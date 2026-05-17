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गाजियाबाद में ग्रामीण बाजार से मिल रही नई उम्मीद, किसानों की मंडियों और बिचौलियों पर निर्भरता खत्म

ग्रामीण बाजार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां किसान सीधे अपने ऑर्गेनिक उत्पाद ग्राहकों को बेच रहे हैं.

गाजियाबाद में ग्रामीण बाजार
गाजियाबाद में ग्रामीण बाजार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 17, 2026 at 3:52 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के विकास भवन परिसर में ग्रामीण बाजार की शुरुआत की गई है. ग्रामीण बाजार ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है. ग्रामीण बाजार में किसान अपनी ऑर्गेनिक सब्जियों और अन्य उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेच रहे हैं. जिला प्रशासन की इस पहल से न सिर्फ किसानों की बिचौलियों पर निर्भरता समाप्त हुई है बल्कि शहर के लोगों को भी रसायनमुक्त सब्जियां आसानी से मिल रही हैं.

ग्रामीण बाजार जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन में बनाया गया है. विकास भवन के पास कलेक्ट्रेट और कचहरी होने के कारण यहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ग्राहक पहुंचते हैं. अधिकारी कर्मचारी और वकीलों के साथ-साथ आम लोग यहां से ताजी सब्जियां और ग्रामीण उत्पाद की खरीदारी कर रहे हैं. ग्रामीण बाजार केवल किसानों तक सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों को भी यहां अपने उत्पाद बेचने का अवसर मिल रहा है.

गाजियाबाद में ग्रामीण बाजार (ETV Bharat)

गाजियाबाद में ग्रामीण बाजार: ग्रामीण बाजार में शाम चार बजे के बाद अधिकतर अधिकारी और कर्मचारी घर जाने से पहले सब्जी की खरीदारी करते हुए नजर आते हैं. क्योंकि यहां सब्जियां सीधे खेत से पहुंच रही है ऐसे में मार्केट से रेट भी काफी कम है. फिलहाल तीन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और चार स्वयं सहायता समूह मिलकर इस ग्रामीण बाजार का संचालन कर रहे हैं. वहीं, आने वाले समय में और अधिक किसान और स्वयं सहायता समूह को ग्रामीण बाजार से जोड़ने का जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है.

ग्रामीण बाजार से काफी फायदा हो रहा है: मुरादनगर ब्लॉक के सुराणा गांव के रहने वाले किसान जयवीर यादव बताते हैं कि कई सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूं. थोड़ी बहुत जमीन अपने पास है, इसके साथ ही तकरीबन 40 बीघा जमीन लीज पर ले रखी है. तकरीबन 50 बीघा जमीन पर ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से भिंडी, बैगन, पालक, हरी मिर्च, टमाटर, लौकी, आलू, टिंडा, तुरई आदि की खेती करते हैं. आसपास के किसानों के साथ मिलकर एक समूह बना रखा है. सभी किसान मिल बाट कर काम करते हैं.

लोग ऑर्गेनिक सब्जियों की ओर बढ़ रहे: जयवीर बताते हैं कि ऑर्गेनिक खेती में किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद या नुकसानदायक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है. खेतों में गोबर की खाद, जैविक गुल और देसी तरीकों से तैयार की गई खाद का प्रयोग किया जाता है. हमारा मकसद केवल मुनाफा कमाना नहीं बल्कि ऑर्गेनिक खेती कर रहे किसानों को प्रोत्साहित करना है ताकि किसान ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़े और लोगों को ऑर्गेनिक सब्जियों मिल सके. ग्रामीण बाजार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां किसान सीधे अपने ऑर्गेनिक उत्पाद ग्राहकों को बेच रहे हैं.

जिला विकास अधिकारी प्रज्ञा श्रीवास्तव के मुताबिक विकास भवन में स्थित ग्रामीण बाजार न केवल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है बल्कि ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दे रहा है. आने वाले समय में इस मॉडल को और व्यापक स्तर पर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि ग्रामीण उत्पादों को स्थाई और बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जा सके.

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