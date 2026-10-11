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भाजपा के 'ग्राम विकास संकल्प पत्र' में पलायन रोकने पर जोर, ग्राम पंचायत में खेल मैदान, अटल ज्ञान केंद्र बनाने का संकल्प

सीएम ने ग्राम विकास संकल्प पत्र का किया विमोचन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के जरिए गांवों की सरकार चुनने के महाकुंभ का आगाज हो गया है. इसी कड़ी में प्रदेश में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया. इसे ग्राम विकास संकल्प पत्र नाम दिया गया है. इसमें मुख्य रूप से गांवों से शहरों की तरफ पलायन रोकने पर जोर दिया गया है. गांवों में शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के वादे किए गए हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में सशक्त गांव, समृद्ध भारत की मंशा के अनुरूप ग्राम विकास संकल्प पत्र का विमोचन किया.