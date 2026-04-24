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हिमाचल में 3 महीनों से नहीं मिली जीरामजी मजदूरी, मजदूरों ने प्रशासन से लगाई गुहार

मजदूरी न मिलने पर जीरामजी मजदूरों ने डीसी को ज्ञापन सौंप कर जल्द से जल्द लंबित मजदूरी के भुगतान की मांग की है.

GRAMG Workers submit memorandum to DC Bilaspur
जीरामजी मजदूरों ने डीसी बिलासपुर को सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 6:30 PM IST

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बिलासपुर: हिमाचल में तीन महीने से जीरामजी (पूर्व में मनरेगा) मजदूरी न मिलने के बाद अब मजदूरों ने प्रशासन से गुहार लगाई है. मामला जिला बिलासपुर के सदर विकासखंड की ग्राम पंचायत कोठीपुरा के गांव नई सारली का है. नई सारली के जीरामजी मजदूरों को पिछले करीब तीन महीनों से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है. जिसके चलते अब जीरामजी मजदूरों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है. मजदूरों ने इस संबंध में डीसी बिलासपुर राहुल कुमार को ज्ञापन सौंपकर लंबित मजदूरी को जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है.

अनशन की चेतावनी

ग्राम पंचायत कोठीपुरा के पूर्व प्रधान नंद लाल ठाकुर ने कहा कि जीरामजी मजदूरों को करीब तीन महीनों से मजदूरी नहीं मिल रही है. ये सिर्फ हमारी पंचायत का मुद्दा नहीं है, बल्कि बहुत सी पंचायतों में जीरामजी मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि डीसी बिलासपुर को ज्ञापन सौंप कर ये मांग की गई है कि जीरामजी मजदूरों की अनदेखी न की जाए, उनका शोषण न हो, इसके लिए उनकी लंबित मजदूरी का भुगतान किया जाए. अगर 7 दिनों के अंदर जीरामजी मजदूरों को लंबित मजदूरी उन्हें नहीं दी गई, तो हम मजबूरन अनशन पर बैठेंगे.

3 महीनों से नहीं मिली जीरामजी मजदूरी (ETV BHARAT)

"जीरामजी मजदूरों से संबंधित मुद्दे का चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि मेरी अपील है कि जो भी चुनाव के लिए अपने आप को प्रतिनिधि घोषित कर रहे हैं, वे भी इन मुद्दों को उठाएं, क्योंकि मजदूर वर्ग पीड़ित हो रहा है. ये प्रतिनिधि भी इन मुद्दों पर आगे आएं, ताकि हमारा मजदूर वर्ग शोषित न हो." - नंद लाल ठाकुर, पूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत कोठीपुरा

'परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल'

वहीं, मजदूरों ने बताया कि वे जीरामजी योजना के तहत मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन पिछले करीब तीन माह से उनकी मेहनताना राशि का भुगतान नहीं किया गया है. मजदूरों का कहना है कि मजदूरी न मिलने के कारण उनके दैनिक जीवन पर भी गहरा असर पड़ रहा है और परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है.

"तीन से चार महीने हो गए मनरेगा के पैसे नहीं मिल रहे हैं. हमें बोला था की थोड़े दिन इंतजार करो, हम देंगे पैसे, लेकिन अभी तक मजदूरी नहीं दी है. अब तो जमा किए पैसे भी खत्म हो गए हैं. अब घर का खर्च कैसे चलाएंगे?" - महिला मजदूरी, जीरामजी

लंबित भुगतान के कारण आर्थिक तंगी

मजदूरों ने बताया कि लगातार भुगतान लंबित रहने के कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है. घर के जरूरी खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य दैनिक जरूरतों को पूरा करना कठिन हो गया है. घर के जरूरी खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य दैनिक जरूरतों को पूरा करना कठिन हो गया है. मजदूरों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी लंबित मजदूरी का भुगतान जल्द से जल्द करवाया जाए, ताकि उन्हें राहत मिल सके. उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान करेगा.

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