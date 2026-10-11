भाजपा के 'ग्राम विकास संकल्प पत्र' में पलायन रोकने पर जोर, ग्राम पंचायत में खेल मैदान, अटल ज्ञान केंद्र बनाने का संकल्प
सीएम भजनलाल ने कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने गरीब कल्याण और गांवों के विकास पर ध्यान नहीं दिया.
Published : October 11, 2026 at 5:12 PM IST
जयपुर: पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के जरिए गांवों की सरकार चुनने के महाकुंभ का आगाज हो गया है. इसी कड़ी में प्रदेश में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया. इसे ग्राम विकास संकल्प पत्र नाम दिया गया है. इसमें मुख्य रूप से गांवों से शहरों की तरफ पलायन रोकने पर जोर दिया गया है. गांवों में शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के वादे किए गए हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में सशक्त गांव, समृद्ध भारत की मंशा के अनुरूप ग्राम विकास संकल्प पत्र का विमोचन किया.
गांवों को विकसित बनाने का रोडमैप : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा जब भी चुनाव में जाती है, तो जनता के सामने संकल्प पत्र लेकर जाती है. विधानसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया था और सरकार ने पहले 100 दिनों में कई महत्वपूर्ण कार्य किए. अब गांवों के विकास के लिए भी पार्टी ने अपने संकल्प जनता के सामने रखा है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप राजस्थान के गांवों को विकसित करने के लिए काम किया जाएगा.
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'गांवों में ही मिलेंगी सुविधाएं, शहर नहीं जाना पड़ेगा' : मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में ही बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि लोगों को जरूरी सेवाओं के लिए शहरों की ओर नहीं जाना पड़े. गांवों में सुविधाओं की कमी के कारण शहरों की आबादी पर दबाव बढ़ता है. यदि सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे और वहां बुनियादी सुविधाओं का विकास हो, तो गांव भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे. उन्होंने गांवों में शिक्षा और चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने पर जोर दिया.
'हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान और अटल ज्ञान केंद्र' : इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, ग्रामीण इलाकों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत उन्हें तराशने की है. ग्रामीण इलाकों में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए हर ग्राम पंचायत पर खेल मैदान बनाया जाएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए ग्रामीण परिवेश के बच्चों को शहरों में जाना पड़ता है. जहां रहने के लिए भी बड़ी रकम खर्च होती है. हर ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोलने की दिशा में सरकार काम कर रही है. अटल ज्ञान केंद्रों के माध्यम से युवाओं को इंटरनेट सहित आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा.
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'ग्रामीण इलाकों में रहकर मिलेंगे आगे बढ़ने के अवसर' : मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में शिक्षा, खेल और तकनीक से जुड़ी सुविधाएं बढ़ने से युवाओं को अपने क्षेत्र में ही आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने पर सरकार का जोर है. इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप जिला अस्पताल के नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा. ताकि छोटी-छोटी समस्याओं के चलते लोगों को शहर की तरफ नहीं भागना पड़ेगा.
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मुख्यमंत्री ने किसान सम्मान निधि का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सालाना छह हजार रुपए देती है. राज्य सरकार की ओर से भी छह हजार रुपए देने का लक्ष्य है. इस तरह किसानों को कुल 12 हजार रुपए सालाना मिलेंगे. अभी सरकार हर साल किसानों को तीन हजार रुपए किसान सम्मान निधि दे रही है. जिसे चरणबद्ध तरीके से 6 हजार रुपए किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पानी और कृषि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रही है. उन्होंने अंतरराज्यीय जल परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी 10 परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिनमें से चार का सीधा लाभ राजस्थान को मिलेगा.
'जरूरत के अनुसार बनेगी योजनाएं' : मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के विकास की योजनाएं वहां की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप तैयार की जाएंगी. इनमें पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. संकल्प पत्र तैयार करते समय किसानों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और व्यापारियों सहित विभिन्न वर्गों से सुझाव लिए गए हैं. स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए 'लोकल फॉर वोकल' जैसे विचारों को भी शामिल किया गया है.
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कांग्रेस पर साधा निशाना : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने गरीब कल्याण और गांवों के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया. इसका असर यह हुआ कि गांवों से बड़ी संख्या में लोगों को शहर की तरफ आना पड़ा. इससे शहरों की आबादी बेतहाशा बढ़ गई और गांव खाली हो गए. उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप गांवों के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर काम कर रही है.
'कृषि और रोजगार को भी मिलेगा बढ़ावा' : उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार के साथ रोजगार, कृषि और स्थानीय विकास को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों को आर्थिक सहायता, डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहन और महिलाओं को राहत देने के लिए कदम उठाए गए हैं. उन्होंने डेयरी क्षेत्र में प्रति लीटर पांच रुपए के अनुदान और महिलाओं के लिए मां योजना का भी उल्लेख किया.
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गांवों में भी जीत का दावा : वहीं, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देते हुए संकल्प पत्र जारी किया है. उन्होंने पंचायत चुनाव में जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि भाजपा गांवों में संगठन को मजबूत करने और विकास योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है. उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी को मिले जनसमर्थन का जिक्र करते हुए कहा कि निकायों में बड़ी संख्या में भाजपा या पार्टी समर्थित बोर्ड बना है. अब गांवों की सरकार के चुनाव में भी पार्टी जीत का परचम फहराएगी. इस मौके पर प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया, सह प्रभारी कुलजीत चहल व कविता पाटीदार और प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार भी मौजूद रहे. इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यालय में नवनिर्मित हॉल का लोकार्पण किया और पार्टी कार्यालय में पूजा-अर्चना भी की.