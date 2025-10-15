ETV Bharat / state

सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से हुआ बड़ा कमाल, आत्मनिर्भर हुई बिछना देवी, पढ़िये सक्सेस स्टोरी

सूक्ष्म सिंचाई आधुनिक कृषि तकनीकें न केवल जल संरक्षण में सहायक हैं, बल्कि किसानों की आय दोगुनी करने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं

MANSUNA BICHHNA DEVI
आत्मनिर्भर हुई बिछना देवी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 15, 2025 at 7:10 AM IST

2 Min Read
रुद्रप्रयाग: जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. इसी क्रम में ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई तकनीक माध्यम से मनसूना गांव की बिछना देवी ने सफलता की नई मिसाल कायम की है.


सूक्ष्म सिंचाई एक आधुनिक जल प्रबंधन तकनीक है जो सीधे पौधों की जड़ों तक सीमित मात्रा में पानी पहुंचाती है. इसे जल-संरक्षण तकनीक माना जाता है. यह जलवायु-स्मार्ट कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. वर्ष 2023 में ग्रामोत्थान परियोजना के नियमों एवं मानदंडों के अनुसार बिछना देवी को व्यक्तिगत उद्यम सूक्ष्म सिंचाई गतिविधि के लिए चयनित किया गया. इस उद्यम की कुल लागत 50 हजार 500 रही. जिसमें 25, 250 बैंक ऋण व 10,250 उनका व्यक्तिगत अंशदान तथा 15 हजार सहायता के रूप में प्राप्त हुई.

Mansuna Bichhna Devi
बिछना देवी (ETV Bharat)

बिछना देवी ने इस उद्यम के तहत सब्जियों का उत्पादन प्रारंभ किया. वर्तमान में वह मनसूना एवं ऊखीमठ के क्षेत्रीय बाजारों में अपनी सब्जियां बेच रही हैं. इस गतिविधि से उन्हें वार्षिक 70 से 80 हजार तथा मासिक 6 से 7 हजार तक की आय प्राप्त हो रही है. उनकी सफलता से प्रेरित होकर क्षेत्र की अन्य महिलाएं भी सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाने के लिए आगे आ रही हैं. अब बिछना देवी अपने कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन करने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को लेकर अचार, पापड़ निर्माण एवं आटा चक्की जैसे छोटे पैमाने के खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की योजना बना रही हैं.

Mansuna Bichhna Devi
बिछना देवी की फार्मिंग (ETV Bharat)

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने कहा कि “जनपद रुद्रप्रयाग के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं. सूक्ष्म सिंचाई जैसी आधुनिक कृषि तकनीकें न केवल जल संरक्षण में सहायक हैं, बल्कि किसानों की आय दोगुनी करने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं.ग्रामोत्थान परियोजना के माध्यम से जनपद की अनेक महिलाएं अब स्वरोजगार के पथ पर अग्रसर हैं. जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती और सामाजिक विकास को नई दिशा मिल रही है.

TAGGED:

सूक्ष्म सिंचाई तकनीक
रुद्रप्रयाग बिछना देवी
कौन हैं बिछना देवी
MANSUNA BICHHNA DEVI

