VDO भर्ती परीक्षा: अंतिम समय में दौड़ते-भागते पहुंचे अभ्यर्थी, काटे मन्नत के डोरे और मेटल के बटन

प्रदेश में डेढ़ हजार केंद्रों पर एक ही पारी में परीक्षा हुई. पांच लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत थे.

Candidates at the examination centre
परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 2, 2025 at 12:17 PM IST

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को प्रदेशभर के 1570 केंद्रों पर ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा कराई गई. परीक्षा में करीब 5 लाख 12 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत थे. परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक एक ही पारी में हो रही है. परीक्षा से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र के द्वार बंद करने के निर्देश थे, ऐसे में कई अभ्यर्थी गेट बंद होने से ठीक पहले केंद्र पर पहुंचे और अंदर जाने के लिए भागते-दौड़ते नजर आए. इस दौरान ऐसी सख्ती बरती गई कि मन्नत के डोरे और मेटल के बटन तक काटे गए.

परीक्षा प्रभारी राकेश वर्मा ने बताया कि परीक्षा में तृतीय स्तरीय जांच के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में भेजा गया. परीक्षा में प्रत्येक कमरे में 24 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की और परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के हैंडराइटिंग नमूने भी लिए गए.

सुरक्षा जांच सख्त: जयपुर के कई परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा जांच के दौरान प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया. परीक्षार्थियों से घड़ियां, बेल्ट, ब्रेसलेट, रिंग और आभूषण उतरवाए गए. कई उम्मीदवारों की टीशर्ट और जीन्स से मेटल बटन तक काटे गए ताकि कोई इलेक्ट्रॉनिक या धातु युक्त उपकरण भीतर न जा सके. कुछ केंद्रों पर महिलाओं की क्लिप और हेयरपिन भी उतरवाए गए. कई अभ्यर्थी केंद्र के बाहर ही जूते उतारकर एंकल चप्पल पहनते दिखे. बोर्ड की सख्त गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार 10 बजे बंद कर दिया गया. कई जगह देर से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिला. इससे कई परीक्षार्थी केंद्र के बाहर निराश होकर लौटते दिखाई दिए. कई केंद्रों पर अभ्यर्थियों के मन्नत के डोरे भी काटे गए.

प्रशासन रहा अलर्ट: जयपुर जिले में सबसे ज्यादा 93 हजार 600 अभ्यर्थी पंजीकृत थे. यहां एक परीक्षा केंद्र के असिस्टेंट सेंटर इंचार्ज नेहा भट्ट ने बताया कि परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए बायोमेट्रिक जांच, सीसीटीवी निगरानी और मेटल डिटेक्टर की मदद ली गई. इसके अलावा थर्ड पार्टी से अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग भी कराई गई. पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई. प्रशासन और पुलिस ने मिलकर नकलमुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रों पर निगरानी रखी.

सख्त चेतावनी: उधर, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने कहा कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की नकल या पेपर लीक की कोशिश पर सख्त कार्रवाई होगी.बहरहाल, VDO परीक्षा ने फिर दिखाया कि सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं की उम्मीदें कितनी गहरी हैं. एक ओर सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए सख्ती बरती गई, वहीं अभ्यर्थियों का जज्बा भी नजर आया.

