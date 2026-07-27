ETV Bharat / state

झारखंड में SIR: दावा आपत्ति फेज में सभी मतदान केंद्रों पर होगा ग्राम सभा का आयोजन

झारखंड में एसआईआर को लेकर प्रदेश के सभी सभी मतदान केंद्रों पर होगा ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा.

Gram Sabhas will be organized at all polling stations regarding SIR in Jharkhand
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 27, 2026 at 9:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के क्रम में 05 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जायेगा. जिसके बाद दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए दिनांक 15 अगस्त को राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में ग्राम सभा आयोजित किया जायेगा.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि इसके जरिए मतदाता सूची के प्रारूप में किसी भी तरह की शिकायत को दूर किया जायेगा. उन्होंने कहा कि Manual of Electoral Rolls, 2023 में वर्णित प्रावधान के तहत दिनांक 15 अगस्त को राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में ग्राम सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है.

उन्होंने सभी विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि 15 अगस्त को बूथ लेवल पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में अंकित सभी मतदाताओं का नाम उच्च स्वर में पढ़कर सुनाएंगे. साथ ही दिनांक 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरी करने वाले पात्र भारतीय नागरिकों से प्रपत्र 6 के साथ घोषणा पत्र भरकर मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अनुरोध करेंगे. उन्होंने कहा कि यदि प्रारूप मतदाता सूची में कोई अशुद्धि पाई जाती है, तो प्रपत्र 8 भर कर समर्पित करने का अनुरोध करेंगे. बीएलओ चुनाव पाठशाला के सदस्यों के सहयोग से इस ग्राम सभा के आयोजन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे.

  • 2026 के मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या– 2,64,63,236.
  • मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराने की कुल संख्या–2,64,54,725 (99.97%).
  • मतदाताओं द्वारा भरे हुए एवं हस्ताक्षर किए हुए इन्यूमरेशन फॉर्म के डिजिटाइजेशन की अबतक कुल संख्या जिन्हें 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाले ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जायेगा– 2,18,55,891.
  • वापस प्राप्त नहीं होने वाले इन्यूमरेशन फॉर्म की कुल संख्या– 40,04,817.
  • मृत मतदाताओं की कुल संख्या–7,43,658 (2.81%).
  • पता लगाने योग्य नहीं/अनुपस्थित मतदाताओं की कुल संख्या–12,77,539 (4.83%).
  • स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की कुल संख्या–15,12,910 (5.72%).
  • अन्य स्थानों पर पहले से ही नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या–4,09,474 (1.55%).
  • इन्यूमरेशन फॉर्म हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या–61,236 (0.23%).
  • इन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइजेशन की कुल संख्या–2,58,60,708 (97.72%).

40 लाख से अधिक इम्यूनेशन फार्म अब तक नहीं हुए जमा

राज्य में चल रहे एसआईआर के दौरान भरे जा रहे 40,04,817 गणना प्रपत्र चुनाव आयोग को 27 जुलाई शाम तक प्राप्त नहीं हुए हैं जबकि गणना प्रपत्र भरकर जमा करने के लिए महज दो दिन ही शेष हैं. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इन्यूमरेशन फॉर्म हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले मतदाताओं की संख्या 61,236 है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि गणना प्रपत्र प्राप्त होने के बाद 5 अगस्त को वोटर लिस्ट का प्रारूप प्रकाशित होगा. 15 अगस्त को मतदाता सूची से संबंधित ग्राम सभा पृथक से आयोजित की जाएगी और अन्य विभागीय कार्यक्रमों के साथ इस ग्राम सभा की कार्यवाही को संलग्न नहीं किया जाएगा ताकि गहन पुनरीक्षण के पश्चात शुद्ध एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची का निर्माण हो सके. जिसमें कोई भी पात्र भारतीय नागरिक न छुटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकृत न हो सके.

इसे भी पढ़ें- अन्य राज्य में SIR प्रक्रिया द्वारा निबंधित झारखंड के वोटर मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं नाम! जानें, प्रक्रिया

इसे भी पढ़ें- झारखंड में SIR की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर CEO से मिला कांग्रेस शिष्टमंडल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ठुकराई मांग

इसे भी पढ़ें- पाकुड़ में चुनावी पाठशाला का आयोजन, बीएलओ नहीं कर पा रहे कई वोटरों को ट्रेस

TAGGED:

MANUAL OF ELECTORAL ROLLS 2023
GRAM SABHAS REGARDING SIR
विशेष गहन पुनरीक्षण
RANCHI
SIR IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.