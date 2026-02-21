ETV Bharat / state

पालकी में विराजेंगे बाबा सूरदास, होली से पहले 20 गांवों से होकर निकलेगी आस्था की यात्रा, लाखों भक्त करेंगे मंदिर की परिक्रमा

पालकी में विराजेंगे बाबा सूरदास ( Etv Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद जिले के तिलपत गांव स्थित प्राचीन सूरदास मंदिर में होली के अवसर पर निकलने वाली परिक्रमा आज भी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जा रही है. बताया जाता है कि यह परंपरा लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है. हर साल होलिका दहन से एक दिन पहले मंदिर से भव्य परिक्रमा निकाली जाती है, जिसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं. यह धार्मिक आयोजन क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है. 30 से 35 किलोमीटर की परिक्रमा: यह परिक्रमा लगभग 30 से 35 किलोमीटर लंबी होती है और करीब 20 गांवों से होकर गुजरती है. श्रद्धालु पालकी में विराजमान बाबा सूरदास की प्रतिमा के साथ ढोल-नगाड़ों और भजन-कीर्तन के बीच यात्रा पूरी करते हैं. अलग-अलग स्थानों से लोग जुड़ते जाते हैं और पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूब जाता है. शाम तक यह परिक्रमा पुनः मंदिर प्रांगण में लौटती है, जहां श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर कार्यक्रम का समापन करते हैं. होली से पहले 20 गांवों से होकर निकलेगी आस्था की यात्रा (Etv Bharat) पुजारी ने बताई परंपरा की विशेषता: मंदिर के पुजारी रवि शास्त्री ने ईटीवी भारत को बताया कि “यह परिक्रमा पिछले 100 सालों से अधिक समय से लगातार निकाली जा रही है. हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं. इस बार भी 1 मार्च को परिक्रमा निकाली जाएगी, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से इस परिक्रमा में शामिल होता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं."