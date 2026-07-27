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झारखंड में SIR: दावा आपत्ति फेज में सभी मतदान केंद्रों पर होगा ग्राम सभा का आयोजन

रांचीः राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के क्रम में 05 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जायेगा. जिसके बाद दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए दिनांक 15 अगस्त को राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में ग्राम सभा आयोजित किया जायेगा.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि इसके जरिए मतदाता सूची के प्रारूप में किसी भी तरह की शिकायत को दूर किया जायेगा. उन्होंने कहा कि Manual of Electoral Rolls, 2023 में वर्णित प्रावधान के तहत दिनांक 15 अगस्त को राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में ग्राम सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है.

उन्होंने सभी विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि 15 अगस्त को बूथ लेवल पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में अंकित सभी मतदाताओं का नाम उच्च स्वर में पढ़कर सुनाएंगे. साथ ही दिनांक 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरी करने वाले पात्र भारतीय नागरिकों से प्रपत्र 6 के साथ घोषणा पत्र भरकर मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अनुरोध करेंगे. उन्होंने कहा कि यदि प्रारूप मतदाता सूची में कोई अशुद्धि पाई जाती है, तो प्रपत्र 8 भर कर समर्पित करने का अनुरोध करेंगे. बीएलओ चुनाव पाठशाला के सदस्यों के सहयोग से इस ग्राम सभा के आयोजन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे.

2026 के मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या– 2,64,63,236.

मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराने की कुल संख्या–2,64,54,725 (99.97%).

मतदाताओं द्वारा भरे हुए एवं हस्ताक्षर किए हुए इन्यूमरेशन फॉर्म के डिजिटाइजेशन की अबतक कुल संख्या जिन्हें 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाले ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जायेगा– 2,18,55,891.

वापस प्राप्त नहीं होने वाले इन्यूमरेशन फॉर्म की कुल संख्या– 40,04,817.

मृत मतदाताओं की कुल संख्या–7,43,658 (2.81%).

पता लगाने योग्य नहीं/अनुपस्थित मतदाताओं की कुल संख्या–12,77,539 (4.83%).

स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की कुल संख्या–15,12,910 (5.72%).

अन्य स्थानों पर पहले से ही नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या–4,09,474 (1.55%).

इन्यूमरेशन फॉर्म हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या–61,236 (0.23%).

इन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइजेशन की कुल संख्या–2,58,60,708 (97.72%).

40 लाख से अधिक इम्यूनेशन फार्म अब तक नहीं हुए जमा