकाधीश के प्रति न केवल पूरे हाड़ौती अंचल, बल्कि पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन और परिक्रमा के लिए यहां पहुंचते हैं.

​211 किलो शुद्ध देसी घी से तैयार हुआ 1000 किलो महाभोग : श्री द्वारकाधीश पुष्टि भक्ति सत्संग समिति और देवस्थान विभाग झालावाड़ की ओर आयोजित इस भव्य महोत्सव में भगवान को 32 प्रकार की मौसमी तरकारियों और 36 तरह के पारंपरिक व्यंजनों का महाभोग अर्पित किया गया. समिति के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष भगवान द्वारकाधीश के अन्नकूट महोत्सव के लिए लगभग 1000 किलो खाद्य सामग्री तैयार की गई . इस विशाल प्रसादी को बनाने के लिए 15 अनुभवी हलवाइयों की टीम दिनभर से जुटी हुई थी. प्रसादी की शुद्धता और स्वाद को बनाए रखने के लिए इसमें करीब 211 किलो शुद्ध देसी घी का उपयोग किया गया है.

भोग प्रसादी में मठरी, मोहनथाल, मगज के लड्डू, चावल मगज, उड़द मगज, घेवर, मनमनोहर, गुंजा, बूंदी के लड्डू, शकरपारा, दिवड़ा, पपची, मक्खन बड़ा, खुरखुड़ी, जलेबी, सफेद फिनी, केसर फिनी, काजू मैसूर और सागधर सहित कई लजीज पकवान सजाए गए. महाआरती और भोग लगने के पश्चात मंदिर पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं को पंगत में बैठाकर और पैकेट के माध्यम से बड़ी आत्मीयता के साथ प्रसादी का वितरण किया गया. समिति के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष भगवान श्री द्वारकाधीश के अन्नकूट महोत्सव में करीब 1000 किलो सामग्री भोग के लिए तैयार की गई थी. भगवान द्वारकाधीश को भोग चढ़ाया जाने के बाद इस सामग्री का वितरण यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को प्रसादी के रूप में किया गया.

इसे भी पढ़ें: चित्तौड़गढ़: गायों के लिए 10 क्विंटल सब्जियों की रंगोली, धूमधाम से मनाया गया गो अन्नकूट महोत्सव